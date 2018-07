Man versteht den heutigen französischen Katholizismus nur, wenn man Léon Bloy kennt und seine nun zum erstenmal deutsch erschienenen großen Essays („Das Heil und die Armut“, F. H. Kerle Verlag, Heidelberg. 401S., Leinen 12,80 DM). SeineFeinde um 1900 sahen in ihm einen gehässigen Schreihals, seine Freunde einen Propheten. Wie konnte es anders sein bei diesem im buchstäblichen Sinne einmaligen Schriftsteller, der die bedeutendsten unter seinen Zeitgenossen, Zola, Maupassant und Bourget nicht ausgenommen, mit den übelsten Schimpftiraden bedachte. Er verschonte sie auch nicht, wenn er sie mit Erfolg angepumpt hatte, denn er war des festen Glaubens, daß, wer aus dem Verzicht auf die Wahrheit reich geworden, dem eo ipso armen Wahrheitsverkünder Geld schuldete.

Bloy war der genialste Vereinfacher, der lauteste unter den modernen Mystikern, dessen stoßende, sich überstürzende Sprache unvermittelt vom banalsten, geschmacklosesten Bild zu erhabener Symbolik überspringt. Seine Wortgewalt ist wie ein Strom mit feinem und grobem Gerölle, der mitreißt oder zur Flucht zwingt. Mystiker ist dieser Anarchist unter den großen französischen Konvertiten nur da, wo er von der Gottesmutter oder von der Gemeinschaft der Heiligen spricht, an Christus aber sieht vor allem den geißelschwingenden Züchtiger der Wucherer und das Mysterium der Armut. Die Menschheit zerfällt für ihn in effektiv verfluchte Besitzende und potentiell heilige Habenichtse. „Der Reiche ist eine unerbittliche Bestie, der man eine Sense in den Leib stoßen, oder die man über den Haufen schießen muß.“ Als ob Bloy selbst, der legitime Nachfolger der franziskanischen Armutsfanatiker, seine Berufung, ja sein „Mysterium der Armut“ nicht von der Existenz der Reichen abhingen! Das Blut der Armen ist das Geld, insofern als die Reichen es aussaugen, und es ist das Blut Christi, insofern als das Heil nur von den Armen kommt. Christus ist für Bloy nur aus der Armut heraus denkbar und erlebbar, was schließlich nicht weniger besagt, als daß der Fortbestand von Kirche und Glauben allein auf den Gegensatz zwischen Reichen und Armen gegründet wird.

Aber Widersprüche und ungeheuerliche Folgen sah Bloy nur bei den andern, unbändiger Stolz machte ihn blind vor sich selbst. „Erfrischend“ ist für ihn die „evangelische Gewißheit, daß den Reichen schon das Haus des Heulens und Zähneklapperns bereitet ist“, ein Satz, der mehr für Bloys rückhaltlose Ehrlichkeit als für seine christliche Barmherzigkeit spricht. Er selbst schien aber hier die Grenzen seines Auftrags zu ahnen, als er schrieb: „Es gibt nur eine Traurigkeit, die, kein Heiliger zu sein.“ Diese Traurigkeit war das einzige Elend, die einzige der freiwillig gewählten und nicht ohne Eitelkeit sorgsam gepflegten Nöte, aus der Bloy keine Tugend zu machen verstand.

Die Armen, deren Ärmster zu sein er fest überzeugt war, sind für ihn, mit den Juden die Träger der Heilsgeschichte. Aber Bloy sieht in den Juden nicht weniger die Mörder des Gottessohnes als das Volk, das den Erlöser hervorbrachte; die Schrift „Das Heil durch die Juden“ ist fortwährende Beleidigung und Apotheose des Judentums in einem, aber durch Abgründe getrennt von jedem Antisemitismus. Liebe zum Menschen als imago Dei und Haß gegen den Menschen aus Liebe zu ihm berühren sich beiBloy nach ihrem paradoxalen Hervorgang aus einer Wurzel. Der Leser erschrickt vor dem Maß an prophetischer Klarsicht, die im Gefolge exzessiver Vereinfachung möglich wurde. Welche grausame logische Konsequenz allerdings die Weiterführung solch gewaltsamer Perspektivenverzerrung haben müßte, kommt weder bei Bernanos noch bei Raissa Maritain, noch bei Karl Pfleger zum Ausdruck, die in das Buch einführen und erkennen lassen, warum dieser heisere Aufschrei des christlichen Gewissens in der aufgebrochenen Welt von heute ungleich größeren Widerhall findet als zu Lebzeiten des „undankbaren Bettlers“, der zum Ärgernis seiner gottfernen Zeit werden wollte und wurde. Erich Köhler