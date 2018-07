Liebste Regan, diesen Brief schicke ich dir in aller Eile durch einen unserer Diener. In der letzten Zeit hat uns Papa viel zu schaffen gemacht, und heute kam es zu einer peinlichen Szene. Szenen hasse ich genau wie du. Es handelt sich um folgendes: Als Papa zu uns kam, brachte er hundert Ritter mit. So viele konnten wir natürlich nicht beherbergen, und ein Teil mußte im Dorf untergebracht werden. Da gab es sofort Streit zwischen ihnen und unseren Leuten. Bekam einer von Papas Leuten einen Auftrag, sagte er, das sei nicht seine Angelegenheit, und erhielt einer von unseren Leur ten einen Befehl, behauptete er, Papas Leute ständen jeder Arbeit im Wege. So fand ich vorgestern die kleine blaue Vase, die du mir zu meinem letzten Geburtstag von Dover- mitgebracht hattest, in Scherben vor. Einer unserer Diener sagte aus, einer von Papas Rittern habe sie bei einer Schlägerei, bei der alle betrunken waren, umgeworfen. Ich beklagte mich bei Papa. Er brauste auf und behauptete, seine Ritter seien die friedlichsten und höflichsten Geschöpfe auf Gottes Erdboden, und die Schuld läge an mir; ich ließe es ihm und seinern Gefolge gegenüber an der gebührenden Achtung fehlen. Ich hatte beschlossen, ruhig zu bleiben, und so erwiderte ich nichts.

Am nächsten Tag kamen der Oberverwalter, die Haushälterin und meine beiden Mägde zu mir und sagten mir den Dienst auf. Ich fragte sie nach dem Grund. Da sagten sie, sie könnten unmöglich in einem Hause leben, wo solche Dinge vor sich gingen. Was für Dinge?, fragte ich. Sie wollten nicht recht mit der Sprache heraus, aber sie deuteten an, daß Papas Leute sich nicht nur frech, sondern unerhört ihnen gegenüber aufführten. Papas Ritter seien niemals nüchtern, sagte der Verwalter, sie hätten den ganzen Haushalt demoralisiert, es sei unmöglich, jemand zu einer Arbeit heranzuziehen, und nachts könne man vor Lärm nicht schlafen. Ich ging zu Papa, um mit ihm ganz ruhig darüber zu reden. Aber kaum hatte ich das Thema berührt, als er alle Selbstbeherrschung verlor und anfing, mich zu beschimpfen. Ich bewahrte meine Ruhe, solange ich konnte, aber schließlich bin ich nur ein Mensch, und nachdem ich seine Schmähungen eine Zeitlang ertragen hatte, äußerte ich so etwas wie: Leute in seinem Alter könnten einem auf die Nerven fallen. Daraufhin sagte er, ich würfe ihm sein Alter vor und ich wäre ein Monstrum an Undankbarkeit, und dann fing er an zu weinen. Du kannst dir vorstellen, wie schmerzlich mich das berührte. Ich bemühte mich nach Kräften, ihnzu besänftigen und zu beruhigen. Aber die Sache ist die: seitdem Papa hier ist, ist er nicht mehr völlig Herr über seinen Verstand. Er unterliegt den sonderbarsten Selbsttäuschungen. Er bildet sich ein, man behandle ihn wie einen Bettler? Hundert Ritter hat er im Haus, denk dir bloß, hundert Ritter — also viel mehr, als wir haben. Sie tun den ganzen Tag nichts als essen und trinken, und trotzdem behauptet Papa, man behandle ihn nicht wie einen König. Das ist wirklich nicht gerecht, und du weißt, wie verhaßt mir Ungerechtigkeit ist.

