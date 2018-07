Jerusalem, Anfang August

Fere Bartolomee, der berühmte Epigraph der Jerusalemer Ecole Biblique hat eine Übersetzung des Bar-Kochba-Briefes veröffentlicht, der in einer Höhle am Toten Meer entdeckt wurde und Aufsehen erregte. Bartolomees Übersetzung ergibt einen fast eindeutigen Text, der hier zum erstenmal in deutscher Sprache wiedergegeben wird:

Von Shimeon ben Chosbe des Jeshus

Sohn des Galgala den Männern Deiner Gruppe.

Frieden! Ich nehme zum Zeugen über mich

den Himmel.

Höre auf den Galiläern (Schutz zu gewähren),