Inhalt Seite 1 — Reprivatisierung in Großbritannien Seite 2 Auf einer Seite lesen

F. S-r., London, Anfang August

Nach langen Beratungen, die fast ein Jahr dauerten, haben im Mai das englische Ober- und Unterhaus mit knappen Mehrheiten zwei vielfach geänderte Gesetzesvorlagen unter dem Titel „Verkehrsgesetz 1953“ und „Eisen- und Stahlgesetz 1953“ angenommen. Damit hat das Parlament die Aufgabe erfüllt, einen Teil der verstaatlichten Industrien zu reprivatisieren – entsprechend dem Programm, mit dem die konservative Partei in die Wahlen von 1951 gegangen ist. Während die Vorarbeiten der Regierung für die Reprivatisierung des Straßen-Güterfernverkehrs noch nicht abgeschlossen sind, ist der langwierige Prozeß, den staatlichen Aktienbesitz an den führenden Stahlkonzernen auf dem Effektenmarkt zu placieren, seit Mitte Juli in vollem Gang.

Das politische Klima, das in den ersten Jahren nach dem Kriege bis weit in die Reihen der Konservativen (und Liberalen) hinein für die „Nationalisierung“ günstig war, hat schon unter der Arbeiterregierung umgeschlagen. Im Jahre 1946, am Anfang der Nationalisierungsepoche, wurde die gesamte Kohlenindustrie – ohne Rücksicht auf ungünstige ausländische Erfahrungen – in Bausch und Bogen in Staatsbesitz überführt, um nach engen bürokratischen Gesichtspunkten streng zentralistisch organisiert zu werden. Die Nachteile zeigten sich schnell, und die Gesetzgeber wurden nun bei jeder neuen Verstaatlichung vorsichtiger: Die traditionellen Organisationsformen der Industrie blieben zunehmends gewahrt, bis schließlich das „Eisen- und Stahlgesetz“ die Nationalisierung, ohne einen besonderen „Apparat“ zu schaffen, derart regelte, daß es nur den Aktienbesitz der führenden Konzerne in die Hand des Staates übertrug – also die Organisationsformen der Industrie unverändert bestehen ließ. An Stelle der (kriegswirtschaftlichen) Aufsichtsbehörde trat nun unter dem Namen „Eisen- und Stahlverband“ eine Art Holding-Gesellschaft mit vielfachen Kontroll- und Aufsichtsbefugnissen.

Es entspricht wohl der traditionellen Kompromißbereitschaft der britischen Politiker und der weit verbreiteten passiven Hinnahme des fortschreitenden staatlichen Einflusses auf die Wirtschaft, daß die neuen Reprivatisierungsgesetze für Stahl und Verkehr keine eindeutige Rückkehr zur vom Staate unabhängigen Wirtschaft bedeuten. Der große Umfang der Verstaatlichung (Kohle, Gas, Elektrizitätserzeugung, das gesamte Eisenbahnwesen zusammen mit einem Teil des Personen- und Lastverkehrs auf der Straße, dazu ein beachtlicher Anteil an der Eisen- und Stahlindustrie) verhindert ohne Zweifel den uneingeschränkten Rückverkauf des Staatsbesitzes an die private Hand. Die verstaatlichten Industrien und Unternehmungen (ohne die kommunalen Einrichtungen und Betriebe) beschäftigen zur Zeit rund 2,2 Mill. Arbeiter und Angestellte, d. h. 17 v. H. aller Industriearbeiter, gleich rund 10 v. H. der Gesamtzahl der Lohn- und Gehaltsempfänger in der britischen Wirtschaft und Verwaltung.

Das neue Verkehrsgesetz nimmt nun aus der Masse der verstaatlichten Betriebe den Straßenlastverkehr heraus, der zuletzt über rund 40000 Lastkraftwagen verfügte. (Die Gesamtzahl der zugelassenen Lastkraftwagen liegt jedoch über 900 000!) Nach dem neuen Gesetz werden bis zu vier Fünftel dieser 40 000 Lastwagen durch eine besondere Abwicklungsstelle veräußert. Im Zusammenhang mit dem neuen Gesetz ist auch eine private Finanzierungsgesellschaft gegründet worden, die Kredite an kapitalschwache Kaufwillige vermitteln wird. Mit dem Verkauf der Lastkraftwagen und der Wiederzulassung des gewerblichen Fernlastverkehrs ist das Monopol der „Britischen Verkehrskommission“ im gewerblichen Fernlastverkehr gebrochen. Die Labour-Regierung hatte 1947 dieses Monopol ausdrücklich deshalb geschaffen, um die Arbeitsverhältnisse in diesem jungen, sich stürmisch entwickelnden Wirtschaftszweig zu verbessern, und um den gefährlichsten Konkurrenten des Eisenbahngüterverkehrs (für höher tarifierte Güter) auszuschalten. Die private Industrie antwortete mit der Ausdehnung des werkseigenen Kraftverkehrs.

Der gewerbliche Fernlastverkehr der Straße kann nun wieder mit der Bahn konkurrieren. Allerdings muß der gesamte Kraftgüterverkehr eine Umlage zahlen, die nach dem Eigengewicht der Lastwagen berechnet wird. Die Grundgebühr beträgt 13s 6d (rund 8 DM) je 2,5 t Eigengewicht. Die Organisationen des gewerblichen Kraftverkehrs haben vergeblich gegen die Umlage protestiert. Sobald der Zweck der Umlage erfüllt ist, d. h. wenn die unvermeidlichen Kosten der Umstellung durch sie gedeckt sind, kann die Umlage freilich aufgehoben werden.

Das neue Verkehrsgesetz ist keine Lösung des Problems Schiene-Straße. Die „Britische Verkehrskommission“, die im Verlaufe von vier Jahren (bis 1952) rund 3800 private Unternehmungen des gewerblichen Fernlastverkehrs aufkaufte und deren Fuhrpark in einen einheitlichen Lastwagenverkehrsbetrieb einbrachte, hat trotz aller Mühen und Kosten den Güterverkehr auf Schiene und Straße nicht „harmonisieren“ können. Es wird nun von der Reorganisation der Eisenbahnen abhängen, ob neue Formen des Wettbewerbs zwischen Schiene und Straße gefunden werden ...