Wenige Jahre nach dem Tode von Chéri Maurice, der 1843 das Thalia-Theater gegründet und mehr als ein halbes Jahrhunder, höchst erfolgreich geleitet hatte, traten Max Bachur und Franz Bittong ihr Amt als Direktoren an. Bachur, ein erfahrener und genauer Rechner, wollte sich begreiflicherweise möglichst rasch einen Überblick über die Gagen seiner Angestellten verschaffen und ließ die Gehaltsliste kommen. Bei der Lektüre fiel ihm ein Posten auf, der zwar nicht besonders hoch war, aber in jedem Jahr wiederkehrte und hinter dem lediglich der Name „Christian“ stand. Daß Christian kein erster Liebhaber oder Komiker sein konnte, war dem Direktor Bachur klar, doch wen er auch fragte, niemand vermochte ihm präzise zu sagen, welche Funktion jener Gagenempfänger eigentlich ausübe. Christian habe, so hieß es, stets neben Maurice auf dem Sofa sitzen müssen, was allerdings eine nicht geringe Ehre bedeutete, und wenn der alte Herr wütend gewesen sei, dann habe er dem Christian aufs Bein geschlagen. Bachur vertrat die Ansicht, daß dies noch kein Beruf wäre, der eine langjährige Gage rechtfertigte, und forschte als gewissenhafter Direktor weiter. Von einem Garderobier bekam er schließlich die erschöpfende Auskunft: zwischen Bühne und Zuschauerraum befand sich eine Tür, von der Chéri Maurice wünschte, daß sie auch während der Proben geschlossen bliebe. Zu seinem Ärger aber ließen die Schauspieler die Tür regelmäßig offenstehen und Christian hatte die Aufgabe, sie jedesmal sachte wieder zu schließen. Mehr hatte er nicht zu tun, aber auch nicht weniger. Leider ist nicht überliefert worden, ob Christian seine Gage unter der Direktion Bachur noch lange bezog.

E. A. Greeven