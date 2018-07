Zu den komischen Erinnerungen an die Besserungsanstalt gehört das Abenteuer mit Red, der seiner Diebereieif wegen in die Besserungsanstalt geschickt worden war. Bei ihm wars eine Manie: was nicht niet- und nagelfest war, nahm er mit. Er ar sedis Monate in der Anstalt; dann wurde er uf Anordnung des Richters freigelassen. Drei Monate vergingen, und Red Sun war immer noch frei. Wir begannen, ihn zu vergessen. Eines Tages aber, als wir unter Aufsicht von Mr. Jones auf dem Hof exerzierten, sahen wir, daß auf der Straße loch zu Roß, auf einem prächtigen Pferd, jemand u uns kam. Mr. Jones pfiff das Exerzieren ab, und vir warteten mit ihm, bis der Mann näher kam. Es war Red Sun. Wir umringten ihn und schwatzten alle durcheinander: wie glücklich wir seien, ihn wiederzusehen; wie gut er aussehe, wie prächtig das Pferd!" Wie bist du denn zu so einem schönen Pferd gekommen, Red Sun?"—"O! Ich hab gearbeitet. ch hab so viel verdient, daß ich mir ein Pferd kaufen konnte Nettes Tier,was?" Wir stimmten ihm im Chor zu, und Red Sun wußte sich vor stoler Freude nicht zu lassen. Aber — nun kommts: Red Sun blieb den ganzen Tag bei uns und ließ uns einen nach dem ändern aufsitzen. Es wurde ein großartigerTag. Er blieb noch zürn Abendbrot, und als das Clairon — mein Clairon — zum chlafengehen rief, kletterte Red Sun auf sein ferd, grüßte nach allen Seiten und sagte:" Auf "ald!" Bis zum Löschen des Lichts war Red Sun iser Gesprächsthema: er war unser Held geworden. Am nächsten Abend beobachteten wir nach m Essen durch die Speisesaalfenster, wie man i,n neuen Zögling brachteEs war Red Sun. Man , aatte ihn festgenommen, weil er ein Pferd gestohlen Endlich sollte ich entlassen werden. Der Chef seines Vaters hatte sich bei Richter Wilson für nich verwandt. Ich wurde unter der Bedingung freigelassen, daß ich bei meinem Vater und bei meiner Stiefmutter lebte. Eines schönen Junitages holte mein Vater mich pb, Da fiel mir ein, daß es in schwerer Abschied aus dieser Besserungsanstalt ur farbige Knaben war. Ich hatte soviel Schönes r,erlebt. Wenn ich sonntags in der Anstalt auf " tn Bett lag und in der Stille der Nacht der melie von Freddie Keppard lauschte, die weitweg bei irgendeiner Veranstaltung reicher Weißer spielte, war ich sehr glücklich gewesen. Und jetzt durchfuhr es mich wie ein Blitz: Wenn ich von hier veg ;bin, werde ich Freddie Keppard nicht mehr >s;n! Er war in seiner Art ein guter Trompeter. Das Beste waren seine lang durchgehaltencn tiefen Töne. Offensichtlich war er ein Schüler von Bunk Johnson. Aber Freddie Keppards Spiel hatte etwas Besonderes; er machte mich neugieriger als andere Trompeter. Wenn er zum Beispiel bei Umzügen spielte, fiel er dadurch auf, daß er seine Hand mit einem Taschentuch umwickelte, damit die anderen Trompeter seinen Fingersatz nicht sähen Was würde mein Vater sagen, wenn ich mir wünschte, in der Anstalt bleiben zu dürfen? Schließlich hatte ich nie bei ihm gelebt, und seine Frau kannte ich auch nicht. An die Anstalt aber hatte ich mich gewöhnt hier war ich glücklich. Und würde ich, wenn ich erst bei meinem Vater wäre, Mayann und meine Schwester " Mama Lucy"sehen? Hierher kamen sie zwei, dreimal die Woche, während Papa nicht ein einziges Mal gekommen war. Ich war wirklich nicht froh, die Anstalt verlassen und bei meinem Vater leben zu müssen. Trotzdem zogen wir ab.

Mein Vater und meine Stiefmutter (sie hieß Gertrude) wohnten im Viertel Miro Poydtas, mitten auf dem "Schlachtfeld". Zur Familie gehörten wei Knaben, Willie und Henry. Meine Bssorgnis über Gertrude wurde rasch zerstreut. Sie behandelte mich wie ihr eigenes Kind. Sie wird mir immer lieb und wert sein.

