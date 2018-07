Wir hörten:

Je ärmer das deutsche Theater an guten neuen Stücken geworden ist, desto mehr hat der deutsche Funk sein Programm an guten Hörspielen bereichert. Nimmt man noch hinzu, daß diese Kunstart zu jenen Sendungen gehört, die am aufmerksamsten verfolgt werden, dann erscheint die Klage über den Verfall der dramatischen Kunst in Deutschland unbegründet. Denn das Hörspiel ist unleugbar eine Form des Dramas, wenn auch nicht eine Form des Theaters. Auffallend ist, daß viele unserer guten Hörspielautoren von der Erzählung herkommen, die dort, wo es um pointierten Dialog geht, dem Hörspiel gleichsam zustrebt. Das wurde besonders deutlich beim Hören von Heinrich Bölls „Ich begegne meiner Frau“, einem Werk, mit dem sich der deutsche Funk am internationalen Wettbewerb des „Prix d’Italia“ beteiligen wird. Ein Büroangestellter, der nach der Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft das Leben in der Familie nur als leer und eintönig erlitten hat, sieht auf der Großstadtstraße eine Frau, die ihn durch Anmut frappiert. Bestürzt erkennt er, daß es seine eigene Frau ist. Er geht ihr nach, und während er sie beobachtet, erinnert er sich an die Phasen ihrer Liebe, ihrer jungen Ehe, ihrer Trennung, ihrer Sehnsucht und (was ihn am stärksten anrührt) ihres gemeinsamen Betens. Diese Vormittagsstunde wandelt ihn um, er kehrt jetzt wirklich aus seiner Einsamkeit zurück. Auf dem Theater wäre das nicht darzustellen. Am Lautsprecher wirkt es (trotz der bewußt nüchternen und kargen Art, in der der Hamburger Regisseur Fritz Schröder-Jahn die zumeist dem Hessischen Rundfunk angehörenden Sprecher bei dieser Gemeinschaftsproduktion ihren Part vortragen ließ) echt dramatisch. Auch die Kulissen fehlten nicht, nur waren sie eben akustisch: die Ankündigung vorfahrender Schnellbahnzüge, der Reklamelautsprecher, das Gemurmel am Schalter für Wochenkarten. Es zeigte sich: Der Funk kann eine rein innerliche Handlung dem Hörer nahebringen.

Wir werden sehen:

Mittwoch, 12. August, 17.30 im NWDR:

Eine Sendung außerhalb der normalen Programmzeiten: auf dem vor zehn Jahren durch Bomben freigelegten Gelände vor der Hamburger Michaelis-Kirche wird der Eröffnungsgottesdienst des Evangelischen Kirchentages 1953 gehalten.

Wir werden hören:

Donnerstag, 6. August, 20.45 vom NWDR: