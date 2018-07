In der Einfuhr dagegen zeigt sich noch immer ein hoher Überseeanteil, der durch den Ausfall unserer Bezüge aus Osteuropa strukturell noch zusätzlich erhöht wurde. So positiv der Marshallplan als Werkzeug des deutschen Wiederaufbaus zu bewerten ist, so erwuchs aus ihm doch eine Hypothek, die neben der Schuldenbilanz auch unsere Handelsbeziehungen belastet. Importe im Sinne des „Dollarsaving“ sind deshalb eine wichtige Aufgabe der künftigen Handelspolitik, deren Gegenstück in der Förderung unseres Übersee-Exports besonders in den Entwicklungsländern liegt.

Wir zeigen einen hohen Importsaldo gegenüber dem Dollarraum, bei wachsenden Exportsalden gegenüber dem EZU-Raum und den Verrechnungsländern. Unsere Exportsalden gegenüber dem EZU-Raum sind nur teilweise in Dollars konvertierbar und erzwingen hohe Gläubigersalden, die wir auch gegenüber den Verrechnungsländern in Europa und Übersee, außerhalb der EZU, verzeichnen. Das ganze Problem des Dollarsaving ist in diesen Ziffern eingeschlossen; Probleme des deutschen Kapitalexports außerhalb des Clearing und einer vermehrten Einfuhr aus dem EZU-Raum klingen mit an. Zugleich verdeutlicht sich unser Interesse an der Konvertibilität unserer Weichwährungspartner

Jede Stärkung des deutschen Warenverkehrs innerhalb des EZU- und Sterling-Raums sowie der sonstigen Verrechnungsländer würde dem Abbau der strukturellen „Dollar-Lücke“ im Warenverkehr dienen. Allerdings könnten raumwirtschaftliche Tendenzen mit abträglichen Wirkungen auf die arbeitsteilige Einfügung Deutschlands in den gesamten Weltmarkt, nur verhindert werden, wenn am Ende dieser Politik die allseitige Konvertibilität der Währungen stünde.

Das Schwergewicht des Welthandels industrieller Fertigwaren verlagert sich zweifellos auf Investitionsgüter, weil wir inmitten einer allgemeinen wirtschaftlichen Expansion stehen. Zwar wird damit der Weltumsatz von Konsumgütern strukturell zweifellos sinken, aber seine Schrumpfung kann verschärft werden, wenn das internationale Entwicklungsgeschäft zu sehr in den Rahmen der jetzigen Handels- und Zahlungsabkommen gezwängt wird, ohne neue Finanzierungswege zugunsten des Kapitalgüterexports zu eröffnen. Besonders im Handel mit den Verrechnungsländern in Übersee ist es üblich, bestimmte Einfuhrkontingente auszutauschen, deren Gesamthöhe durch die Devisenverfügbarkeit bestimmt ist. Die Länder drängen nach dem Bezug von Maschinen und vernachlässigen den Bezug von Konsumgütern. Gelingt es aber, entweder die Investitionsgüter im Rahmen besonderer Finanztransaktionen aus dem laufenden Handels- und Zahlungsverkehr herauszulösen, oder durch eine aktive Importpolitik die Devisenverfügbarkeit der Partnerländer zu steigern, so könnte ein vermehrter Verbrauchsgüterabsatz gesichert werden, für den aber noch immer ein abnahmefähiger Markt gegeben ist. (Wird fortgesetzt)