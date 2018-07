Inhalt Seite 1 — Die Wohnung des Sabenissimo Seite 2 Auf einer Seite lesen

Erzählung von Stefan Andres

Jeden Monat einmal kommt Agnello von Amalfi herüber, wo er in einem Hotel Fußböden säubert und dafür Reste essen und auf einem Strohsack unter der Treppe schlafen darf. Struppig und schon ein bißchen grau, gleicht er, wenn er so barfüßig herangezockelt kommt, einem Shetlandpony. Unterwegs fallen ihm Melodien ein aus Arien, wie er sie in New York – aber sicher nicht in der Metropolitan – aufgeschnappt hat. So im Dahinpatschen sucht er in einer der Hosentaschen nach irgend etwas, das nicht zu finden ist. Er zieht dabei das Futter heraus und vergißt, was er suchte, und vergißt auch, das Futter wieder in die Hosen zu stopfen. So hängen die leeren Taschen wie Flossen neben ihm, und er singt übers Meer mit seinem schon leicht brüchigen Tenor, als stünde fern hinterm Horizont eine Geliebte, die nie näher kommt, aber auch nie fortgeht. In Positano angelangt, schlägt Agnello sofort den Treppenpfad zum Friedhof ein. Dort gibt es das Haus des Giuseppe Sabenissimo, der in New York einen von kühler Luft durchblasenen Gemüseladen hat. Agnello hat ihm dort jenseits des Ozeans viele Jahre die Fußböden aufgewischt, und da er in die Heimat zurückgekehrt ist, wischt er Sabenissimo, der noch immer in New York gefärbte Erbsen und angefrorene Tomaten und Salatköpfe verkauft, auch hier seit vielen Jahren wieder die Fußböden auf.

Jedesmal geht er zuerst zu Costanzo, der unten im Hause des Sabenissimo zwei Zimmer und eine vom Rauch schwarzpolierte Küche bewohnt. Costanzo ist von Beruf Totengräber und zugleich Wächter des Hauses des Sabenissimo. Er wacht mit seiner Frau und seinen elf Kindern, seinen drei Ziegen und einem immer zornigen Köter, der sogar den Pfarrer anbellt, wenn der einmal auf den Friedhof geht. Aber die Schlüssel zu der Wohnung des Sabenissimo hat nicht Costanzo, sondern Agnello –, er allein darf öffnen und schließen, er allein hat das Vertrauen des Sabenissimo drüben in New York. Doch Costanzo geht jedesmal mit. In den Putzeimer hat er einen Fiasco Wein gestellt und den Aufwischlappen darüber gebreitet; denn seine Frau ist eigensinnig und läßt ihn nur trinken, wenn er einen Toten unter die Erde brachte – und also Trost braucht. Daß man aber trinkt, um mit offenen Augen zu träumen, davon versteht sie nichts – sie fragt nicht nach dem Schönen. Aber Costanzo und Agnello in der Wohnung des Sabenissimo, die ihnen für einen Nachmittag ganz gehört, sie gehen dem Schönen nach. Costanzo zieh: sich jedesmal die Schuhe aus, ehe er anfängt, umherzugehen. Agnello macht auf dem Ofen heißes Wasser und wischt die Fliesen auf. Costanzo öffnet den Fiasco und holt aus der Kredenz das blaue Kristallglas mit dem goldenen Rand und dem Wappen von Amalfi. Gleich darauf füllt er sich das rote Glas, auf dem der Dom von Palermo in Goldstrichen abgebildet ist. Und er trinkt aus allen Gläsern, die in der Vitrine stehen. Zwischendurch kommt Agnello, hebt den Fiasco an die Lippen und geht wieder zu seinem Eimer. Im Platschen des Wassers fällt ihm ein weiteres Restchen Arie ein, er summt und seufzt es, spricht zwischendurch sanft mit dem Schrubber, mit einer Konsole, die sich nicht rücken läßt, mit Herrn Sabenissimo jenseits des Ozeans oder Costanzo, der aber ebensowenig wie der Gemüsehändler in der Ferne Antwort gibt. Er geht, ein Glas in der Hand, umher, betrachtet die Bilder, darauf die Madonna in einem Goldrahmen zwischen Tauben sitzt und die blondhaarige heilige Magdalena vor einem Kreuz die Hände ringt und ihren sündigen Busen zeigt. Und da gibt es die Essig- und Ölkrügelchen, die als nackte siamesische Zwillinge gebildet sind und dem Herrn Sabenissimo einst aus lächelnden Mäulchen ihre Gaben spendeten. Und eine Madonna steht unter einem Glassturz. Sie hat ein Seidenkleid an, darauf goldene Pailetten genäht sind. Ein bevorzugter Gegenstand der Bewunderung aber ist für Costanzo das breite Ehebett, das oben und unten einen Aufbau aus lackiertem Holz hat, so daß Costanzo sich selber, sozusagen tief in Sabenissimos Bett stehend, erblicken kann, ein Anblick, der ihm von jeher wohlgetan hat. Auf dem breiten Bett liegt eine rosarote gestickte Decke und darauf steht „Ruhe sanft“. Jedesmal, wenn Costanzo diese Aufforderung liest, denkt er an den Friedhof, wo auf den Steinen dieser Satz häufig in Gold steht. Und. er denkt gleich an Sabenissimo selber, der nun schon über siebzig ist und, wie man weiß, das Wasser hat. Und Costanzo wünscht sich, wenn er an diesem Punkt seines Wachtraumes angekommen ist, immer dasselbe: daß Giuseppe Sabenissimo mit seinen zahlreichen Söhnen nach Positano zurückkehren möge, und daß er, wenn er sich ein paar Wochen daheim ausgeruht hätte, dann endlich stürbe. Costanzo sieht dies Begräbnis! Und er sieht ferner, wie einer der zahlreichen Sabenissimo-Söhne eine seiner eigenen zahlreichen und schönen Töchter heiratet. Die Tochter wird diese Wohnung erben, und Costanzo sieht sich, wie er auf der Terrasse sitzt und mit den Enkeln spielt. Alle die Teppiche, die Decken und Kissen und die bunten Gläser und ergreifenden Bilder wird die Tochter erben: die Angela, die Berta, die Lusinella, das wird man schon sehen. Einer der Sabenissimo-Söhne hat sein Kommen einige Male angekündigt, er soll eine Konservenfabrik planen. So hält man die Wohnung in Ordnung – und die Hoffnung, die Wünsche, die Traume.

