Die schwache Stellung der Banken in der japanischen Nachkriegswirtschaft hat privatem Kapital eine besondere Stellung eingeräumt, besonders, seitdem mit Beginn des Koreakrieges beträchtliche wehrwirtschaftliche Aufträge der japanischen Industrie überschrieben wurden. Da schon zu Beginn des größeren industriellen Ausstoßes sich ergab, daß das japanische Bankwesen in seiner Struktur nicht in der Lage war, den Investitionsbedarf zu kreditieren, und da auch keine Staatsmittel zur Verfügung gestellt wurden, sah sich die Industrie gezwungen, private Kapitalien trotz der hohen Zinsen (japanische Banken sprechen von „Schwarzmarkt-Krediten“) aufzunehmen. Mit Anbahnung der Waffenstillstandsverhandlungen und möglichen Produktionseinstellungen begannen die Banken nun, nicht nur die bisherige im bescheidenen Rahmen geübte Kreditgewährung einzustellen, sondern auch gegebene Kredite zu kündigen, was die japanische Industrie veranlassen mußte, weitere Kredite zu naturgemäß noch höheren Zinssätzen auf dem „privaten“ Kapitalmarkt aufzunehmen. Schon im Frühjahr zeigte sich eine allgemeine Gefährdung der Rentabilität der japanischen Schwerindustrie und ein Absinken der Liquidität. Diese Entwicklung dürfte jetzt in ihr kritisches Stadium getreten sein, seitdem die prominentesten Rüstungsfirmen wie „Nihon Metalurgical Industry Co. Ltd.“, Tokio; „Nihon Metal Industry Co. Ltd.“, Tokio; „Teikoku Chemical Industries Co. Ltd.“, Tokio, und „Nihon Kentetsu Co. Ltd.“, Tokio, sich nicht mehr in der Lage sehen, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Weil sich die Banken zur Stützung dieser (insgesamt etwa 30) Großunternehmen außerstande erklärt haben, ist die Industrie an den japanischen Staat herangetreten, der, als Vermittler und Verteiler; der Milliarden-Dollar-Aufträge, ein höheres Interesse am Fortbestehen dieser Industrie haben sollte. Die bisherigen Verhandlungen haben zu keiner Klärung der Lage geführt. Eher schließen japanische Wirtschaftskreise aus der Verschleppung dieses dringenden, Problems auf einen negativen Ausgang. Lt.