Olaf Gulbransson hat das Titelbild zu des Dänen Martin A. Hansen ungewöhnlichem Roman „Der Lügner“ (deutsch von Heinrich Fauteck, C. Bertelsmann Verlag, Gütersloh, 266 S., Leinen 10,– DM) gezeichnet: ein Boot, einer Nußschale gleichend, inmitten einer unendlichen Wasserfläche. Ein Mensch wehrt sich verzweifelt gegen die Übermacht der Wogen.

Johannes Vig, der Küster und Lehrer der einsamen Insel Sandö, beschreibt den Ablauf von wenigen Tagen, der Zeit, in der das Eis rund um die Insel zu bersten beginnt, bis zur Ankunft des ersten Schiffes. Er berichtet dem gedachten Freund Nathanael von den kleinen und großen Dingen, die sich zum Teil offen, zum Teil aber auch still unter der Oberfläche vollziehen, eingebettet in den Rhythmus der Natur, mit ihr verknüpft und sich gegen sie zur Wehr setzend. Da sind großartige Bilder und Gleichnisse gelungen, menschliche Not und irdische Nichtigkeit verwoben mit Gläubigkeit und Sehnsucht nach dem Glück. Fast unmerklich entsteht inmitten all dieser Beobachtungen und Charakteristiken der wenigen Inselbewohner ein mitleidloses Selbstporträt des „Lügners“, eben dieses Johannes, der von der Kanzel die Predigt von der Austreibung des unreinen Geistes verliest und doch selbst nicht frei von Schuld ist.

Von dem Hadern mit Gott und sich selbst („Wozu alle Klügelei und alle Mühe, wenn doch das Leben so flüchtig ist und dahin fährt wie der Wind durch das Gras“) bis zur demütigen Ergebung („Es ist so, wie Gott will, wenn nichts das Los meiner Einsamkeit zu durchschlagen vermag, wie groß auch der Zorn und die Not sein mögen in den Nächten, wenn man wacht“) ist’s ein weiter Bogen. Der dänische Dichter breitet ihn ohne große Worte aus, ohne dramatische Gebärde, einfach und stark, wie das Leben auf der verlassenen Insel die Menschen geformt hat. E. V.