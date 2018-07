Inhalt Seite 1 — Funk für Anspruchsvolle Seite 2 Auf einer Seite lesen

"Ober sechs Mitwirkende, 200 Dirigenten und das verstärkte Streichquartett" hatte Günter Neumann, der Berliner Satiriker, bei seiner "Schulstunde für Festspielveranstalter mit einem historischen Überblick von der Antike bis zur Gegenwart" renommistisch angekündigt. Schon dieser marktschreierische Ton seiner RIAS Sendung, die auch andere Sender übernahmen, traf den Kern der Sache. Denn den empfindlichen Zeitgenossen packt ja wirklich das kalte Grausen, wenn er bei einer Fahrt durch alte Kulturlandschaften in jedem noch so neuen Städtchen die Plakate für Festspiele sieht. Die Erfinder dieser Veranstaltungen können Kritik zumeist nicht gut vertragen. Ganz anders zum Glück der Rundfunk: er steigt zwar selbst kräftig in diese Betriebsamkeit ein, betäubt den Hörer mit Aufnahmen von Festspielen jeglicher Art, aber er erteilt doch wenigstens auch den Parodisten das Wort, die den geschäftigen Trubel verspotten. Daß Festspiele einst ein Ausdruck des religiösen Zusammenhaltes und der ehrfürchtigen Tradition waren, ist heute fast in Vergessenheit geraten. Neumann läßt einen Festspielansager 465 v. Chr die heute üblichen Propagandaphrasen vorbringen, und dadurch wird der Kontrast zwischen den heutigen Gepflogenheiten und denen der Jahre, in denen die Athener bei den Dionysos Festspielen von den Tragödien des Aischylos zum erstenmal ergriffen wurden, erschreckend deutlich.

Vorbereitet durch "Hollywood Melodie Nr. 4", einen Bericht über Stars und Steps, lassen wir uns einen Querschnitt durch Leben und Werke Ernst Barlachs zeigen, der unter dem Titel "Bettler und Engel" von Berlin gesendet wird.

In der "Sonntagsschule für Negerkinder" in New Orleans sprechen Adam und Eva, Kain und Noah, ja, selbst der liebe Gott nicht anders als der Lehrer und die Schüler. Auch sie müssen Prüfungen ablegen, uiäd auch sie singen Spirituals, wenn sie sie bestanden haben. Der Amerikaner MarcConnelly hat diese schwarzen biblischen Figuren in einem berühmt gewordenen Theaterstück auftreten lassen, das nun von Kuxt Heinrich Hansen übersetzt und von Fritz Schröder Jahn inszeniert über die Mittelwelle geht.

23 00 vom RIAS und 23 15 4>m NWDR: Vor 25 Jahren starb der große tschechische Komponist Leos Janacek, dessen Oper Jenufa" zum Repertoire aller grofisn Bühnen gehört. Der RIAS bringt sein "Tagebuch eines Verschollenen", der NWDR ein Concerüno aus dem Jahre 1925 und Q:e Kinderreime "Rikadla" für Kammerdior und zehn Instrumente.

21 00 vom SWF: "Wo leben die glücklichsten Menschen?" wurde Rudolf Jacobs, Weltreisender von Beruf, oftmals gefragt. Auf Haiti? In Afrika? In der Südsee? Seine Sendung gibt darauf Antworten.

Ozeanographie ist eine gelehrte Einzelwissenschaft, deren Forschungsergebnisse dem Laien kaum verständlich zu machen sind. Guntram Prüfer ist wohl der einzige Ozeanograph, der auch Erfahrungen als Hörspielautor hat. So wird man bei seiner Hörfolge "Das Meer" über vielerlei, das man nicht wußte, belehrt werden und zugleich einen künstlerischen Eindruck des Phänomens See bekommen. IS 00 aus München: Musik, die zuerst in den fränkischen Residenzstädtchen Bayreuth und Ansbach aufgeführt wurde, vereinigt eine Sendung des Nürnberger Studios. Sie bringt die lustige Feldmusik 1704" von J. Ph. Krieger und Anglaisen und Ecossaisen für Orcheste_r von Heine! d. J.

19 55 vom NWDR: Der Berliner Hörspielautor Heinz Oscar Wuttig schildert die Begegnung zweier Denunzianten aus der Sowjetzone in einem Westberliner Flüchtlingslager: "Terror — vor Gericht gestellt " Wenige Monate vor seinem Tode vollendete Franz Schubert seine Es Dur Messe, die als Festmesse für den katholischen Gottesdienst gedacht war. Der Salzburger Domchor und das MozarteumOrchester unter Joseph Messner führen sie in Salzburg auf.