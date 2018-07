Inhalt Seite 1 — Erhard: Deutschlands Rückkehr zum Weltmarkt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Außenhandel bedeutet für uns mehr als bloße Zahlen, und seien sie noch so groß. Er ist zugleich ein Zeugnis unserer Bereitschaft und Fähigkeit zu harmonischer Zusammenarbeit mit der ganzen Welt und zu arbeitsteiliger Verschmelzung der Märkte. Unsere Ausfuhr bekundet uns als Werkstätte und Lieferanten und unsere Einfuhr Js Kunden und Partner der anderen. Dies mag als slbstverständlich erscheinen, es war aber nicht nmer so. Es gab eine Zeit, in der man "national" zu handeln glaubte, wenn man sich nationalistisch abriegelte und die Einfuhr durch künstlieh geschützte und verteuerte Eigenproduktion ersetzte; man predigte "nationale Selbstversorgung" und erstrebte die Wirtschaft des geschlossenen Raumes. Hinter falschen Valutakursen und Devisenzwangswirtschaft betrieb man Machtpolitik und Blockbildung. Man zerstörte den Welthandel und mit ihm die internationalen Grundlagen gegenseitigen Vertrauens. Man ersetzte den Außenhandels Kaufmann durch den Außenhandels Bürokraten; in dessen Kielwasser folgten Wehrwirtschaft, Enge und Untergang.

So zeigt die Geschichte, daß man mit dem Außenhandel recht unterschiedlich verfahren kann. Man kann den Außenhandel abbauen oder aufbauen. Man kann entweder von ihm zcjhren, indem man Autarkie, Devisenzwangswirtschaft und Abgeschlossenheit fördert. Man macht dann die Nachbarn zu Bettlern, indem man ihren Absatz vernichtet. Es entsteht dann eine Kettenreaktion ähnlicher nationalistischer Abriegelungen in früheren Lieferländern; im Ergebnis entsteht jenes Nebeneinander hermetisch abgedichteter Kreise, in denen man nun ohne, Rlicksichtauf "die Kosten produziert, "vollbeschäftigt" und die Inflationsblüten treiben läßt; man baut den Lebensstandard ab, vermehrt die Verkrampfungen eines fragwürdigen, Zusammenlebens. Wir mußten all das am eigenen Leibe verspüren, ja, bis zur Neige des Frühjahrs 1948 auskosten.

Oder es kann die Wirtschaftspolitik den Außen Handel aufbauen. Sie bemüht sich dann um die internationale Arbeitsteilung, indem sie die eigenen Impulse gegen die wirtschaftlichen Impulse der. Welt austauscht und zum steigenden Wohlstand aller beiträgt Wir haben nach dem Kriege diesen Weg gewählt;; wir sind ihn um so zielbewußter, und erfolgreicher gegangen, je mehr wir unsere Handelspolitik wieder selbst gestalten konnten. Wir haben damitden Freihandel in der ganzen Welt verstärkt Wir sind noch immer dabei, unsere eigenen Märkte zu öffnen; : uad um, so offenereMärkte finden wir draußen. Wir haben den Biirokraten wieder durch den Kaufmann ersetzt; in der Handelspolitik entfalten wir wieder jenen Pioniergeist 4er Marktöffnung der auch in unseren Inge nieufwr "und Außenhandelskaufleuten lebendig ist nach fruchtbarer Betätigung drängt.

, amit erwächst der Außenhandel wieder als eine tige Ausrichtung, als Niederschlag einer großen nzeption freiheitlicher Verbundenheitmit allen äfkten und Kauffeuten der Welt. Dahinter stehtr dit mehr die Scheinjiyljafk" Jej, jrtscHirftl eJ Nationalismus soadern aas Bewußtsein, daß : w& unserenggsunden nationalen Interessen um so bes seFeftfeiien, je internationaler wir denken und unsere Wirtschaft gestalten.

