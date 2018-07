Wer zum diesjährigen Sommerschlußverkauf auf der Seite des Einzelhandels oder auch auf der Käuferseite mit ungewöhnlichen Überraschungen rechnete, sah sich enttäuscht. Die sich immer stärker auswirkende Normalisierung der wirtschaftlichen Verhältnisse wirkte sich (im Gegensatz zum vorjährigen Sommerschlußverkauf, bei dem zur Verbesserung der Liquiditätslage eine erhebliche Warenmenge zu Schleuderpreisen auf den Markt geworfen wurde) recht spürbar aus. Und daher kam es jetzt zu einem echten Ausverkauf wirklicher (bisher nicht verkaufter) Saisonartikel. Natürlich bevorzugt die Verbraucherschaft auch diesmal die billige Ware, doch der Trend zur Qualität ist unverkennbar. Im Durchschnitt kann man bei guten Umsätzen von einem lebhaften Geschäft sprechen. Die Zeiten des vorjährigen „Ansturms“ haben einem ruhigen Wählen Platz gemacht. Das wird sich auch im weiteren Verlauf des Sommerschlußverkaufes, der noch bis zum 8. August geht, nicht ändern. Auffällig ist das starke Käuferinteresse für gute, aber preisgünstige Bettwäsche und für Oberbetten. Als erfreulich kann festgestellt werden, daß „Ladenhüter“ und sonstige „Ramschware“ kaum noch angeboten wurden. Ihre Zeit ist anscheinend endgültig vorüber.

Die Preise liegen im Durchschnitt wesentlich niedriger als zur Zeit des vorigen Sommerschlußverkaufes. Diese Tatsache dürfte auf die ausgefeilte Kalkulation der Industrie und des Einzelhandels zurückzuführen sein, mit der man in der Verbraucherschaft eine nicht zu unterschätzende Festigung des Vertrauens erreichte. Daher konnte selbst die Ankündigung eines Herrenkleiderfabrikanten, eine generelle Preissenkung von 33 1/2 v. H. kurze Zeit vor Beginn des Sommerschlußverkauf durchzuführen, kaum den gewünschten Erfolg haben. Schließlich hat es sich bis zum letzten Verbraucher herumgesprochen, daß die westdeutsche Textilindustrie jede Möglichkeit einer Preissenkung mittels der Rationalisierung längst ausgenutzt hat. Und amerikanische Methoden, einen Anzug für einen Wochenlohn zu erstehen, um ihn in den Lumpensack zu stecken, wenn man ihn nicht mehr „sehen“ kann, eignen sich noch lange nicht für die nun einmal in unseren Breiten bestehenden individuellen Ansprüche. Daß es sich bei dieser „generellen“ Preissenkung nur um eine geschickt gestartete Werbeaktion handelte, deren erstes Opfer einige gutgläubige Journalisten waren, merkte man sehr bald, nämlich in dem Augenblick, als die marktschreierischen Plakate aus der „generellen Preissenkung von 33 1/2 v. H.“ das gewichtige Wort „von“ zu einem ganz bescheidenen „bis werden ließen... ww.