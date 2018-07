Der Student der Rechte Christian I. hatte sich zur Aufbesserung seiner Finanzen nach Arbeit umsehen müssen. Er gehörte zu jener Sorte Menschen, die sich ihr Studium besonders schwermachen. Bestrebt, jedem Fall auf den Grund zu gehen, nichts ungeprüft zu lassen, erfüllten ihn besonders bei strafrechtlichen Fragen beständige Zweifel. Denn, da niemand ganz schlecht ist, sich vielmehr im letzten Winkel seines Herzens helle, wenn auch zu Zeiten verschattete Stellen zeigen, stand er immer wieder vor der Frage, ob das Urteil, das er abgeben sollte, nicht doch schief war.

Während alle seine Bekannten schon im Examen standen, hielt er sich noch lange nicht für reif genug. Zu ungeschickt, seine Bedürftigkeit ins rechte Licht zu setzen, nahm er soziale Hilfeleistungen nicht in Anspruch und war froh, als ihm der Posten eines Wächters im Gelände einer Fabrik am Stadtrande angeboten wurde.

Die Bezahlung schien ihm angemessen. Die meiste Zeit konnte er in einem kleinen Häuschen am Tore sitzen und seine Bücher lesen, wenn ihn nicht gerade ein Arbeiter durch seinen Schwatz störte oder ihn um eine billige Rechtsauskunft bat.

Eines Tages nun kam ein Former aus der Gießerei. zu ihm gelaufen, schloß heftig atmend die Tür hinter sich und sagte: „Sie sind doch Jurist?“

B. schob ihm einen Schemel hin. „Ja“, sagte er. „Was gibt es denn?“

Der Mann, viel zu aufgeregt, um sich zu setzen, erzählte eine lange Geschichte. In der Nähe der Fabrik lag eine Wirtschaft. Die Wirtin, eine Frau von etwa fünfundzwanzig Jahren, hatte gefärbtes, blondes Haar und eine volle Gestalt, die sie mit tiefem Busenausschnitt freigiebig zeigte. Sie konnte einen aus ihren wasserblauen Augen lange und unverwandt anschauen. Den Former hatte sie verhext. Er war rettungslos in sie verliebt. Zwar war er noch verheiratet, allein seine Frau war ihm mit einem anderen davongelaufen. Und so hatte er sich an die Wirtin gehängt, hatte mit ihr Briefchen gewechselt und sie gebeten, ihren bedeutend älteren Mann zu verlassen. Sie wollte es auch, aufrichtig. Und sie hatte versprochen, sich ihrem Manne nie mehr hinzugeben. Nun aber war es doch geschehen. Gerade hatte er es gehört. Oh, er war unglücklich. Wie konnte sie nur! „Was kann man dagegen machen?“ fragte er. „Sagen Sie es mir. Ich meine rechtlich.“

„Nichts“, sagte B. innerlich belustigt.