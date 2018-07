Von Ursula Kay

Dies also ist Ascalon, die legendäre Stadt, auf die ich neugierig war, seit ich den Boden Israels betrat: Ich spaziere auf einer funkelnagelneuen Asphaltstraße, zwischen einer Reihe von funkelnagelneuen weißgetünchten Häusern. Ist das ein Irrtum? Eine Kulisse? Nein, südafrikanische Emigranten kamen nach Israel, sahen die Sanddünen oberhalb eines märchenhaft schönen, einsamen Strandes und – bauten diese Wohnsiedlung. Kaim waren sie seßhaft geworden, begannen sie sehen, Gemüse- und Obstgärten aus dem Sand zu zaubern – mit viel Fleiß und wenig Wasser.

Knapp eine halbe Stunde wandere ich von dieser Siedlung Ascalon durch eine Dünenlandschaft in Richtung auf eine Fatamorgana zu, die sich vor meinen sonnengeblendeten Augen als Palmenhain gegen den Horizont zeichnet. Es ist eine echte Oase. Über die Trümmer eines alten Stadttores, entlang den Ruinen einer alten Stadtmauer, gelange ich in verwilderte Obsthaine. Während Neu-Ascalon bemüht ist, dem Sandboden Frucht abzuringen, bewässern noch heute die hundert Brunnen Alt-Ascalons die üppige Oase. Unter Dattelpalmen, Zitrus- und Feigenbäumen liegen die Trümmer der berüchtigt-sündhaften Stadt, des berühmt-herrlichen Geburtsortes von König Herodes...

Anfang des neunzehnten Jahrhunderts hat Lady Hester-Stanhope hier vergeblich die reichen Gold- und Silberschätze gesucht, die in den Trümmern der Stadt und in den Felsgräbern in ihrer Umgebung verborgen sein sollten. Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts hat eine englische Ausgrabungsexpedition klassisch-schöne Statuen gefunden, die der einsame Wanderer heute in einem winzigen Freiluftmuseum in den wilden Gärten Alt-Ascalons bewundern kann. Nur – man muß sich erst den Zugang durch einen Stacheldrahtzaun bahnen – welch unglückliches Nebeneinander von Poesie und Prosa! Eines Nachts, kurz nachdem diese Statuen an Ort und Stelle Aufstellung gefunden hatten, kamen aus einem in der Nähe gelegenen Lager einige Streng-Orthodoxe und – schlugen den Göttlichen die Gesichter an. Abgeschlagene Nasen, fehlende Kinnpartien.

Zwischen den Obstbäumen stolpert man über verstreut herumliegende Stücke alter Säulen aus griechischem Marmor oder ägyptischen Granit. Steigt man das steile Ufer hinab an den „schönsten Strand“ des Landes, so erwartet eine neue Überraschung den von der natürlichen Schönheit dieses Erdfleckens bezauberten Wanderer: Wie die Kanonenrohre einer Küstenbatterie ragen waagerecht römische Steinsäulen aus der Küstenmauer, die einst von Kreuzrittern zur Befestigung in das Mauerwerk eingebaut wurden. Im Laufe der Jahrhunderte hat das Meer das Mauerwerk zwischen den Säulen ausgewaschen und diese seltsamen Formationen geschaffen. Lange ruhe ich mich ungestört in ihrem spärlichen Schlagschatten aus und versetze mich in Gedanken in biblische Zeiten, als die paradiesische Stille um mich her durch Motorenlärm unterbrochen wird: Touristen stören meine Ruhe, um sich zu erkundigen, wo sie Altertümer besichtigen können.

Es wird Abend. Ich gehe durch die verlassenen subtropischen Haine und ergötze mich an einer Apfelsine, einer Pampelmuse oder Feige – frisch vom Baum. Plötzlich braust, auf einem der ungepflasterten Sandwege, die durch die Gärten führen, ein Motorradfahrer heran. An seinem Gürtel hängt eine Pistole. „Ihren Ausweis, bitte“ – fordert er in hebräischer Sprache. Ich schau den Eindringling in „mein Paradies“ weltfremd und entrüstet an, worauf er erklärt: „Die feindliche Grenze ist nahe – wir müssen aufpassen.“

Der Traum ist vorbei – ich stehe wieder im zwanzigsten Jahrhundert und eine halbe Stunde später auf der Landstraße, um „per Anhalter“, wie man in Deutschland sagt, an einen Ort zu gelangen, an dem ich in einem Hotel Nachtquartier finden kann. Der letzte der wenigen, täglich in dieser Gegend verkehrenden Überland-Autobusse ist längst vorbei: eine Eisenbahn gibt es nicht, und in dem Ascalon benachbarten Ort Migdal, der mehrere tausend Einwohner zählt, gibt es kein Hotel.

Während ich stehe und warte, denke ich, wie weit Ascalon heute noch davon entfernt scheint, eine bedeutende Hafenstadt zu werden, zu der die Mineralschätze des Gebietes am Toten Meer zur Verschiffung in ferne Länder transportiert werden sollen. Aber da ist noch ein anderer Plan: „Ascalon soll das Hollywood Israels werden“, so hörte ich. Aber auch dieses Ziel liegt noch weit...