In diesem Sinne geht unser Außenhandel nicht nur seine unmittelbaren Träger, sondern uns alle an. Das Verständnis des Außenhandels wird damit zu einem Pfeiler jener wirtschaftlichen Allgemeinbildung, der sich in unserem Zeitalter der umfassenden. Wirtschaftsordnung niemand mehr, entziehen kann. Der Außenhandel ist keine Spezialwissenschaft der wehigen, dieihri betreiben, sondern Kern und Voraussetzung unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung schlechthin.

Unserer Wirtschaftspolitik und unseren Unternehmern fallen heute vornehmlich zwei Aufgaben Zu: die größtmögliche arbeitsteilige Verflechtung mit der Welt und zugleich die soz iale Entspannung durch echte Leistungspartnerschaft innerhalb und außerhalb der Betriebe. Daraus erwächst eine Wirtschaftspolitik aus einem Guß, geformt vomGrundsatz der wettbewerblichen Bewährung am Markte und vom Dienst am Kunden, drinnen und draußen. Darin liegt ein Beitrag zur Festigung unserer Wirtschafts- und Sozialordnung und zugleich zur Stärkung der westlichen Arbeits, und Marktgemeinschaft überhaupt. Wir werden damit zum Teil eines größeren Ganzen, das uns um so mehr Wohlstand vermittelt, je mehr wir seinen Wohlstand durch eine weltoffene Handelspolitik fördern. Ein Blick auf die Landkarte klärt unsere Lage. Die Bundesrepublik lebt mit rund 50 Mill. Menschen auf einem schmalen Streifen zwischen Elbe und Rhein. Dieser Streifen ist nur als Werkstatt der Welt, bei stärkstem Export von Maschinen und Konsumgütern, existenzfähig. Es kommt uns, zugute, daß man heute unsere Maschinen und Konsumgüter, unser technisches Wissen und unser Talente draußen gerne sieht, ja braucht. Wirkönnen aber selbst um so leistungsfähiger herstellen, je mehr uns der Weltmarkt die Chancen der Massenproduktion eröffnet. Deutschland war stets eine Werkstatt Europas. Wir waren und sind die großen Ausrüster der europäischen Industrie; heute aber schicken wir uns an, auch mit den weiteren Bezirken in Übersee, die einer neuen Epoche technisierter Urproduktion und allgemein Industrialisierung entgegengehen, zu neuen Verbindungen zu kommen. Steigender Außenhandel verbindet sich mit einem neuen Pioniergeschäft der wirtschaftlichen Erschließung und Entwicklung. Dieses Pioniergeschäft vermittelt allen Industrieländern große Aufgaben undverheißungsvollenAbsatz; so treten wir als Partner in ein neues weltwirtschaftliches Wachstumsgeschäft ein.

Damit zeichnen sich kühne Visionen ab, und eine optimistische Grundnote scheint am Platze zu sein. Handelspolitik und kaufmännisch industrieller Pioaiergeist verschmelzen sich aufs neue; wir tauschen wachsende Chancen draußen gegen entsprechende am heimischen Markt. Wie sollte es auch anders sein? Unsere Maschinen, Elektro- und Fahrzeugfabriken, die Werkzeug- und Schneidwarenindustrie von Remscheid und Solingen, unsere Verbraudisgüterindustrie, unsere Großchemie, sie alle müssen die Welt als Großmarkt ansehen, um Spezialisierung mit Massenproduktion zu höchster Leistung zu verbinden. Uns stehen keine Vorzugsmärkte oder Kolonialreiche zur Verfügung, Allein die Leistungsfähigkeit unserer Kaufleute und die Wirksamkeit einer Handelspolitik, die vor unmäßigen JmpQrtschranken und gegen DiskriminieStrukturelle Gründe begünstigten den Vorstoß Uberseegeschäft. Im Marshallplan Europa haben rungen schützt, sichern unseren Außenhandel und damit unsere Existenz. Unsere weltwirtschaftlichen Verflechtungen erschöpfen sich aber nicht im Warenverkehr. Eine neue Handelsflotte entsteht und zahlreiche deutsche Dienstleistungen, von Patenten und Lizenzen über die Vermittlung technischen Wissens bis zum ausländischer Touristenverkehr, bringen zusätzliche Einnahmen.