Die deutsche Zahlungsbilanz hat seit Anfang des vergangenen Jahres rd. 4 Mrd. DM an Überschüssen zu verzeichnen. Hierdurch sind unsere Währungsreserven auf eine beachtliche Höhe gebracht worden. Das hat nun aber auch seine Schattenseiten. Da die erworbenen Devisen- und Goldbestände nahezu restlos zur Notenbank gewandert sind, wurde im gleichen Umfang Zentralbankgeld geschaffen. Eine gewisse Überliquidität ist die Folge, über die man sich in der Bankenwelt einige Sorgen macht. Der Geldmarkt ist sehr flüssig; es bestehen nicht mehr genügend lohnende Anlagemöglichkeiten. Dieser Vorgang spielt sich rein im Bankbereich ab; für Produktion und Handel hat er- bis jetzt keine Nachteile gebracht. Das ist bis zu einem gewissen Grade erstaunlich und ein Beweis für die Stabilität der augenblicklich ausgeglichenen- – Konjunkturlage. Sie ist positiv gekennzeichnet durch einen hohen Beschäftigungsgrad, ein stabiles, nicht nach oben tendierendes Preisniveau und durch eine aktive Handelsbilanz. Das ist ein Zusammentreffen von günstigen Momenten wie es, bisher in der deutschen Wirtschaftsgeschichte kaum vorgekommen ist. Es liegt also kein Grund für irgendeine Nervosität vor; zum allerwenigsten erscheint es notwendig, durch konjunkturpolitische Maßnahmen eine Änderung herbeizuführen.

Der Wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums ist allerdings wohl anderer Auffassung. Er empfiehlt eine Wirtschaftspolitik, die extremen Gläubigerpositionen im Außenhandel entgegenwirkt. Die Einfuhren sollten nach seiner Auffassung schneller wachsen als die Ausfuhren. Um dies zu erreichen, hält er es für notwendig, daß eine innerwirtschaftliche kreditpolitische Expansion betrieben wird, die einen Sog auf die Exporte ausübt. Man möchte also den Teufel der Überliquidität, das Wundermittel „Kreditspritze“ anwendend, durch den Beelzebub der Inflation austreiben – oder, wie man sich neuerdings etwas diskreter auszudrücken pflegt: durch ein „Anheben“ des Preisniveaus. Wobei es allerdings das Geheimnis des Wissenschaftlichen Beirates bleibt, wie dies in einer Zeit erzielt werden soll, in der schon mehr Zentralbankgeld vorhanden ist, als die Wirtschaft aufnimmt. Soll etwa durch eine Lohnerhöhungswelle die Nachfrage „angehoben“ werden? Oder soll – trotz Steuersenkung – der „öffentliche Verbrauch“ (mehr staatliche Investitionen etwa, im Wege des „deficit spending“ finanziert?) gesteigert werden? Offenbar hat man sich im Kreise der Professoren gar nicht erst konkrete Vorstellungen über das „Wie“ gemacht, die die probelmatische Seite der Sache hätten erweisen müssen. Die Professoren haben sich vielmehr darauf beschränkt, festzustellen, daß die in den letzten Monaten vorgenommenen Ausgabeerhöhungen der öffentlichen Hand, die Senkung der Reserve- und der Diskontsätze sowie die vorgenommenen Steuersenkungen, bereits in Richtung auf eine kreditpolitische Expansion hinwirken. Die Auswirkungen dieser Maßnahmen seien jedoch, so sagen sie, im Augenblick noch nicht abzuschätzen; jedenfalls aber müsse die Wirtschaftspolitik nun Maßnahmen vorbereiten, um „im Bedarfsfalle“ in den kommenden Monaten die kreditexpansive Aktivität unverzüglich verstärken zu können.

