Jedesmal, wenn sich — wie in der vergangenen Woche im britischen Parlament — vor unseren Augen einer jener vehementen Ausbrüche englischamerikanischer Meinungsverschiedenheiten über die Fernostpolitik vollzieht, hat man den Eindruck, daß es sich dabei nicht allein um sachliche Auseinandersetzungen handelt, sondern zugleich um Nervositäten, die aus einer tiefen Wesensverschiedenheit kommen.

Während der ganzen Periode des Koreakrieges waren solche plötzlichen Ausbrüche an der Tagesordnung: Im Winter 195051, als der damalige britische Premier Attlee in höchsterSorge nach ~tsWa;shiBgton feg, um die Amerikaner (die, wiemaö fppsU meinte, drauf und drin waren, die Atombombe einzusetzen) davon abzuhalten, irgendwelche unübersehbaren Maßnahmen zu ergreifen; im April 1951 j vor der Entlassung Mac Arthurs, der die Luftbasen" im mandschurischen Hinterland hatte bombardieren wollen; im Frühjahr 1953, als in England die allgemeine Entrüstung über McCarthys Methoden Attlee zur Kritik an der amerikanischen Verfassung verleitete, und schließlich jetzt noch einmal anläßlich der außenpolitischen Debatte im Unterhaus. Bei dieser Debatte sind Regierung und Opposition gleichermaßen über den amerikanischen Außenminister Dulles hergefallen, weil er angeblich die Reichweite der vorgesehenen politischen Konferenz; über Korea ungebührlich eingeengt und überdies gedroht habe, die Konferenz zu verlassen, wenn nach 90 Tagen nicht das herausgekommen sei, was Amerika wünsche — ehie Darstellung, die keineswegs zutrifft. Dulles hatte lediglich davon gesprochen, er werde die Konferenz verlassen, wenn sich herausstelle, daß sie ausschließlich zu kommunistischer Propaganda mißbraucht werde und nicht mehr sachlichen Verhandlungen diene, und das ist eine Einstellung, der die Engländer zweifellos zustimmen können und werden. Woher also jene Nervosität? Warum dieses Mißtrauen der Engländer? Haben wir nicht, so sagen die Amerikaner, stets und ständig auf die Wünsche der Engländer Rücksicht genommen? Haben wir nicht auf den Einsatz der Atombombe verzichtet, MacArthur entlassen, das Angebot eines nationalchinesischen Kontingents von 30 000 Mann in einem Moment ausgeschlagen, wo jedes zusätzliche Bataillon eine fühlbare Entlastung für unsere Truppen gewesen wäre? Haben wir nicht unsere Zustimmung zu einer neutralen Überwachungskommission gegeben, der neben den beiden Satellitenstaaten Polen and die Tschechoslowakei nur noch Schweden, die Schweiz und Indien angehören, die alle Rotchina anerkannt haben? — Und das alles, obgleich wir 95 Prozent der Kosten des Krieges getragen und das Hauptkontingent der UNO Truppen gestellt haben! . Attlee hat im Unterhaus gesagt, es komme Dulles offenbar mehr darauf an, sich mit Syngman Rhee abzustimmen, als mit den Mitgliedern der UNO — wobei Attlee offensichtlich übersieht, daß dem amerikanischen Außenminister gar nichts anderes übrigbleibt, als zu versuchen, Syngman Rhee und die Südkoreaner, die sich übergangen fühlen, zu beschwichtigen. Sie nämlich sind der Meinung, daß der, Waffenstillstand keineswegs den Status quo wieder herstellt. Vor dem Kriegsausbruch, so sagen ! sie, hat mit Ausnahme der Kommunisten keine Re gierung, die Teilung. Koreas anerkannt, jetzt aber verhandelt die UNO mit der nordkoreanischen Marionettenregierung, so als ob es sich um eine wirkliche Regierung handele.

