Die Bank deutscher Länder hat aus triftigen Gründen bisher eine auch nur partielle Transferierung auf Sperrmarkanlagen nicht in Erwägung gezogen. Sie war hierzu auch gar nicht in der Lage, solange nicht das Ergebnis der Londoner Schuldenkonferenz vorlag, d. h. solange nicht übersehbar war, welche Belastung die deutsche Devisenbilanz aus den deutschen Vorkriegsschulden erfahren würde. Denn es darf nicht vergessen werden, daß Sperrmarkschulden latente Valutaschulden sind, und daß in dem Maß, in dem ein Zinsen- oder Tilgungstransfer zugelassen wird, eine zusätzliche Belastung der deutschen Devisenbilanz stattfindet. Wenn auch in letzter Zeit erörtert wird, ob in engen Grenzen ein Transfer zugelassen werden soll, insbesondere zugunsten von Gläubigern im EZU-Raum, so wird das Transferproblem allgemein erst aufgenommen werden können, wenn übersehbar ist, wie groß diese zwangsläufig immer weiter anschwellende Sperrmarkverschuldung letztlich sein wird und ob die deutsche Devisenbilanz eine solche Mehrbelastung auf die Dauer tragen kann.

Es sind jedoch Fälle denkbar, in denen diese nur allzu begründete Zurückhaltung der für die Devisenpolitik verantwortlichen Stellen nicht am Platz ist. Wenn Investitionsobjekte in Deutschland nur durch Heranziehung von Sperrmark-Kapital geschaffen werden können, weil die innerdeutschen Kapitalquellen zu ihrer Finanzierung nicht ausreichen und wenn diese Objekte ihrerseits eine unmittelbare und wesentliche Verbesserung der deutschen Devisenbilanz bewirken, dann allerdings müßte verantwortet werden können, wenigstens einen Teil der eingesparten oder zusätzlich erworbenen Devisen für einen begrenzten Transfer zugunsten des Sperrmarkbesitzers bereitzustellen. Die Bank deutscher Länder, die in der Vergangenheit recht schlechte Erfahrungen mit allzu häufig versuchtem unerlaubten Transfer im Zusammenhang mit Sperrmarkgeschäften gemacht hat, wird allerdings mit Recht zur Voraussetzung machen, daß eine volle Kontrolle des von ihr zugelassenen Transfers möglich, ist und auch durchgeführt wird.

Alle diese Voraussetzungen sind gegeben, wenn man die Verwendung von Sperrmark zur Mitfinanzierung von deutschen Schiffsneubauten zuläßt. Denn der Einsatz jedes neuen Handelsschiffes bringt zusätzliche Deviseneinnahmen; zumindest erspart er sonst an ausländische Reedereien auszugebende Devisen. Welche Bedeutung gerade die Schiffahrt für unser Devisenaufkommen hat, zeigt die Tatsache, daß in 1952 rd. 499 Mill. DM aus Chartern, Frachten und Passagen an Devisen verdient oder erspart wurden.

Die Einhaltung der Sperrmarkbestimmungen und des Transfers zu kontrollieren, ist ohne Schwierigkeiten möglich, zumal es sich gerade bei der Schifffahrt stets nur um verhältnismäßig wenig.Kontrollobjekte handelt. Die Überwachung ist sogar absolut gewährleistet, wenn direkte Sperrmarktransaktionen zwischen dem Sperrmarkbesitzer und dem nehmenden Reeder nicht zugelassen werden, wenn vielmehr eine Stelle zwischengeschaltet wird, die die hergegebenen Sperrmarkbeträge sozusagen neutralisiert und ihre Abwicklung überwacht. Ein hierzu geeigneter Weg wäre, über international anerkannte Banken die interessierten Sperrmarkbeträge in Form einer Schiffahrtsanleihe hereinzunehmen; die Ausleihung an die Reeder hätte dann, selbstverständlich unter strenger Beachtung der Verwendungsbestimmungen der Bank deutscher Länder, durch ein solches Konsortium zu erfolgen.

Es ist nicht ersichtlich, welche zweckvollere Verwendung für die Sperrmark in einer Situation der deutschen Wirtschaft gefunden werden könnte, in der es entscheidend darauf ankommt, die deutsche Devisenposition zu stabilisieren und zu verbessern.