Die Phoenix-Gummiwerke AG., Hamburg-Harburg, werden der HV am 8. August vorschlagen, für 1952 aus einem – Reingewinn von 1,22 (i. V. 1,01) Mill. DM, der sich um den Vortrag auf 1,68 Mill. DM erhöht, eine Dividende von 6 v. H. auf das von 12 auf 16 Mill. DM heraufgesetzte Grundkapital zu verteilen und den Restbetrag von 0,62 Mill. DM auf neue Rechnungvorzutragen. Der Reingewinn wurde aus einem Rohertrag von 39,95 (37,70) Mill. DM nach Abschreibungen von 2,57 (3,05) Mill. DM und nach Zuweisung von 0,5 Mill. DM zur freien Rücklage ausgewiesen. Die Verwaltung empfiehlt, der Stärkung der-Reserven und der Liquidität zur Zeit größeren Wert beizumessen als einer Steigerung der Gewinnverteilung. In den kommenden Jahren seien mit Sicherheit neue, bisher noch nicht abschätzbare Anforderungen zu erwarten, während die Erträge noch immer einer ungewohnt lich hohen Besteuerung unterliegen.

Die Phoenix-Gummiwerke konnten 1952 trotz starker Wandlungen im Absatz ihrer Erzeugnisse, eine erfreuliche Umsatzsteigerung erzielen. Besonders günstig entwickelte sich das Kraftfahrzeug-Reifengeschäft. Die Ausfuhr stand im Zeichen verschärften Wettbewerbs und starken Preisdrucks. Die Gesellschaft setzte im Laufe von 1952 die Preise auf nahezu allen Gebieten erheblich, herab. Gegen Ende des Jahres waren die Reifenpreise nur noch um etwa 20 v. H. höher als zum Zeitpunkt der Währungsreform, während die Löhne um etwa 80 v. H. und der Hauptrohstoff Kautschuk um rund 70 v. H. über dem Stand vom Juni 1948 lagen. Bei der Energieabhängigkeit des Unternehmens wirkte sich auch die Steigerung der Kosten für Kohle und Strom fühlbar aus. Die Beschäftigung konnte voll aufrecht erhalten und die Belegschaft auf nahezu 6000 Arbeitskräfte vergrößert werden;

Um den Aufbau einer wettbewerbfähigen deutschen Synthese-Kautschuk Produktion zu fördern, an der die Kautschukindustrie aus Gründen des technischen Fortschritts und einer ausreichenden Versorgung interessiert ist, wurde die Verarbeitung von Synthese-Kautschuk im eigenen Betrieb laufend gesteigert. Außerdem leistete die Gesellschaft ihren Beitrag zu der zu dem gleichen Zweck von der Bundesregierung angeordneten Maßnahme, die einen Preisausgleich zwischen Natur- und Synthese-Kautschuk zugunsten der durch mehrjährige Stillegung und Teildemontage zurückgeworfenen deutschen Synthese-Kautschukerzeugung vorsieht.

Nachdem sich der Geschäftsgang in den ersten Monaten des Jahres1953 befriedigend entwickelt und zu einer weiteren Steigerung der Produktion geführt hat, sieht die Verwaltung dem Ergebnis des laufenden Jahres mit Zuversicht entgegen-

In der Bilanz zum 31. 12. 1952 kommt der Ausbau und die Modernisierung der Produktionsanlagen in der Erhebung des Anlagevermögens auf 9,02 (5,60) – alles in Mill. DM – zum Ausdruck. Die Investierungen wurden teils mit eigenen Mitteln, teils durch Hypothekengelder und einen – Wiederaufbaukredit finanziert. Die Beteiligungen sind, auf 0,65 (0,40) durch den Erwerb, von Aktien der Internationalen Galalithgesellschaft AG., Hamburg-Harburg, und der Neuordnung der Kapitalverhältnisse der Metallgummi GmbH., Hamburg-Harburg, begründet. Die Rückstellungen wurden auf 14,31 (11,45) erhöht, um allen abschätzbaren Risiken Deckung zu bieten. D.