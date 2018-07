Von Walther F. Kleffel

Ein Büchlein mit Titel „Die Ehre des Soldaten“, geschrieben von einem Manne, der in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen eine umstrittene politische Rolle spielte, mag zunächst bedenklich stimmen. Doch diese Bedenken schwinden bei der Lektüre der kleinen Broschüre Buchrucket: Die Ehre des Soldaten. Helmut Rauschenbuch Verlag, Stollhamm/Oldenburg.). Gleich zu Beginn sagt der Verfasser: „Die Offiziersehre ist natürlich nichts anderes als die Ehre jedes beliebigen Menschen. Aber wie die griffige Hand eines Feinmechanikers eine Menschenhand ist und bleibt, jedoch zu einer besonderen Griffigkeit entwickelt und in dieser erhalten werden muß, so ist der Ehrbegriff des Offiziers zu entwickeln und zu erhalten. Denn die Ehre des Offiziers ist für ihn und den Staat von besonderer Bedeutung.“ Und Buchrucker definiert weiter: „Die Ehre muß, wie jede Tugend, um ihrer selbst willen hochgehalten werden, und es ist wichtig, daß das Offizierkorps auch dann auf dem Wege der Ehre bleibt, wenn dies unklug zu sein scheint.“ Hierzu konnten sich unter Hitler gar manche Offiziere und vor allem die verantwortlichen obersten Dienstgrade nicht entschließen, und daher mußten sie nach der Kapitulation die bittere Erfahrung machen, daß es sogar auch klüger gewesen wäre, dem Gebot der Ehre zu folgen.

Den, oft vorgebrachten Einwurf, eine Auflehnung gegen Hitler sei unmöglich gewesen, weil das „Wort Meuterei nicht im deutschen Soldatenwörterbuch gestanden“ habe, tut Buchrucker mit den lapidaren Sätzen ab: „Einen Gegensatz zwischen der Pflicht gegenüber dem Vaterland und dem Gebot der Ehre gab es nicht für den deutschen Offizier. Dem Staatswohl frommt es, wenn der Offizier seine Ehre höher bewertet als seine Meinung über das Staatswohl.“ Mit anderen Worten: Jeder Befehl, der gegen die Ehre verstößt, ist nicht auszuführen. Das deutsche Offizierkorps hatte die Macht und hätte die Pflicht gehabt, Hitler Fesseln anzulegen. Doch die Aufrüstung, Aussicht auf Beförderung, Dekorationen, Dotationen hatten die meisten dieser Generale verblendet. Nicht einmal der 30. Juni 1934 ließ die Generale aufmerken, an dem doch auch zwei ihrer alten Kameraden ermordet wurden. Von diesem Tage an wußte Hitler, daß er diesen Männern alles zumuten konnte, sogar die Aufstellung einer SS-Truppe. „Natürlich durften“, schreibt Buchrucker, „keine in Ehren verabschiedeten Offiziere Dienst in einer durch die SS gebildeten Truppe nehmen. Es geschah aber, und niemand dachte sich etwas dabei. Das Offizierkorps hatte seine alte Ehrauffassung fallen lassen. Später staunte man über die Folgen, die sich weniger bei den Truppen im einzelnen, als bei der Wehrmacht und dem Volk im ganzen zeigten.“

Schließlich noch ein Beispiel. Daß sich nach dem 20. Juli 1944 deutsche Offiziere fanden, Feldmarschälle sogar, die in einem sogenannten „Ehrenhof der deutschen Wehrmacht“ ihre Kameraden gegen jedes Recht und Gesetz vor erfolgtem Urteilsspruch aus dem Heere ausstießen, um sie Freißler ans Messer zu liefern, ist, wie Buchrucker sagt, „die größte Schmach, die das Offizierkorps in der ganzen Hitlerzeit erlitt, weil es in diesem Falle keine Entschuldigung gibt.“

Was in der Zeit nach der Kapitulation, in Gefangenen- und Interniertenlagern vor sich ging, als sich deutsche Offiziere von ausländischen Militärschriftstellern ausfragen, von den Kriegsgeschichtlichen Abteilungen der fremden Generalstäbe zu „wissenschaftlichen“ Arbeiten heranziehen ließen und dabei auch vielfach Urteile über ihre Kameraden abgaben –, das wäre früher undenkbar gewesen: Hitler-Generale taten es bedenkenlos, anstatt, wie es die Pflicht jedes gefangenen Offiziers ist, zu schweigen. Man hatte die Haltung verloren.

Es sind harte Worte, die Buchrucker spricht. Doch sie mußten einmal gesagt werden, gerade jetzt, da neue deutsche Einheiten sich formieren sollen und man Ausschau hält besonders nach Offizieren.

Da muß größter Wert auf die Forderung gelegt werden, daß die Auswahl der zu übernehmenden Offiziere in erster Linie nach ihrem Charakter zu erfolgen hat, was gewiß schwer, aber möglich ist. Das rein Militärische, das jetzt so gerne in den Vordergrund geschoben wird, ist halb so wichtig. „Wir haben gesehen“, heißt es in der Broschüre, „wie wichtig es für den Staat ist, daß sein Offizierkorps eine hohe Ehrauffassung hat. Das ist gerade dann der Fall, wenn der Staat eine demokratische Republik ist; daß diese Staatsform – zumal, wenn sie noch neu ist – ganz besonders des Schutzes bedarf, ist leicht erklärlich und vielfach durch die Geschichte erhärtet ... Die Monarchie war die Grundlage des Deutschen Reichs, aber nicht die Grundlage des Offizierkorps; in ihm hatte, wie wir wissen, der Monarch zwar den höchstem Dienstrang, war aber gleichzeitig Kamerad unter Kameraden, primus inter pares. An seine Stelle tritt in der Republik der Mann, dem diese den Oberbefehl über seine Truppen gibt. Wenn er vornehm gesinnt ist, wird er sich mit dem alten deutschen Offizierkorps vortrefflich verstehen. Sobald der neue Staat das alte deutsche Offizierkorps in seinen Dienst nimmt und ihm die Möglichkeit bietet, wieder seine frühere Ehrauffassung zu pflegen, wird es seine festeste Stütze werden.“

Die kleine, aber wichtige Schrift wird viele auf den Plan rufen, die sie ablehnen. Man wird sich wieder auf den Katechismus des deutschen Soldaten berufen, auf den bedingungslosen Gehorsam und auf vieles andere noch. Aber zu Unrecht. Das Offizierkorps der Wehrmacht, dessen Patriotismus, Berufsfreudigkeit und Ehrgeiz fehlgeleitet waren, ist ungehorsam gegenüber dem klaren Gebot der Ehre gewesen, dem der Soldat ohne jede Rücksicht auf die Folgen immer und stets zu folgen hat. „In diesem Falle“, um abschließend noch einmal den Verfasser zu zitieren, „wurden die Folgen der Ehrverletzung vernichtend für Wehrmacht und Reich und verhängnisvoll für das eigene Volk und für große Teile der Menschheit.“