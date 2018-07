Zu dem in den Vereinigten Staaten veröffentlichten Buch Hans Habes „Our love-affair with Germany“ schreibt die New Yorker Staatszeitung und Herold: „Der Verfasser mißtraut den Deutschen, nachdem er jahrelang für sie tätig war, bauscht die neonazistischen Zwischenfälle auf und gibt ein paar Ratschläge, wie die Alliierten weiter die Bewegungsfreiheit der Deutschen einschränken könnten. Diese Ratschläge sind so töricht, daß es einem widerstrebt, sich ernsthaft mit ihnen auseinanderzusetzen ... Die Annahme der Habeschen Vorschläge würde die Sache Malenkows stärken.“