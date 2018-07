TCps ist etwas über ein Jahr her, daß Elly HeussJ Knapp gestorben ist. An einem der heilen Julitage 1952 klingelten wir am Tor einer kleinen sauberen Fabrik am Ufer der Wiese im badischen Lörrach. Ein Mädchen öffnete und wurde nach Ernst Heuss befragt "Herr Heuss ist in Bonn — es geht seiner Mutter nicht gut Das war in der ernsten Kümmernis, der Betroffenen und Beteiligten gesagt und sagte genug.

Am Abend fuhren wir zurück über Kandern nach Bürgein v d- H, dem kleinen, einst der Abtei von St. Blasien gehörenden Jagdschloß über Badenweiler. Im Dunst lag Basel mit den ersten Lichtern, im Süden der Jura, die Alpen gläsern "klar darüber, Weit ging der Blick in die Burgundische Pforte; das Kreuz der Toten vom Harttnannsweiler Kopf stand klein iHid dunkel über der Kette der Vogesen gegen den westlichen Himmel. Da war die elsässische Ebene um Mälhausen und die von Kohnar, der große Weg, der üte r Schlettstadt nach Straßburg führt.

Die Harmonie dieser Landschaft ist einer der Grundakkorde in Ellv He sss Leben gewesen; Wie Rene Schickeie wie Anette Kolb hatte sie von den Schwarzwaldhöhen das Elsail und Frankreich, von der Höhe der Vogesen das badische und deutsche Land Hebend betrachtet — Ausblick vom Münsterturm hieß das kleine autobiographische Buch, das Elly Heuss Knaop Anfang der dreißiger Jahre in Berlin erscheinen ließ. Tn Rauch und Brand des großen Unterganas gingen fast alle Exemplare verloren. Von vielen bedrängt, denen es ein Trostbuch war, hat Theodor Heuss es in diesem Jahr von Hermann Leins in Tübingen neu herausbringen lassen. Die erzählerische Kraft der Elly Heuss Knapp, wie sie im " Ausblick vom Münsterturm" nach zwei Jahrzehnten überzeugend zutage tritt, kommt nicht so sehr aus dem Inhalt als aus, der Form ; Diese Sprache ist einfach, präzise und ohne Umschweife, geschrneidts und elegant- Sie zeiH sich als schönstes Ergebnis einer innigen Bertihrun- mit dem lateinier ~Wm. Man m och t? diese F xähluru manchfcrejaa ; Kindheit.

Erich Stückrath