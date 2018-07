Die Ilseder Hütte, Peine, die für 1952 eine auf 6 (i. V. 5) H. erhöhte Dividende auf das inzwischen auf 102,24 (119,28) Mill. DM herabgesetzte Grundkapital ausschüttet, weist nach Organschaftsabrechnung einen Jahresertrag (alles in Mill DM) von 45,90 (40,24) aus, daneben a. o. Erträge von 1,05 (0,22) sowie einen einmaligen Ertrag von 17,04 aus der Herabsetzung des Grundkapitals. Bei dem letzteren handelt es sich um die auf Grund der Neuordnung in die Industrie- und Handels AG, Peine, eingebrachten Vermögenswerte von 16,75 und um einen Spitzenbetrag von 9,29, der der ges. Rücklage zugeführt wird. Nach Abzug der Aufwendungen, darunter 19,36 (18,61) für Steuern und nach 13,69 (9,86) Abschreibungen bleibt ein Reingewinn von 6,12 (6,13), der sich um den Vortrag auf 6,49 (6,44) erhöht.

Von den wichtigsten Tochtergesellschaften hat die Hüttenwerke Ilsede-Peine AG (Erzbergbau, Hochofen- und Walzwerk) 1952 rund 1,74 (I. V. 1,63) Mill. t Eisenerz gefördert. Erzeugt wurden 656 182 (591 194) t Roheisen, 697 612 (641 905) t Rohstahl und 560 615 (514 110) t Walzwerkerzeugnisse. In der Hüttenkokerei wurden 374 481 (348 842) t Koks erzeugt, etwa 62 v. H. des Gesamtkoksbedarfs des Werkes. Der Anteil der bezogenen US-Kohle, der vorübergehend bis zu 40 v. H. des Bedarfs betragen hat, ging im Berichtsjahr zurück und lag am Jahresende bei 26,5 v. H. Der Erlös dieser Tochtergesellschaft aus dem letzten Quartal 1952 wird bei der Ilseder Hütte erst im neuen Geschäftsjahr in Erscheinung treten, weil die Betriebe seit dem 1. Oktober 1952 von der Hüttenwerke Ilsede-Peine AG in eigener Regie betrieben werden und das Geschäftsjahr vom 1. Oktober bis 30. September läuft. Die Dividende von 6 v. H. stammt also nahezu ausschließlich aus den Erträgen der Hüttenwerke Ilsede-Peine AG von 9 Monaten (1. 1. bis 30 9. 1952). Die Gewerkschaft des Steinkohlenbergwerks Friedrich der Große (inzwischen zur AG umgewandelt) förderte 1952 rund 1,39 (1,41) Mill. t Kohle und erzeugte 0,31 (0,25) Mill. t Koks. Das Steinkohlenbergwerk Minden schloß bei einer Förderung von 62 846 (61 488) Kohle 1952 mit einem Verlust von rund 66 000 DM.

In dem Geschäftsbericht heißt es, daß inzwischen der seit längerem erwartete Überhang zum Käufermarkt eingetreten ist, doch habe die Erzeugung bisher auf der Höhe des vorangegangenen Jahres gehalten werden können. In der konsolidierten Bilanz, die als vorläufig bezeichnet wird – lautAnordnung des niedersächsischen Finanzministeriums sind die Beteiligungen an den Tochtergesellschaften den Werten auszuweisen, mit denen die übertragenen Anlagen bei der Ilseder Hütte zu Buche standen, so daß außerordentlich hohe Reserven ausgewiesen werden –, stehen (alles in Mill. DM) Sachanlagen mit 372,5, Beteiligungen mit 2,03 und das Umlaufvermögen mit 88,8 zu Buch. Andererseits sind ausgewiesen: Grundkapital mit 102,24, die ges. Rücklage mit 13,15, freie Rücklagen mit 156,82, Wertberichtigungen zum Anlagevermögen mit 7,78, die Lastenausgleichs-Vermögensabgabe mit 41,26, ferner Rückstellungen mit 82,22 und Verbindlichkeiten mit 46,37. V.