Als Lanzelot, die Blüte der Ritterschaft, von der Vorsehung dazu ausersehen war, den makellosen Christussucher Galahad zu zeugen, gab es eine schier unüberwindliche Schwierigkeit: selbst die glänzende Aussicht, entscheidender Mitvollzieher des Erlösungsplans zu werden, hätte Lanzelot nicht in seiner Treue zu Königin Guenievre, der Frau seines Freundes Arthus, wankend gemacht. Also brauten König Pelles und seine schöne Tochter Elaine einen Zaubertrank. Es kam, wie es kommen mußte: Guenievre war ordentlich böse auf ihren Lanzelot, Elaine durfte den heiligen Graal nicht mehr tragen, und Lanzelot war konsterniert ob der Mystifikation, die ihn unversehens zum Vater machte. Galahad aber, der Auserwählte, erlöste die dämonisierte Welt und schaute die Gottheit.

So spielten sich die Dinge ab in dem Mammutroman „Lancelot-Graal“, der einer von Chrétien von Troyes über Wolfram von Eschenbach reichenden Bemühung des abendländischen Rittertums um eine erhöhte Sinngebung seiner Existenz ein mystisches Glanzlicht aufsetzte. Von dieser Verklärung eines ständischen Sendungsbewußtseins durch ein pneumatisches Vorbildmenschentum ist in John Erskines Roman „Lanzelots schwache Stunde“ (Droste-Verlag, Düsseldorf, 421 S., Leinen 13,20 DM) nicht viel übriggeblieben. Die List der Vorsehung wird bei ihm zum – allerdings unsterblichen – Trick des Weibes, Elaine und Guenievre (sie heißt bei Erskine Winnifer) zu ganz sterblich erbosten Nebenbuhlerinnen, oder, anders (von dem gloriosen Graalsritter Galahad her) gesehen: im mittelalterlichen Prosaepos hat Lanzelots schwache Stunde den Segen des Himmels schon bevor sie geschlagen hat, in Erskines Roman erst hinterdrein, Es ist dabei ebenso belanglos wie zweifelhaft, ob Erskine, wie es seine ausgesprochene Absicht war, die Geschichte im vorliegenden Falle wirklich so darstellt wie sie war, bevor sie von den Dichtern für „abwegige mystische Dinge“ verwandt wurde, es geht ihm vielmehr um die allzeit aktuelle Auseinandersetzung zwischen dem individuellen Anspruch auf Glück und den starren Normen der Konventionen. Ein echtes sittliches Problem also, das sich bei Erskine hinter einer Travestie versteckt, die zunächst nicht mehr zu sein scheint, als ein durch die Legende gemilderter Feldzug des gesunden Menschenverstandes gegen geronnene Ehrbegriffe. Schon dadurch wäre man reichlich belohnt; Menschen des 13. Jahrhunderts sprechen wie solche des zwanzigsten, und die aus Anachronismen gewonnenen, aus geistvollen Dialogen aufsteigenden Effekte zielen auf eine recht konkrete Zeitgenossenschaft.

Fast unmerklich tun sich tragische Aspekte auf bei der Suche der Hauptfiguren nach Sinnerfüllung eines privilegierten, aber entleerten Daseins, glücklicherweise ohne darum den lehrreich-amüsanten Humor des Ganzen zu verdrängen. Weniger gelungen scheint die Einführung einer zweiten Elaine. Die späte Einsicht der besitzeifersüchtigen Winnifer und der endliche Klosterfriede Lanzelors hätten sich auch ohne den literarischen Zwecktod des wiederauferstandenen Rivalinnenärgernisses bewerkstelligen lassen. Zumindest hat er kein Verdienst daran, daß der Titelheld zu so bemerkenswerten Schlüssen gelangt wie dem, daß „der Mensch auf dem Weg der Gnade sein kann, auch wenn er Fragen stellt.“

Erich Köhler