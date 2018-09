Wahrscheinlich würden die Kommentare, die anläßlich der Gründung einer „umfassenden“ Verbraucherorganisation geschrieben worden sind, vielfach ein wenig vorsichtiger ausgefallen sein, wenn sich ihre Verfasser etwas mehr der zweifelhaften Rolle bewußt gewesen wären, die eine bereits bestehende spezielle Verbraucherorganisation schon jetzt auf ihrem Sondergebiet spielt. Wir meinen damit die Organisation der „Wohnungsverbraucher“, nämlich den Mieterbund. Was auf dem kürzlich in München abgehaltenen 30. Mietertag vorgetragen worden ist, war auf diese Tonart abgestimmt:

„In einer Entschließung heißt es: Die Mieterschaft habe mit Bestürzung erleben müssen, daß die Regierung Wege beschritten hat, die entgegen rechtsstaatlichen Grundsätzen die Wohnungswirtschaft der Willkür preisgeben und den sozialen Frieden und die soziale Sicherheit gefährden ... Die Altbaumieten sollen den Neubaumieten nur angeglichen werden, um den Besitzern unerhörte Konjunkturgewinne zuzuschanzen.“

Dieser Aufruf zum Klassenkampf der Mieter gegen (Regierung und) Hausbesitzer ist ziemlich wörtlich das, was Sprecher der SPD bei ihrem „Kampf im Parlament“ gegen die Wohnungsbau-Novelle zu sagen wußten – und was der DGB in seiner Stellungnahme zum gleichen Gesetz vorgetragen hat, obwohl die ihm nahestehenden „Gemeinnützigen“ ja ursprünglich und zuerst die Heraufsetzung der Richtsatzmieten im „sozialen“ Wohnungsbau verlangt hatten! Charakteristischerweise hat denn auch Dr. J. Brecht, Direktor des Gesamtverbandes Gemeinnütziger Wohnungsunternehmen, in seinem Münchener Referat die Formulierung gefunden: man dürfe die Wohnungswirtschaft nicht „einer marktwirtschaftlichen Verfassung überantworten“.

Das wird die Herren vom Ifo-Institut an ihre vor Jahr und Tag niedergeschriebene Sentenz erinnern, wonach der frei-finanzierte Wohnungsbau durch seinen geringen Umfang gezeigt habe, daß „die Marktwirtschaft das Wohnungsproblem noch nicht lösen kann“ ... eine kühne Behauptung, die freilich verschweigt, daß der freifinanzierte nur deshalb gegenüber dem „sozialen“ Wohnungsbau ins Hintertreffen geraten ist, weil dieser durch unerhört kostspielige Subventionen privilegiert worden ist und noch dauernd privilegiert wird ... Daraus ein Versagen der Marktwirtschaft zu konstruieren, war den Wissenschaftlern des Ifo-Instituts vorbehalten – die glaubten, uns (nachdem wir ihnen hart an den Wagen gefahren waren!) mit der Bemerkung schulmeistern zu müssen: Zinssubventionen (an Stelle der Kapitalsubventionen von uns vorgeschlagen) seien „fragwürdig“, und Miensubventionen – alternativ von uns angeregt – seien „ihrer Natur nach ein Instrument der sozialen Fürsorge“, deshalb (!) kämen sie für die Wohnbaufinanzierung „generell nicht in Frage“, und sie seien ja auch „für diesen Zweck bislang von keiner Seite in Vorschlag gebracht worden“.

Diese ablehnende Auffassung, gestützt auf die hohe Autorität des „Wohnungswirtschaftlichen Beirats“, ist nun gerade ein Jahr alt... Mittlerweile aber ist man auf der ganzen Linie zu der Einsicht gekommen, daß Zins- oder auch Mietesubventionen das bei weitem wirtschaftlichere und das allein marktwirtschaftlich zu verantwortende Verfahren darstellen. Sogar Wohnbauministerium dämmert es jetzt – wo man gar zu lange noch am System der Kapitalsubventionen festgehalten hat: offenbar deshalb, weil niemand dort im Hause in der Lage war, den Gegenwartswert der zinsfrei gegebenen Kredite zu berechnen und also die Kapitalverluste, die Bund und Länder dabei erleiden, zahlenmäßig genau festzustellen! Nun aber hat (siehe dpa-Meldung aus Bonn vom 16. Juli) Minister Neumayer als „Endziel“ den Übergang von der Kapitalsubvention zur Zins- und Mietsubvention verkündet: Roma locuta, causa finita.

Minister Neumayer hat, im gleichen Zusammenhang, die Formulierung gefunden, auch der Wohnungsbau müsse „in die soziale Marktwirtschaft eingegliedert werden“. Das ist ebenso vernünftig, wie die gegensätzliche Auffassung demagogisch – oder auch töricht – ist. Georg Kessel