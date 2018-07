Ein junger portugiesischer Student der Rechte wird als politischer Flüchtling nach Nordbrasilien verschlagen. In Belem do Para zwingen ihn wirtschaftliche und familiäre Schwierigkeiten, sich einem jener modernen Sklavenhalter zu verdingen, welche die Ärmsten der Armen aus den Dürregebieten des Bundesstaates Ceerá in die Tiefen Amazoniens verfrachten, um sie dort Kautschuk zapfen zu lassen. Ihr Entgelt erlaubt ihnen kaum ein nacktes Dasein. Der brasilianische Gummi-Boom neigt sich dem Ende zu, seit nach 1910 Plantagengummi aus Malaya und Indonesien ihm den Rang auf den Weltmärkten abläuft. Immer geringer wird die Entlohnung für härteste Arbeit in den fieberverseuchten, von wild schweifenden Indianern bedrohten Gebieten, aus denen kein Weg zurückführt, denn die Schulden für Nahrung, Kleidung, Werkzeug – sie werden an Ort und Stelle auf Kredit zu Wucherpreisen geliefert – können niemals abgetragen werden. Alberto, der junge Portugiese, erlebt in der Grünen Hölle, wo keine Gerichte, keine Polizei für Ordnung sorgen, alle Qualen der Einsamkeit, der Brutalität und Willkür menschenunwürdiger Behandlung. Er und seine Kameraden unterstehen allein dem Gesetz der Wildnis, des Sich-Behaupten-Müssens um jeden Preis, bis schließlich glückliche Umstände ihn als einzigen wieder in die Heimat zurückführen.

So in kurzen Worten der Inhalt des Romans „Die Kautschukzapfer“‚ der eigentlich ein Stück Biographie des portugiesischen Schriftstellers Ferreira de Castro ist (Droste-Verlag, Düsseldorf, 280 S.) – ein Name, der in der iberischen Geistesweit heute Rang und Ansehen genießt. Der Wert des Buches liegt weniger in der Handlung, die einfach, fast primitiv ist, als in der ungekünstelten, wirklichkeitsnahen Wiedergabe der Atmosphäre Amazoniens um die Jahrhundertwende. Nichts ist nachempfunden, alles wurde selbst erlebt und mit einer beinahe tagebuchartigen Pedanterie aufgezeichnet. Doch stößt man immer wieder auf Episoden, die in ihrer dramatischen Gestaltungskraft den wirklichen Dichter verraten. Leider stören unangebrachte Kürzungen, oftmals auch eine mißglückte Wortwahl in der Übersetzung den Gesamteindruck dieser menschlichen Tragödie am Rande der Zivilisation. Trotzdem darf das Werk Ferreira de Castros als Gewinn für uns gebucht werden, weil es dem deutschen Leser Daseinsbedingungen enthüllt, die ihm bislang nur unglaubhaft und ungegenständlich aus Abenteuerstorys bekannt waren Heinz Hell