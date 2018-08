In Deutschland – und wohl auch in anderen Ländern – ist in den letzten Jahren (gelinde gesagt) eine Inflation in Präsidenten-Titeln im Gange. Mehr und mehr gehen Verbände und Organisationen dazu über, ihre Vorsitzenden und deren Stellvertreter zu Präsidenten und Vizepräsidenten zu ernennen. Wahrscheinlich hat dieser Schritt in der internen Verbandsarbeit und bei internationalen Gesprächen durchaus einen praktischen Sinn. Als wenig sinnvoll aber muß man es bezeichnen, wenn im persönlichen Verkehr, abseits von allen Verbands- oder Organisationsfragen, die mit dem Vertrauen ihrer Wähler ausgezeichneten Herren nun ebenfalls mit „Herr Präsident“ angeredet werden und man die Herren Vizepräsidenten bei dieser Gelegenheit gleich in die höhere Rangstufe einordnet. Ist das nicht überflüssig? Klingt das nicht nach persönlicher Titeljägerei? Allzu leicht könnte jene Präsidenten-Inflation bei Unbefangenen negativ wirken und nicht mehr den Eindruck einer besonderen Ehrung machen. Erst kürzlich hat ein Wirtschaftsverband mit kaum 240 Mitgliedern es für richtig erachtet, seinen Vorsitzenden zum Präsidenten und seine Stellvertreter zu Vizepräsidenten zu erheben. Sollte dieses Beispiel Schule machen, werden wir künftig wohl vorsichtshalber jeden Verbandsbeisitzer mit „Herr Präsident“ anreden müssen – um nicht ins Fettnäpfchen zu treten... P.