Wir vertrugen uns alle miteinander sehr gi;t. Bis meine Halbschwester, die kleine Gertrude, zur Welt kam. Da fand mein Vater, er verdiene gerade nur genug, um seine bisherige Familie zu ernähren; ein Esser mehr — nämlich ich — käme einfach zu teuer. Als eines Abends meine Mutter Mayann meinen Vater traf, besprachen sie den Fall. Und das Ende war, daß mein Vater mich fragte:"Louis, du wirst wieder zu deiner Mutter gehn—ja?"— Ich war verrückt vor Freude. So ging ich vergnügt in Richtung Liberty Perdido, in meinei alten Winkel — Meine Spielkameraden von einst waren alle groß geworden. Und einer, Kokain Buddy genannt, war fast schon ein Jüngling. Er war Laufjunge und fegte außerdem nach wildbewegten Nächten die Kabaretts "Ach, mein Älter!", sagte Kokain Buddy " Du spielst doch Kornet, nicht wahr? Eine gute Trompete, die du da bläst?"" So ziemlich"—" Weißt du, ich hab was für dich. Da drüben!", sagte er und deutete auf das honky tonk auf der anderen Straßenseite " Der Inhaber heißt Henry Ponce, und Ponce ist einer der größten Gangster im Red light District. Er sucht einen Trompeter für die Kapelle. Was meinst du dazu? Brauchst bloß lange Hosen anziehen und für die Mädchen, die da drin herumtoben, Blues zu spielen. Sie haben die Strümpfe voll Geld, und wenn man Blues für sie spielt, geben sie einen Schnaps aus und zahlen einem auch noch ein Trinkgeld " Ich dachte an Mayann und Mama Lucy, die dringend Hilfe brauchten "Gut", sagte ich "Versuchs, ob du mir den Job verschaffen kannst " Gegenüber dem Lokal von Ponce war das Lokal gewissen Joe Segretta. Segretta war Italiener, und Ponce war Franzose. Beide waren Todfeinde. Beide hatten viel Geld und viele Frauen und machten sich überall erbitterte Konkurrenz. Ich wurde bei Ponce engagiert. Mayann machte mir immer eine ordentliche Mahlzeit zurecht, die ich ins Kabarett mitnahm. Wenn andere in den frühen Morgenstunden für teures Geld zu einer kleinen fahrbaren Kantine gingen, machte ich mich über Mayanns Reis mit Kohl und bunten Bohnen her. So hielt ich die Nacht über glänzend durch. Neben der Nachtarbeit bei Ponce fand ich aber auch noch eine Tagesarbeit: ich fuhr mit einem Kohlenwagen in New Orleans herum und schrie:"Kohlen! Kauft Kohlen!" Wenn ich bei Ponce gegen vier Uhr morgens fertig war, ging ich nach Hause, schlief ein paar Stünden und machte mich dann auf den Weg zur C. A. Andersons Coal Company, die zwei Häuserblocks hinter Ponces Kabarett, an der Ecke aos.

Uhr nachmittags verkaufte ich Kohlen und verdiente 15 Cents an der Ladung. Von sechs bis acht Uhr schlief ich dann wieder.

Das Kohlengeschäft gefiel mir. Mit meinen fünfzehn Jahren kam ich mir sehr männlich vor, wenn ich selber mit einer großen Schaufel meinen Wagen vollud, der eine Torine faßte. Da ich klein und noch sehr jung war, konnte ich kaum mehr als fünf Ladungen am Tag verkaufen. Trotzdem —: 75 Cents verdiente ich mit den Kohlen, und im Kabarett einen Dollar 25 einschließlich der Trinkgelder; ich stand mich wirklich nicht schlecht. Ich bekam auch bereits Angebote von anderen Kabaretts und fühlte mich schon begehrt. Und wenn ich mich, schon von Ponce nidit trennte, so wollte ich mich auch von meinem Kohlen Maultier nicht trennen.

Aber ich tat es doch, und daran war mein Lieblings Stiefvater Gabriel schuld. Er brachte mich zur Andrew Coal de, bei der er zu den ältesten Angestellten gehörte. Stiefvater Gabe fuhr einen Wagen mit zwei Maultieren und bekam 30 Cents pro Ladung. Da er sein Gewerbe wundervoll verstand, brachte ers täglich auf rnindestens neun oder zehn Ladungen. Bei ihm lernte ich es, einen Wagen so zu beladen, daß ich keine Rückenschmerzen mehr bekam. Und damals war es gut, eine feite Arbeit zu haben und für einen guten Arbeiter zu gelten, denn die "Bullen" kämmten andauernd die Kabaretts durch und schlössen sie auch oft. Dann waren, die Musiker brotlos und wußten nicht, wovon sie leben sollten. Deshalb schon hatte es Sinn, am Kohlenwagen festzuhalten.

Eines Tages entbrannte zwischen Henry Ponce und Joe Segretta der offene Krieg. Ein Sonntagmorgen wars; das Ende einer langen Nacht. Außer Henry Ponce und mir waren schon alle fort. Er hatte mich zur Tür begleitet und hatte von den neuen Blues gesprochen, die wir in dieser Nacht gespielt hatten, und ich war sehr erstaunt darüber, weil ich immer gedacht hatte, daß er uns überhaupt nicht zuhörte.