Einen guten Einblick in die Industrie der Steine und Erden vermittelte kürzlich die Mitgliederversammlung des Bundesverbandes dieser Industrie. In allen Zweigen der Steine- und Erdengruppe sind Erzeugung und Versand von 1951 auf 1952 weiter gestiegen. Zumindest wurde der gute Stand von 1951 gehalten. Eine gleiche Entwicklung hat auch 1953 die Lage dieser Industrie gekennzeichnet. Günstige Kapazitätsausnutzungen und teilweise gebesserte Produktivitätsergebnisse, d. h. steigende Umsatzanteile je Beschäftigten, werden gemeldet. Die Erzeugung von Zement, feuerfesten Materialien und Hochofenschlacke-Produkten liegt dabei höher als der Durchschnitt der Branche, während Mauerziegel, Kalksandsteine und Natursteine unter dem Durchschnitt geblieben sind. Natursteine liegen am schlechtesten. Hochofenschlacke-Produkte und Zement haben den stärksten Produktionszuwachs seit 1949 aufzuweisen. Leider werden keine genauen Mengenangaben veröffentlicht, sondern nur einige graphische Darstellungen gegeben, deren „Regeneration“ in glatte Zahlen nicht immer gelingt.

Die Steine- und Erdenindustrie umfaßt gegenwärtig über 10 000 Betriebe, davon 5081 mit mehr als 9 Beschäftigten. Der Brennstoffverbrauch dieser Branche steht mit 6,225 Mill. t Steinkohleeinheiten an dritter Stelle der deutschen Wirtschaft hinter Bergbau und Eisenindustrie. Sie steht an sechster Stelle in der durchschnittlichen Beschäftigtenzahl (225 000) und an achter Stelle der deutschen Industriebranchen mit immerhin rund 3,25 Mrd. DM Jahresumsatz.

Steine und Erden sind als Handwerks- wie als Industriebetriebe ungewöhnlich starken Beschäftigungs- und Produktionsschwankungen ausgesetzt. Die Unregelmäßigkeit des Absatzes und des Bedarfes ist nicht nur durch Witterungsgründe bedingt. Sie liegt auch, worauf der Bundesverband mit ernster Mahnung hinweist, zu einem beachtlichen Teil in der Unstetigkeit bei der Bereitstellung öffentlicher Baufinanzierungsgelder, ferner in der mangelnden Klarstellung der Steuerbegünstigung für Investitionen begründet! Diese Unstetigkeit ist mit ein Grund, weshalb die Steine- und Erdenindustrie bisher hinter der gesamtindustriellen Produktionssteigerung und hinter der Investitionsgütererzeugung zurückgeblieben ist.

Dennoch werden die negativen Momente auf der Seite der Kapazitätsausnutzung durch die positiven (Absatz- und Produktionssteigerungen, ferner Produktivitätserhöhung) überlagert. Es darf auch darauf hingewiesen werden, daß diese Industrie, die jährlich etwa 25 Mill. t Frachtgut bei der Eisenbahn, rund 17 Mill. t bei der Binnenschiffahrt und fast 80 v. H. des Gesamtversandes dem motorisierten Fuhrgewerbe als Ladung anbietet, gut im Export steht. Es wurden 1950 für 155 Mill. DM, 1951 für 255 Mill. DM und 1952 für 290 Mill. DM exportiert, wovon 40 v. H. auf Zement und knapp 30 v. H. auf feuerfeste Materialien entfielen, rlt