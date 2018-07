Von Oskar Jancke

Die neuere deutsche Literatur ist von Lessing geschaffen worden, also von einem kritischen Genie ersten Ranges. Er versuchte, Shakespeares Größe mit den Kategorien der Poetik des Aristoteles zu beweisen, was freilich nur ein Mensch seiner Denkkraft fertigbringen konnte. Mochte aber dieser Beweis geglückt sein oder nicht: Shakespeare war entdeckt und in die ausgedörrten Gemüter der Deutschen begannen verschüttete Quellen zu strömen: Hamann und Herder tauchten in die Brunnen der Mystik und des Volkstums und Goethes Genius konnte seine Schwingen entfalten. In unglaublich kurzer Zeit wurde die deutsche Sprache ihrer mächtig.

Unsere heutigen Lessings sind nicht zu tadeln, weil sie solche Wirkungen nicht verursachen. Sie können weder für Shakespeare noch für die Griechen kämpfen, weder für Goethe noch für die Romantik. Was ihnen an einem Wortkunstwerk positiv erscheint, ist etwa dieses: christlicher oder humaner Geist, manchmal auch christlich-humaner, kein Pessimismus oder gar Nihilismus, genaue Registratur des Zeitgehalts. Sieg des Menschen über die Technik oder auch über die Bürokratie und sonstige Funktionalismen. Und wenn sie etwas negativ bewerten, dann ist es vielleicht irgendein Mangel der Form, sei es nun der Komposition, der Handlung oder der Sprache.

Es ist doch verblüffend, daß man höchst selten nur eine positive Bewertung der Form, der Komposition, oder der Sprache antrifft. Es gibt sogar Kritiker, die Formqualitäten eines Autors für geradezu unbeachtlich erklären und statt dessen urteilen: Der Mann schreibt gut, aber er paßt uns nicht. In überaus extremer Weise praktiziert das der gescheite Peter de Mendelssohn in seinem Buch „Der Geist in der Despotie“ (siehe auch „Die Zeit“ Nr. 28) an Hamsun, Jünger und Gottfried Benn. Aber er ist beileibe nicht der einzige Kritiker, dem es auf ein Gesinnungsrigorosum ankommt, wenn auch einer der wenigen, die das zugeben. Daß die Gesinnungskritik um sich greift und in der „freien Welt“ Verheerungen anrichtet, ist kein Geheimnis mehr. Es ist gar kein hypothetischer Fall, sondern wirklich schon vorgekommen, daß man sich gewaltig ereiferte, als an dem Werk eines gesinnungsmäßig gut akkreditierten Dichters berechtigterweise formale Mangel festgestellt wurden. Wenn man solche Kritik als deplaciert bezeichnet, dann müßte es auch unerlaubt sein, sich gegen Schriftsteller kritisch zu wenden, die man aus politischen Gründen ablehnt. Indes sieht wohl jedermann ein, daß gerade eine treffende Kritik in solchen Fällen einiges für sich hat, weil der Nachweis des künstlerischen Verfalls – zum Beispiel bei J. R. Becher – infolge der Politik eine gute Sache besser stützt als jedes Gesinnungsrigorosum. Das Dilemma der heutigen Kritik tritt um so klarer zutage, je mehr man darüber nachdenkt. Kann man es überhaupt noch beseitigen?

Der viel zu früh gestorbene Werner Milch hat einmal für die Art Literatur, die in den zwanziger Jahren die Bildung der politischen Meinung zu beeinflussen suchte, den schlichten Namen „Tagesliteratur“ geprägt. Wir haben erlebt, daß die „Tagesliteratur“ sich während der Hitlerzeit erhalten hat, und die Fülle der gesellschaftlichen und politischen Probleme von heute und morgen wird sie nicht so bald in den Hintergrund drängen. Gut so, und auch wieder nicht. Denn die Tagesliteratur, die Literatur der drängenden Probleme – Wohnungsnot, Flüchtlingsschicksal und dergleichen – sie zielt auf Wirkung mit einem Stoff, der ebensogut Gegenstand eines Leitartikels oder einer Parlamentsrede sein kann und dem Streit der Meinungen ausgesetzt ist. Das Schicksal einer vertriebenen Familie kann zum Beispiel als sozialer Aufstieg in neuer Heimat optimistisch dargestellt werden oder als Entwurzelung und Verfall pessimistisch. Ein Roman aus dem Kriege wird aus der Offiziersperspektive oder aus der des einfachen Soldaten eine bestimmte Tendenz beziehen. Zeit- und unzeitgemäße Tendenzen werden aber einander immer bestreiten, diffamieren oder unterdrücken. Hierbei wirkt die Kritik an erster Stelle mit. Mancher erinnert sich des geradezu reißerischen Erfolges, den Remarques Roman „Im Westen nichts Neues“ hatte, ohne dessen eigentlich wert zu sein. Aber die Kritik spannte sich ihm vor, als ob sie blind gewesen wäre. Und sie war es auch: sie verwechselte die Wirkung mit dem Wert und war nur Exponent der Publikumsstimmung. Heute, ein Vierteljahrhundert später, neigt man vielleicht dazu, die Wirkung eines Buches überhaupt für recht fragwürdig zu halten. Wozu ist aber dann „Tagesliteratur“ noch nütze? ... Ist Tagesliteratur in ihrer Wirkung nur momentane Sensation aus stofflichen Gründen, dann ist es unsinnig, ästhetische Maßstäbe auf sie anzuwenden.

Kunst aber soll man nicht mit Pseudokunst verwechseln derart, daß man sich in der Kritik an den Inhalt des Werkes hält und diesen entweder an der jeweils opportunen Zeitgesinnung oder nach subjektiven Glaubenssätzen mißt. Ein Kunstwerk ist nicht deshalb gut, weil es katholisch oder protestantisch, geistlich oder weltlich, national oder international ist. Es ist nicht deshalb schlecht, weil es von alledem nichts ist und etwa nur den ganz beziehungslosen Menschen preist. Das Kunstwerk ist vielmehr gut oder schlecht, auch wenn es dies oder das ist. Die Gesetze der Kunst sind ewig, aber wandelbar, und mit ihnen die Normen der Kritik. Sie willkürlich zu verachten, ist der Verzicht der Kritik auf ihre eigene Potenz. Zweimal in diesem Jahrhundert haben wir sehr entscheidende Zeitwenden erlebt, die durch den Ausgang der Kriege verursacht waren, und die doppelt verwirrende Erschütterung des Ordnungsgefüges der Welt verwirrte auch die ästhetischen Begriffe. Ebensowenig wie Philosophie kann man die Kunst in einen alltäglichen Dienst stellen. Dies muß der Kritiker zuerst wissen und in seinem Urteil festlegen: alles Werk der Literatur ist Sprachwerk oder es ist nicht.

Sprache haben – das gehört zu einem Gedicht, zu einem Roman, zu einem Drama. Aber was durch die Sprache Kunstwerk ist, hat Stil, eigene Sprache. Die Kritik beurteilt die Art dieser Sprache und worin sie sich einmal von der Umgangssprache und dann von anderen Stilen und Stilarten unterscheidet. Hiermit faßt sie mehr als „nur“ Sprache, nämlich den Ausdruck der Seele, des Geistes dessen, der sie geformt hat.