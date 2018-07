Der Import Nationalismus führt zu mehr und noch mehr Devisenzwangswirtschaft. Die deutsche Importinitiative seit 1948 dagegen trug zur Überwindung der Devisenknappheit bei; sie eröffnete die Perspektive des Endes der Devisenzwangswirtschaft. Die Wandlungen unserer Zahlungs- und Devisenlage seit 1952 sind bereits sichtbare Etappen dieses Weges: es begann mit der Dollar Lücke, und heute stehen wir im Zeichen der DM Lücke. Diese Entwicklung hängt wohl in erster Linie auch damit zusammen, daß der Valutakurs der DM von Anfang an kein falscher war, vielmehr heute weitgehend der, echten. Kaufkraftparität entspricht. Wir kann uns keinen falschen Wechselkurs vorwerfen. Zwar waren Dollarhilfen im Anfang notwendig. Wir, verdanken ; ihnen die Möglichkeit einer reibungslosen Ankurbelung unserer Wirtschaft überhaupt. Private Kredit Verbindungen der Banken und von Tausenden unserer Firmen, wie sie nach dem ersten Weltkriege sofort bestanden gab es nicht. Der Schnitt zwischen dem deutschen Währungsgebiet und der Welt yar klar und tief. So mußte die Vielzahl privater Kreditkanäle nach draußen durch Marshallplan, alliierte Zuschüsse und EZUKreditquoten ersetzt werden. Dollarhilfen, die ; wegen ihrer Konzen_tra tion auf wenige, sichtbare , Stellen den Laien beeindruckten und unsere Gläubiger im Anfang vielleicht beängstigten, erwiesen sich doch: für ein Industrievolk von fast 50 Mill. Men sehen ; als zu klein; Aber heute besteht bereits eine wesentlich andere Lage.

deutschen Exports und erleichterten uns die Überwindung der Valutaknappheit. Unsere Produktion ist meist hoch arbeitsintensiv, wir fügen also den Rohstoffen eine hohe Wertschöpfung aus eigener Kraft zu. Zugleich war unsere industrielle Produktion stets ausführintensiv. Man kann es auch so ausdrücken: bereits relativ geringen Rohstoffimporten kann ein hohes industrielles Ausfuhr; volumen entsprechen. Stark importabhängig sind ; wir dagegen im Verbrauch, nicht so" sehr in der Produktion Zugleich liberalisierten wir die Rohstoffeinfuhr maximal, während wir uns nur zu mäßiger Befreiung der Agrarimporte entschieden. Die Folge war eine sofortige und recht dynamische Rohstoffversorgung unserer industriellen Produktion. Da wir überdies vor allem Kapitalgüter exportieren, die noch weniger Importrohstoffe benötigen als z. B die Textilindustrie, löste unsere Rohstoffeinfuhr Dynamik schnell eine große und hochwertige Exportproduktion aus. Je mehr wir so überalisierten, desto mehr verstärkten wir die Rohstoffbasis der deutschen Exportindustrie, die zuvor ihr wichtigster Engpaß war. Es kann deshalb nicht verwundern, wenn sich aus der Dollar Lücke der ersten Jahre recht schnell jene DM Lücke entwickelte, die heute unseren Handel mit fast allen , Weichwährungsländern zu bremsen droht.

Im ganzen zeigt sich heute ein Bild, das man etwa so umschreiben kann: wir haben die Periode der klugen und aktiven Anpassung durch Austausch der Impulse weitgehend abgeschlossen. Außenhandel und Handelspolitik treten in eine neue Phase der Pionierarbeit. Dabei werden zahlreiche neue Wege sichtbar. Es bedarf der Entlastung der Handelsverträge von Währungs- und Clearingfragen, also durch Kpnvertibilität. Die Zukunft des Außenhandels ist an die Förderung eines weltwirtschaftlichen Wachstums gebunden, das den Notbehelf des Cleanngvertrages sprengt und damit das inter nationale Aufbaugeschäft freilegt. Der Erfolg der bisherigen deutschen Handelspolitik liegt darin, daß sie die Anpassung so schnell vollzog und mit dein bisherigen Methoden so schnell an die Grenzen de Möglichen stößt. So wird sie selbst gez wungen, auf neuen Wegen der Erhaltung und Förderung unserer Außenhandelsumsätze zu dienen.