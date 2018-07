Kairo, Mitte August

Mohammed Nagib und seine Offiziere begannen die erste Jahresfeier ihrer Revolution mit jenem feierlichen Gebet, das der Koran vor Sonnenaufgang vorschreibt. Es wurde auf dem „Befreiungsplatz“ in Kairo abgehalten.

Genau vor einem Jahr hat Ägypten eine Art Pilgerfahrt in eine bessere Zukunft angetreten, und die Offiziere der Revolution haben die Mühseligkeiten eines solchen Unternehmens reichlich durchexerziert, ihre Jahresfeier bestätigte noch einmal die Tatsache, daß die ägyptische Armeerevolution nicht einfach einen Machtwechsel darstellt, sondern ideologische Ziele verfolgt, die tief in der Problematik unseres Jahrhunderts wurzeln.

Nicht die Volksbelustigungen aller Art, die Empfänge der Behörden und die feenhafte Beleuchtung der Städte, sondern die schlichte Aktion der ersten Landverteilung aus dem enteigneten Großgrundbesitz, die sich in den primitiven Festzelten der Dörfer vollzog, gaben dem Fest Sinn und Inhalt. Das Gesetz der Bodenreform war bereits vor einem Jahr herausgekommen, längst bevor die Grundlagen zu seiner praktischen Ausführung geschaffen waren, und die Kritik war infolgedessen nicht ausgeblieben. Sie mußte jedoch in Kauf genommen werden, wie auch gelegentliche ungeduldige Explosionen der auf Landzuweisungen wartenden Bauern, denn dieses Gesetz bildet die Grundlage für alle übrigen Reformen im ägyptischen Staat. Die umfassenden Arbeiten der Landurbarmachung, die von der Armee in verschiedenen Wüstengegenden in großem Stile und mit guten Anfangsergebnissen begonnen worden sind, erfüllen nur dann ihren Sinn, wenn das Land nicht mehr Spekulationsobjekt einer privilegierten Klasse ist. Als Voraussetzung für einen Erfolg des Gesundheitsprogramms muß das Budget des Bauern zummindesten so gestaltet sein, daß Seife kein unerschwinglicher Luxus mehr ist, und wenn der Bauer seine Kinder zur Schule schicken soll, muß er es sich leisten können, sie als Arbeitskraft zu entbehren, was unter den bisherigen Verhältnissen nicht der Fall ist. Die Landreform und ihre Folgen erfüllen also den Sinn der ägyptischen Revolution und gleichzeitig unseres Jahrhunderts mit dem Ziel, die Volksmassen zu mitdenkenden und -arbeitenden Bürgern des Staates zu erziehen.

Den ausländischen Festbesuchern fiel die starke Hervorhebung des militärischen Faktors auf, die sich in Paraden in Kairo und Alexandrien kundtat. Ägypten versucht, mit der Zeit Schritt zu halten, in der die Verteidigungskosten die Hälfte und mehr der staatlichen Budgets verschlingen. Wer die Vergleichsmöglichkeit mit früher hat, fragt sich, welches Wunder vermocht hat, innerhalb eines Jahres aus einer Schar, die Arme, Beine und Gewehre völlig individuell handhabte, ein in Aufstellung und Bewegung geschlossenes Ganze zu machen. Besonderer Beifall wurde den im Karree aufgestellten mehrere tausend Mann starken Fußtruppen gezollt, die, während das Schattenthermometer über 40 Grad zeigte, in praller Sonne drei Stunden lang Gewehr bei Fuß ausharrten. Zum erstenmal wurde die Fallschirmtruppe, die von dem deutschen Obersten Mertens ausgebildet wird, in tadellosen Absprüngen vorgeführt.

Das vergangene Jahr hat die ägyptische Lage auf allen Gebieten in Bewegung gebracht, und es wäre müßig, bereits nach Erfülltem zu suchen, denn, was bedeutet ein Jahr im Leben einer Nation? Ansätze zu künftigen Verwirklichungen zeichnen sich jedoch deutlich ab, am Horizont stehen in prägnanten Umrissen die Ziele; Stärken und Schwächen treten mit ungeschminkter Deutlichkeit hervor, und die Persönlichkeiten der handelnden Offiziere haben sich aus dem Dunkel des Geheimbundes gelöst und nehmen die Plätze im Staate ein, die ihnen vermutlich von Anfang an zugedacht waren. Drei stehen im Rampenlicht: General Nagib, dessen einfache Menschlichkeit, Versöhnlichkeit und Heiterkeit die Charakterzüge des Ägypters aus dem Volke am stärksten wiederspiegeln, in dem ein ganzes Jahr stürmischer Huldigung innerhalb und außerhalb des Landes keine Diktatorenallüren zu erwecken vermochte, und der deshalb über seine Regierungsfunktion hinweg immer mehr zum Schlichter und zum Betreuer des Volkes wird, weil dieses sich in ihm wiederfindet. Der zweite ist Major Salah Salem, der erfolgreiche Sudandiplomat und jetzige Propagandaminister, in dem temperamentvolles Draufgängertum und kühle politische Berechnung in ständigem Wettstreit liegen. Der dritte ist Oberst Gamal Abdel Nasser, wohl diejenige Persönlichkeit des neuen Ägypten, die am schwersten zu analysieren ist. Er hat das Kinn eines fast brutalen Willensmenschen, dazu verträumte, tief liegende Augen, und sein seltenes Lächeln scheint ihm nicht zu gehören, sondern geliehen zu sein. Obwohl Gamal Abdel Nasser von allen Mitgliedern des Offizierskomitees am spätesten ins Licht der Öffentlichkeit trat, ist er der Mann, der die Revolution in ihren großen Linien konzipiert hat und Armee und Staat fest in seinen Händen hält, der Mann, dessen Geist ununterbrochen arbeitet, ein Fünfunddreißigjähriger, dessen schon ergrauende Haare das Wissen von den Schwierigkeiten verraten, die sich auf dem Wege der neuen Männer auftürmen.

Diese bestehen nicht in dem versteckten Widerstand gewisser Kreise der „Muslimischen Brüder“, denen die moderne Aufgeschlossenheit des neuen Regimes nicht behagt, oder demjenigen kleiner Reste der Wafdpartei, noch in der Bockigkeit gewisser enteigneter Großgrundbesitzer oder der Ungeduld der Massen, sondern in der Tatsache, daß die Probleme, die Europa in einem Jahrhundert schrittweise bewältigen konnte, in ihrer Gesamtheit vor den ägyptischen Staatsmännern stehen. Oberst Gamal Abdel Nasser weiß, daß die neue Disziplin der Armee wirkungslos bleibt, wenn man die Truppe nicht mit modernen Waffen versorgt, daß das zur Verteilung gelangende Land nur für einen; Bruchteil der besitzlosen Bauernschaft reicht, das Neuland beschafft, daß industrialisiert werden muß, wozu die in Händen deutscher Firmen liegende Ausführung des Mammutprojektes des Sadd-Ali-Staudammes gehört. All diese Pläne, die den Schweiß einer Generation verlangen, können aber nur dann zur Erfüllung führen, wenn sich die nötigen Kapitalien finden, wenn der Westen Ägypten die große Chance gibt, auf die es wartet. Margarete Crous