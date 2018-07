Es gibt vielleicht kein gewisseres Zeichen für echte Popularität eines Dichters, als wenn seine Verse bei Jubiläumsanlässen falsch zitiert werden. Richtige Zitate können ja auch ad hoc aus den „Gesammelten Werken“ abgeschrieben sein; falsche bezeugen immerhin, daß die Verse wirklich „bekannt“ sind.

Solcher gewissen Zeichen hat es am 7. ds. Mts. erfreulich zahlreiche gegeben, da es galt, an Hans Bötticher alias Joachim Ringelnatz zu erinnern, der an diesem Tage 70 Jahre alt geworden wäre, wenn er es noch erlebt hätte. Als er 1934 starb, war um ihn die Stille verlogener Sittenstrenge verbreitet, und seine Gedichte lagen in einer „gereinigten“ Ausgabe für höhere Töchter und BDM-Führer-Anwärterinnen vor. Der Verstorbene aber hatte sich ausbedungen, daß bei seiner Bestattungsfeier der sentimentale Schmachtfetzen „La Paloma“ gespielt werde...

Dies Tableau zeigt sehr deutlich die merkwürdige Position der merkwürdigsten Gestalt unter allen, von denen die deutsche Literaturgeschichte der letzten Jahrzehnte zu berichten weiß. Ist Ringelnatz doch mitten aus dem warmen Schoß der soliden Bürgerlichkeit hervorgegangen, die noch um 1900 die guten alten Ordnungen bewahrte und die Welt zusammenhielt, bevor ihre Verstrebungen endgültig rissen. Wer „Auerbachs deutschen Kinderkalender“ noch kennt, den Vater Bötticher herausgab, weiß, wieviel Geborgenheit, Biederkeit und bürgerliches „Gemüt“ dieses weit verbreitete und alljährlich erwartete Weihnachtsbuch ausstrahlte. Wieviel der Sohn davon noch mitbekommen hat, versteht man erst so recht, wenn man in seiner Lebensbeschreibung liest, wie sehr es ihn jedesmal rührte, wenn er weit und weiter hinter den Ansprüchen des väterlichen Vorbilds an Bravheit und Tüchtigkeit zurückblieb, und anstatt rigoroser Zucht nur immer verzeihende Güte das Echo seiner Untaten war.

Hier liegt der Keim jener Sentimentalität, jener oft zugegebenen Sehnsucht nach dem Heimathafen, jener zarten Neigung zum kleinen bürgerlichen Glück im bergenden Winkel, all jener kaum verhohlenen Empfindsamkeiten nämlich, die hinter den Grobheiten, den Zynismen und Zoten des großen Vagabunden, verkrachten Matrosen und friedliebenden Weltkriegsmariners stehen und seinen „leichten“ Gedichten das pessimistische Schwergewicht geben. Davon begreifen die augenzwinkernden Spießer gar nichts, wenn sie ihn. in Stunden stammtischgesicherten Eheurlaubs für ihresgleichen halten und mit wieherndem Gebrüll quittieren, was der Kabarettist Ringelnatz auf dem Podium der Kathi Kobus im Münchener „Simplizissimus“ nicht selten abrupt mit einer müde abwinkenden Geste und verlorenem Gemurmel beendete, um tiefer in die Flasche zu schauen, auf deren Grund vielleicht das übrigbleibende Schöne dieser Welt noch doppelt zu sehen war ...

Er war einer, der das Knistern, Krachen und Bersten im Gebälk der menschlichen Ordnung allzu hellhörig und allzu selbstbeteiligt miterlebte, und aus Solidarität mit der nackten Kreatur den Bodensatz des Daseins zu bizarren Formen einer wilden, frechen und fröhlichen Poesie aufrührte; der mit einem gewissen Trotz den Dreck wahrhaftiger fand als den falschen Augenaufschlag derer, die ihn nur öffentlich leugnen und doch soviel Mitschuld an ihm haben. Sein Dichten war nicht eigentlich nihilistisch – wie die Sittenrichter wohl meinen –, es war vielmehr galgenhumorig in einem vordem nicht erlebten Sinne, verwandt etwa dem ebenfalls nicht gerade salonfähigen Schützengrabenhumor der armen unfreiwilligen Ritter zwischen Tod und Teufel, der entwurzelten Zivilisten mit dem Schicht passenden Stahlhelm auf dem bedrohten Kopf. Insofern ist der Dichter Ringelnatz tatsächlich repräsentativ für die Zeit der großen Untergänge, in der das Menschliche sich in die letzten Untiefen des primitiv Kreatürlichen verzog, sich einkapselte in eine rohe, rauhe Schale vorgespielter greller Frivolität.

Er sah das Elend der Welt, sah ihren Trug, ihren Schwindel! und ihre ungeschminkte Verderbtheit; er teilte ihr trotz allem immer waches, geheimes Verlangen nach ein wenig Schönheit, Liebe und Güte. Er soff und sang und lachte und verdrückte mit jedem Gelächter eine kleine Träne.

Walter Abendroth