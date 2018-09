Die zweite Tranche der Investitionshilfe-Werte, mit den Ausschüttungen des Bergbaus, steht bevor... und damit ergibt sich die Frage, ob der Bergbau, da ihm alte Anleihen fehlen, auf die (wie bei der Elektrizitätswirtschaft) zurückgegriffen werden könnte, mit einer Steuerbefreiung nach dem Kapitalmarktförderungsgesetz für seine neuen Emissionen rechnen kann (s. auch den Aufsatz „Marktgerechte Hilfe?“ in der letzten Ausgabe der „ZEIT“). Den Bonner Stellen ist offensichtlich bei dem Gedanken, daß der Bergbau nach anderen Maßstäben als die Elektrizitätswirtschaft behandelt werden könnte, nicht ganz wohl. Schließlich müßte dem einen recht sein, was dem anderen billig war ... wenn man überhaupt den Gedanken einer „Investitionshilfe“ aufrechterhalten will.

Allerdings steht die endgültige Entscheidung – sie liegt nicht in Bonn, sondern beim Kuratorium der Industriekreditbank und bei den Unternehmen selbst, wie man in Bonn betont – noch aus. Der Kapitalverkehrsausschuß wird sich erst auf seiner Sitzung nach den Ferien am 18. September „allgemein“ mit dem Problem befassen, da es „in diesem Umfange bisher noch nicht aufgetreten“ ist. Theoretisch wird die Möglichkeit bejaht, die neuen Papiere (nach § 3a Ziffer 4 des Einkommensteuergesetzes) in der Fassung des Kapitalmarktförderungsgesetzes für förderungswürdig und damit steuerbefreit zu erklären. Eine generelle Ermächtigung auf Grund dieser gesetzlichen Bestimmungen für einen ganzen Industriezweig zu erteilen, hat jedoch der Kapitalverkehrsausschuß bisher abgelehnt. Vielmehr soll diese Bestimmung nur „im Einzelfall“ angewandt werden, d. h. also nach Prüfung jeder einzelnen Emission. Und darauf allein käme es ja auch nur praktisch an!

Viel wäre damit zunächst nicht gewonnen, weil die Bergbau-Papiere eigentlich schon vor dem 18. September ausgegeben werden sollten. Was aber dann? Zwar werden die Bergbauunternehmen, die Investitionshilfe erhalten haben, selber das größte Interesse an einer Klärung über die „Förderungswürdigkeit“ ihrer Papiere besitzen und schon aus diesem Grunde nicht eher zu Emissionen schreiten, bis der Kapitalverkehrsausschuß gesprochen hat. Dies ist allerdings nicht eben zum Vorteil jener Investitionshilfegläubiger, die gezahlt haben und jetzt auf die Ausschüttung der zweiten Tranche warten. – Auf alle Fälle müßte man sich sowohl in Düsseldorf wie in Bonn hüten, mit zweierlei Maß zu messen und hier einen Wirtschaftszweig zu benachteiligen, allein deshalb, weil er keine Restanleihen hat, die er auf 5 1/2 v. H. herunterkonvertieren kann. gg.