Als Papa auf die Krone verzichtete, sagte er, er wolle nichts mehr von Staatsangelegenheiten hören, er wolle sich ausruhen. Aber kaum hatte er uns die Verwaltung übertragen, mischte er sich nach wie vor in alles ein und ärgerte sich, wenn man ihn, nicht bei jeder Gelegenheit um Rat fragte. Aber was noch schlimmer ist: Seit seiner letzten Krankheit leidet er nicht nur an Gedächtnisschwäche; auch seine Zunge gehorcht ihm nicht mehr, und oft sagt er das Gegenteil von dem, was er ausdrücken will. Gestern kam es zur Krisis. Ich lag mit heftigem Kopfweh in meinem Zimmer, als Papa von der Jagd kam und mir durch einen unserer Diener sagen ließ, er wolle mich sprechen. Ich sagte, ich fühlte mich nicht wohl — was vollkommen der Wahrheit entsprach —, aber ich käme zum Mittagessen hinunter. Als der Diener meine Antwort überbrachte, prügelte Papa ihn, und seine Leute stießen ihn im Zimmer hin und her, so daß er jetzt einen verstauchten Knöchel und eine große Beule auf der Stirn hat. Das war der Höhepunkt. Alle unsere Ritter kamen zu mir und erklärten, sie würden sofort unser Haus verlassen, wenn Papa nicht Disziplin unter seinen Leuten einführte. Ich wußte nicht, was ich tun sollte, aber es war mir klar, daß es so nicht weiter ginge. Ich begab mich also zu Papa und sagte ihm ganz offen, daß die Situation unerträglich sei und daß er einige seiner Leute wegschicken müsse und daß für den Rest nur solche Männer in Frage kämen, die für sein Alter passender wären. Kaum hatte ich das gesagt, als Papa mich auf die fürchterlichste Weise beschimpfte. Dann befahl er, sein Pferd zu satteln und sagte, er wolle den Staub von seinen Füßen schütteln und nicht einen Augenblick länger in diesem Hause verweilen. Ich versuchte ihn zu beruhigen und bat ihn, bei uns zu bleiben, aber er wollte nichts hören und sagte, er wolle fort und bei dir seinen Aufenthalt nehmen. Also schicke ich dir diesen Brief, damit du über alles informiert bist, bevor Papa ankommt. Ich habe ihm schließlich doch nur vorgeschlagen, er möge fünfzig seiner Männer entlassen. Auch nur fünfzig Leute aufzunehmen, verursacht eine Menge Unbequemlichkeit und ist Verschwendung und Extravaganz. Ich bin überzeugt, du wirst ebensowenig wie ich imstande sein, mit hundert Leuten fertig zu werden. Ich bitte dich, liebste Regan, bemühe dich, Papa zur Vernunft zu bringen. Niemand kann ihn mehr lieben als ich, und es gibt gewiß keine pflichtgetreuere Tochter, als ich es gewesen bin. Aber alles hat seine Grenzen. Ich kann es nicht ansehen, wie der ganze Haushalt in einen Hexenkessel verwandelt wird und das ganze Leben schließlich nur aus einer Reihe von Streitigkeiten, Klagen und Gezänk besteht, und das alles, weil Papa in seinem Greisenalter nicht mehr seine fünf Sinne beisammen hat. Ich habe viel Langmut bewiesen, und als mein Geduldsfaden endlich riß, bin ich, das gebe ich zu, vielleicht etwas scharf gewesen. Ich bin keine Heilige, auch kein Engel oder ein Lamm. Aber ich hoffe, daß du mit deiner engelgleichen Natur, deinem Taktgefühl und deiner Sanftmut alles wieder ins Geleis und den armen Papa zur Vernunft bringst.

Gib mir sofort Nachricht. Deine dich liebende Goneril.

P S. Was mich außerdem sehr erbittert, ist, daß Papa bei jeder Gelegenheit Cordelia, anführt. Er sagt beständig: Wäre doch Cordelia hier! oder: Cordelia würde ganz anders handeln! Und du weißt, als Cordelia hier war, konnte Papa ihren Anblick nicht ertragen. Ihre leidige Angewohnheit, immer vor sich her zu murmeln und niemals ge