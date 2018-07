Allen Erwartungen der Vererbungstheorie zum Trotz kommt es nur recht selten vor, daß hohe künstlerische Anlagen sich in mehreren Generationen durchhalten. Aber es kommt vor. Die Familie Johann Sebastian Bachs ist ein illustres Beispiel, die Brüder Aldous und Julian Huyley sind in dritter Generation (von zwei Großvätern her, Thomas Huxley und Matthew Arnold) mit einer Überfracht von Geist belastet, und neuerdings ist in Deutschland ein verwandtes Phänomen festzustellen: der junge, gescheite und lebenskundige Erzähler Simon Glas – so nennt er sich als Autor – ist eines der dritten Glieder in einer Dichterdynastie, die als standesamtlichen Zunamen den eines anderen Trinkgefäßes führt. Großvater und Mutter sind berühmte, Vater und Muttersbruder hoch geachtete Erzähler. So etwas ist – man weiß es von den Kindern Thomas Manns – Antrieb und Hemmung zugleich; denn das Wissen um die eigene Abkunft läßt sich auf keine Weise verdrängen. Eine mögliche Lösung des Dilemmas für den Enkel ist: ganz bewußt, aber mit Selbstironie in den Bahnen des Großvaters weiterzugehen. In seinem neuen Roman „Die schwachen Punkte“ (wieder bei Georg Westermann in Braunschweig erschienen) spielt Simon Glas dies Spiel. Auch wenn nicht just zur gleichen Zeit in der neuen Reihe von „Goldmanns Taschenbüchern“ (Wilhelm Goldmann Verlag, München) eine neue Ausgabe von Heinrich Seidels „Leberecht Hühnchen“ erschienen wäre, legte sich der Verdacht nahe. Die schnurrigen Namen kehren abgewandelt wieder: der Held mit den „schwachen Punkten“ heißt Siegfried Kegel, andere Hauptfiguren sind Mohrenkamm, Gurkenbach, Kornhaber und Wegerich benamst. Auch die zierlich altfränkischen Inhaltsübersichten über den Kapiteln sind aus dem Stil des vorigen Jahrhunderts aufgenommen, nicht minder die zwinkernden Zwiegespräche des Erzählers mit dem Leser.

Andererseits: Simon Glas, im Zeitalter der filmischen Rückblenden und der auflösenden Hörspieltechnik lebend, begnügt sich nicht mit dem umständlich-behaglichen Nacheinandererzählen der Vorgänge. Siegfried Kegel, bei Beginn des Romans schon in seinem zweiten Leben als Inhaber eines Zeitungskiosks angekommen, berichtet, wie ihm die Figuren seines ersten Lebens, in dem er erst ein Konfektionsverkäufer und dann ein Hochstapler wider Willen war, neuerdings zusetzen, und dabei blendet er dann jeweils pro Kapitel ein Stück seiner Memoiren aus diesem ersten Leben ein. Das ergibt ein ungemein kunstvolles Geflecht, das seine Reize, aber auch seine Tücken hat. Denn es zwingt den Ich-Erzähler Kegel, für jeden Abschnitt eine skurrile Pointe bereit zu halten und wie ein „Gag-Man“ zu arbeiten – und so kommt es, daß seine Personen immer mehr zu lustigen Marionetten werden und fast allen Saft verlieren. i. h.