Das sind nicht mehr als schöne Worte, mit denen der praktische Wirtschafts- und Währungspolitiker kaum etwas anfangen kann. Man muß sich deshalb fragen, ob der Wissenschaftliche Beirat überhaupt weit genug in die Dinge hineingestiegen oder ob er an der Oberfläche hängengeblieben ist. An sich ist nicht einzusehen, warum eine aktive Handelsbilanz ein Übel sein soll. Die bis jetzt angesammelten Währungsreserven sind sicherlich nicht zu hoch, zumal die Bundesrepublik ihren Zahlungsverpflichtungen aus der Auslandsschuld und aus den in Deutschland gelegenen Auslandsvermögen – um von den Sperrmarkverpflichtungen gar nicht zu sprechen – vorerst noch nicht nachkommt. Wenn hier in den nächsten Monaten eine Reihe von Schleusen geöffnet werden, wird das Bild möglicherweise schon ganz anders aussehen. Das gilt noch mehr, wenn eines Tages die Zahlungsbilanzsituation wieder umschlägt, weil etwa bei steigenden Welthandelspreisen die Importe (was im Herbst ohnedies „saisonüblich“ geschieht!) wieder kräftig ansteigen. Es könnte dann sehr schnell die jetzige Überfütterung mit Devisen zu Ende sein, und die Reserven würden wie der Schnee an der Frühlingssonne dahinschmelzen. Die Grenze, von der ab sich die Notenbank sagen muß, daß mit der Schaffung von Gold- und Devisenreserven Schluß zu machen ist, ist sicherlich noch lange nicht erreicht. Allenfalls kann die Qualität der Währungsreserven zu Sorgen Anlaß geben. Das aber ist ein ganz anderes Problem, über das im Rahmen, der Schaffung konvertibler Währung genügend gesprochen worden ist. Der Wissenschaftliche Beirat hat zweifelsohne recht, wenn er darauf. hinweist, daß große Aktivsalden auf Verrechnungskonten eine sehr schlechte Form des Kapitalexportes darstellen. Aber das kann man doch nicht mit konjunkturpolitischen Maßnahmen ändern!

Jedenfalls ist für die Volkswirtschaft eine aktive Handelsbilanz genausowenig ein Übel wie die Spartätigkeit für den einzelnen Privatmann. Bedenklich kann es nur werden, wenn mit dem Anwachsen von Außenhandelsüberschüssen laufend Zentralbankgeld geschaffen wird. Wenn überstarke Auftriebstendenzen vorhanden sind – was z. Z. aber sicher nicht der Fall ist –, muß durch Gegenmaßnahmen die vorhandene Überliquidität beseitigt werden. Hier liegt tatsächlich ein Problem vor, das sich aber als ein reines Notenbankprobien erweist und das deshalb auch mit Notenbankmitteln gelöst werden muß. Normal ist es, daß in einen solchen Fall im Wege der Offenmarktpolitik Geld abgeschöpft wird. Es werden von der Notenbank Anlagepapiere aus eigenen Beständen angeboten und das dafür hereingenommene Geld wird „stillgelegt“. Die BdL kann das aber nicht mehr, weil ihr Portefeuille praktisch von marktgängigen Effekten leer ist. Sie verfügt aber noch über reichliche Bestände an Ausgleichsforderungen, die niemand haben will. Hier ist eine schwache Stelle im inneren Aufbau, unserer Notenbank, die beseitigt werden muß.

Dafür ist notwendig, daß die im Besitz der Notenbank befindlichen Ausgleichsforderungen marktfähig gemacht werden, sei es dadurch, daß die Zinsen erhöht oder daß sie steuerfrei gestellt werden. Wäre das der Fall, dann könnte die Notenbank in ihrer Bilanz Platz für Währungsreserven machen, ohne den Notenumlauf zu vergrößern. Auf der anderen Seite würden den Geschäftsbanken Anlagemöglichkeiten geboten werden, was die Probleme, die ihnen heute auf den Fingern brennen, beseitigen würde. Es käme dann alles wieder von selbst in die richtige Waage.

Seit Jahren hat man in Deutschland vor den Ausgleichsforderungen die Augen verschlossen und es nicht einmal gewagt, die dadurch ausgelösten Fragen recht zu durchdenken. Das hat zu einer Verzerrung der Problemstellung geführt, wie nicht zuletzt die Beratung des Wissenschaftlichen Beirates erkennen läßt. Die Zeit, in der man das Ausgleichsproblem mit spitzen Fingern anfassen konnte, ist abgelaufen. Der kommende Bundesrat wird, je eher, je besser dieses Eisen angreifen und in die rechte Form bringen müssen, so heiß es ihm auch erscheinen mag. Waldemar Ringleb