Und dann geschah es, daß bei jenem denkwürdigen Hausputz, der bereits drei Wochen vor der brieflich gemeldeten Ankunft des Sabenissimosohnes erfolgte, Costanzos Traum in einem Augenblick vernichtet wurde. Agnello schrubbte diesmal die Fliesen mit heißer Seifenlauge. Costanzo hatte zwei Fiaschi unter den Aufwischlappen gesteckt. Und er war, das große blaue Kristallglas in der Hand, barfüßig, wie es die ungeschriebene Vorschrift verlangte, durch die vier Zimmer der Wohnung gegangen, an all den Stationen seines sehnsüchtigen Traumes entlang. Und gerade als er vor der Vitrine stand und Agnello gestützt in einem schluchzenden Tremolo den Hals reckte, glitt Costanzo, wie er sich in ehrerbietiger Betrachtung ein wenig nach hinten beugen wollte – er war weitsichtig! –, auf der glitschigen Seite aus und riß im Fall den Gläserschrank, da er sich an der offenstehenden Tür halten wollte, mit sich zu Boden.

Die zerbrochenen Dinge lagen scharf und bunt mitten in dem Seifenschaum, der nun wie eine Brandungswoge aussah; ein Schiff voll Glück und Traum war darin gestrandet. Agnello kniete mitten in der Zerstörung und reckte die Hände mit einem Wimmern zum Himmel, wo Gott und Herr Sabenissimo einen Augenblick als dieselbe Person thronten. Costanzo aber schüttelt nur immer wieder den Kopf. Er sieht, wie Agnello die Madonna im seidenen Pailettenkleid aus den Glasscherben aufhebt, und da kommt Costanzo eine Träne. Das Kleiderpüppdien aus Draht hat ihn an den Hochzeitsstaat der Tochter erinnert, jener Tochter, die den Sabenissimosohn heiraten sollte. Aber dieser Traum ist zerbrochen. Der junge Sabenissimo wird erfahren, wie viele Gläser und andere allzu schöne, aber leider zerbrechliche Gegenstände fehlen. Und er wird sagen, daß Costanzo sie verkauft hat und das Geld heimlich vertrank. Und wenn er selbst den Mut hätte, mit dem Korb voller Scherben, den er heimlich begrub, dem Besitzer zu begegnen – dann stünde er gleich als Säufer da, und seine Töchter hießen Kinder eines Säufers.

Aber dann kam alles anders. Der alte Gemüsehändler in New York trat auf eine herabgerollte Tomate, stürzte und starb nach wenigen Stunden, und sein Sohn mußte nun selber den Verkauf der gefärbten Erbsen und angefrorenen Salatköpfe leiten und schrieb darum nach Positano, daß er nun unabkömmlich sei. Auch keiner von den übrigen Sabenissimosöhnen erschien, und alle heirateten in den nächsten Jahren Italienerinnen aus New York.

Agnello kam weiter jeden Monat nach Positano, lüftete die Zimmer der Sabenissimos und wusch die Böden auf, aber er gestattete Costanzo nicht mehr, noch einmal den Fuß in die Wohnung zu setzen, und dem war’s auch recht so.