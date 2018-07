Die von den Gegnern der freien Marktwirtschaft hartnäckig verfochtene Forderung auf Sozialisierung der „Grundstoffindustrien“ wird zumeist damit begründet, daß der „Nutzen“ aus diesen für die Allgemeinheit unentbehrlichen Unternehmen nun auch der Allgemeinheit zugute kommen müsse. Das ist ein verlockend klingendes Argument – dem freilich die Wirklichkeit, wie sich an den Beispielen der großen öffentlichen Unternehmen immer wieder zeigt, vieles von seiner Anziehungskraft nimmt.

Die Technischen Werke der Stadt Stuttgart (TWS), der wohl größte kommunale Eigenbetrieb in der Bundesrepublik, haben in der Zeit von der Währungsreform bis 1951, für die jetzt die Geschäftsberichte vorliegen, beträchtliche Erfolge erreichen können. Die Stromabgabe stieg von 312,7 auf 506,5 Mill. kWh und war damit um 38,5 v. H. höher als 1938. Auch die Gaserzeugung nahm von 94 auf 155,4 Mill. cbm zu. Das Anlagevermögen wuchs von 239 Mill. DM (Ende 1948) auf 266 Mill- (Ende 1951), das Umlaufsvermögen von 21,2 auf 49 Mill. DM. Für die Erneuerung der Anlagen und den Ausbau der Werke wurden in den dreieinhalb Jahren etwa 85 Mill. DM aufgewandt. Hiervon wurden 54 Mill. DM durch Abschreibungen aufgebracht; der Rest stammt aus ERP- und Investitionshilfsmitteln. Hieraus erklärt sich zum großen Teil auch, warum trotz ständig gestiegener Betriebserträge – von 30,70 Mill. DM 1948 über 64,93 (1949) und 74,56 (1950) auf 94,36 Mill in 1951 – bei einem von 18,68 auf 57,46 Mill. DM erhöhten Betriebsaufwand nur für die beiden letzten Jahre Gewinne (insgesamt 4,73 Mill.) ausgewiesen werden konnten, so daß unter Berücksichtigung der vorhergegangenen Verluste (von insgesamt 5,08 Mill.) noch ein Verlustvortrag von 0,35 Mill. für 1952 verbleibt.

Der Stuttgarter Verbraucher kann auf die in ciesen Zahlen steckenden Leistungen „seines“ Unternehmens berechtigt stolz sein und könnte sich auch im Hinblick auf die seinerzeitigen Verhältnisse im Kapitalmarkt mit der Art der Aufbaufinanzierung abfinden, wenn er Aussicht hätte, in den Geruß dieser mit seinem Geld erzielten Erfolge zu kommen, oder wenn er wenigstens nicht schon wieder mit neuen Tariferhöhungen rechnen müßte. (Eine Konzessionsabgabe an die Stadt; die heute etwa 8 Mill. DM betragen würde, ist seit 1944 nicht mehr gezahlt worden!) Die Verwaltung der TWS kündigte nämlich gleichzeitig mit der Vorlage der Bilanzen an, daß die gegenwärtigen Preise für Gas und Wasser „unbefriedigend“ seien und nicht einmal die Kosten deckten. Es sei also auf die Dauer eine Erhöhung der Tarife nicht zu umgehen ...

In einer Zeit, in der die private Wirtschaft – als Folge eines sich ständig verstärkenden Wettbewerbs – alle Anstrengungen macht, ihre Kosten und damit auch die Preise zu senken, wird diese Haltung eines öffentlichen Monopolunternehmens den Verbraucher kaum von den Vorteilen einer Sozialisierung überzeugen können. Das um so weniger, als man (doch wohl mit Recht) annehmen kann, daß dieses Unternehmen schon bei der Währungsreform über recht beträchtliche stille Reserven verfügte. Die trotz erheblicher Kriegszerstörungen günstige Kapitalumstellung von 70 Mill. RM auf 100 Mill. DM und die Anerkennung einer Schuld von 70 Mill. RM an die Stadt Stuttgart in voller Höhe mit 70 Mill. DM (also 1:1 aufgewertet!) sprechen dafür.

Die für den weiteren Ausbau noch (jährlich!) notwendigen 30 bis 40 Mill. DM müßten, so meint der Verbraucher, nicht unbedingt qua Selbstfinanzierung aus seiner Tasche kommen, sondern könnten besser über den heute wieder funktionierenden Kapitalmarkt aufgebracht werden. Doch seine Vertretung, der Gemeinderat, schwieg und genehmigte debattelos die Abschlüsse. So bleibt der Verbraucherin, die sich ja keinen anderen Lieferanten suchen kann, nur die Hoffnung, daß sie wenigstens noch in diesem Jahr von den erhöhten Wünschen „ihres“ Unternehmens verschont bleibe. Denn – im November sind Kommunalwahlen... C. B.