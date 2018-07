Robert Taft, der durch seine unbeugsame politische Haltung den Beinamen „Mr. Republican“ erhalten hatte, war einer der größten Gegner der Innen- und Außenpolitik der demokratischen Präsidenten Roosevelt und Truman. Er hatte mit allen Mitteln zu verhindern versucht, daß die Vereinigten Staaten in den zweiten Weltkrieg hineingezogen würden. Er war es auch, der sich gegen die Politik der bedingungslosen Kapitulation aussprach, vor den Folgen der Nürnberger Gerichtsverfahren warnte und die im Potsdamer Abkommen vorgesehene provisorische Übergabe der deutschen Gebiete östlich der Oder-Neiße-Linie verurteilte. Für ihn war es selbstverständlich, daß auch dem besiegten Deutschland das Recht auf militärische Selbstverteidigung gegen die aus dem Osten drohenden Gefahren zugebilligt werde. Das große Verständnis Tafts für die Lage Deutschlands nach dem Kriege hat wesentlich zu dem neuen Deutschlandkurs der Vereinigten Staaten beigetragen.

Am 10. Juni war der schon schwerkranke Führer der Republikaner auf Krücken gestützt, zum letztenmal im Senat erschienen, getrieben von der Sorge um die zukünftige Führung der 48 republikanischen Senatoren, die durchaus nicht eine homogene Fraktion darstellen. Wenn es in der ersten Sitzungsperiode des Kongresses gelungen ist, der Regierung Eisenhower die republikanische Unterstützung zu sichern, die zur Durchsetzung der Regierungspolitik erforderlich war, dann ist dies in erster Linie Taft zu verdanken.

Darum galt auch von dem Augenblick an, als er ahnte, daß er das Opfer einer tückischen Krankheit werden würde, seine Hauptsorge der Bestimmung seines Nachfolgers in der Parteiführung, die er durch die Ernennung Knowlands zu seinem Stellvertreter am besten gelöst zu haben glaubte.

Sein eigener Sitz im Senat wird voraussichtlich von einem Demokraten besetzt werden. Der Gouverneur des Staates nämlich, den ein verstorbener Senator vertreten hat, ernennt den Nachfolger bis zum nächsten regulären Wahltermin. Da der Staat Ohio, den Taft seit 1939 im Senat vertrat, einen demokratischen Gouverneur hat, wird dieser einen Demokraten in den Senat senden. Damit würde die bisherige republikanische Mehrheit von 48 Sitzen gegenüber 47 Demokraten beseitigt und eine demokratische Mehrheit geschaffen. Nun hat aber der einzige „Unabhängige“ im Senat, der frühere republikanische Senator Morse, erklärt, er fühle sich „moralisch verpflichtet, in Geschäftsordnungsfragen des Senats mit den Republikanern zu stimmen“. Infolgedessen kommt es nicht zu einer demokratischen Mehrheit, die automatisch eine Neubesetzung aller Senatskomitees mit demokratischen Vorsitzenden zur Folge gehabt hätte. Vielmehr kann jetzt mit Stimmengleichheit beider Parteien gerechnet, werden, bei der die Stimme des republikanischen Senatspräsidenten den Ausschlag gibt. Trotzdem kann kein Zweifel darüber bestehen, daß die Regierung Eisenhower in stärkerem Maße als bisher die Unterstützung demokratischer Kongreßmitglieder braucht, wenn sie für ihre Gesetzesvorlagen eine Mehrheit erhalten will.

Ernst Krüger