Viele Mißverständnisse zwischen den Völkern beruhen darauf, daß niemand sich vorstellen kann, die berechtigten eigenen Forderungen könnten je an der öffentlichen Meinung des anderen Landes auf unüberschreitbare Grenzen stoßen. Genau hier nun liegt das Wesen der englisch amerikanischen Divergenzen in der Ostasienpolitik, ja, in der Außenpolitik schlechthin Die englische öffentliche Meinung hat einen anderen Erregungsfaktor als die amerikanische. Beide Regierungen aber müssen auf ihre spezifische öffentliche Meinung Rücksicht nehmen. In leicht belehrendem Ton sagte der amtierende britische Außenminister Lord Salisbury im Hinblick auf die Chinapolitik: "Es steht der amerikanischen Regierung natürlich frei, jede Haltung einzunehmen, die ihr gut scheint, aber Sinn und Zweck der Außenpolitik, der Diplomatie und der Verhandlungen zwischen Staaten überhaupt ist es, Differenzen aus dem Wege zu schaffen um so die politischen Ziele zu erreichen, die man anstrebt " Die englische Außenpolitik ist stets Realpolitik gewesen. Immer war sie begrenzt auf das Tatsächliche und Erreichbare, von tiefem Mißtrauen erfüllt gegen alle weltanschaulich orientierte Politik oder gar menschheitsbeglückenden Zielsetzungen. Man ist überzeugt, daß ideelle > Bestrebungen sich mit dem Wesen der Politik nicht vertragen. Es geht vielmehr um konkrete Interessen, um reale Macht verhältnisse. Und hier nun gibt es eine unendliche Vielzahl der Mittel: fordern, nachgeben, überraschend handeln, sich vergleichen, — aber immer nur ein Ziel: Stabilität. Diese Spielregeln, nach denen jahrhundertelang die englische Außenpolitik geführt wurde, hat Lord Palmerston einmal in einer Unterhausrede (16 Mai 1848) in klassische Sätze zusammengefaßt: "Unsere Leitregel ist es, soweit wie möglich die Interessen des Landes zu fördern, dem anzugehören wir das Glück und dem zu dienen wir die Ehre haben. Wir haben keine immerwährende Union mit diesem oder jenem Land — keine Identifizierung unserer Politik mit einer anderen. Wir haben keine natürlichen Feinde, keine dauernden Freunde. Wenn wir finden, daß eine Macht die politische Richtung verfolgt, welche auch wir zu fördern wünschen, dann wird für diese Zeit jene Macht unser Verbündeter; und wenn wir ein Land finden, dessen Interessen im Widerspruch mit den unsrigen stehen, so stehen wir eine Zeitlang mit der Regierung jenes Landes in Konflikt. Wir haben nichts daran auszusetzen, wenn andere Nationen ihre Interessen verfolgen; und sie sollten nichts an uns auszusetzen haben, wenn bei der Verfolgung unserer Interessen unser Kurs vor dem ihrigen verschieden ist " Ganz anders die amerikanische Konzeption, die wahrscheinlich auf die Vision der Pilgerväter von einer neuen Lebensordnung, fern der Alten Welt und ihrer Unzulänglichkeit, zurückgeht, und die für die Außenpolitik zum erstenmal von Vilson formuliert wurde. Er war der Ansicht, die amerikanische Demokratie müsse Allgemeingut der ganzen Welt werden. In diesem Sinne also ist Anerika nicht einr Nation anter öderen, mit denen:es gilt, MdiräüseinsBijtezBseizen, söndtrn eine NäfiBft ffiit eine£ganz spezifischen Mission. Nach dem ersten Weltkrieg meinte Präsident Wilson, der Friede dürfe nicht auf einem imaginären Gleichgewicht der Kräfte aufgebaut sein, er müsse vielmehr fest gegründet werden auf die gemeinsame Madit des organisierten allgemeinen Friedens, auf einen, Völ