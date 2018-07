Es unterliegt keinem Zweifel, daß dem 7d Geld bisheriger Struktur eine ganze Reihe erheblicher Mängel anhaftete. Der Geldgeber hatte zwar den Vorteil, daß ei- den geleisteten Betrag im Jahre der Hingabe von seinem steuerlichen Einkommen absetzen- durfte; er konnte auch durch entsprechende Vereinbarungen mit dem Geldnehmer die Rückzahlung so elastisch ausgestalten, daß Rückflüsse nur erfolgten, wenn sie ihm steuerlich konvenierten. Nachteilig blieb aber stets, daß er nicht schon bei Hingabe des 7d Geldes auch nur einigermaßen übersehen konnte, in welchem Maße er letztlich steuerlich belastet sein würde r denn das, hing weitgehend, von seiner zukünftigen, auf längere Sicht" im allgemeinen nicht übersehbaren Einkoinrnensgestaltung ab. Die Erfahrung hat jedenfalls gezeigtj daß mancher Geldgeber, der an sich zur "Hergäbe von 7d Geld bereit gewesen wäre, sich ausschließlich dieser steuerlichen Unübersehbarkeit wegen davon hat abhalten lassen, eine solche Anlage überhaupt zu tätigen —- Daß der Steuerjiskus das 7d Verfahren nicht mit ungeteilter Freude sah, ist verständlich. Ihm entgingen in die Hunderte von Millionen gehende Beträge an Ertragsteuern. Und wenn er sich auch damit trösten konnte, daß sie ihm im Zusammenhang mit den Kapitalrückflüssen später zumindest in gewissem Umfange doch zukommen würden, so fehlten sie dennodi im laufenden Etat.

Besonders unerfreulich war bei vielen 7d T:ansaktionen der zurückliegenden Zeit die Gründung zahlloser kleiner Reedcrei G m b. H, die in den meisten Fällen darauf zurückging, daß" 7d t)arlehnsgeber an den von ihnen finanzierten Schiffen auch beteiligt zu sein wiinschten: das aberwar, um mitdem Gesetz in Einklang zu bleiben, nur durch Zwischenschaltung einer Körperschaft möglich, — Schließlich war geldwirtschaftlich unerwünscht, daß mit der Hingabe von 7d Mitteln in zahlreichen Fällen nur "äußerlich" echtes Kapital gebildet wurde. Dies insbesondere, seitdem zugelassen war, daß der 7d Geldgeber (u. U bis zur vollen Höhe der hergegebenen Beträge) refinanziert wurde. Diese Nachteile fallen vollständig fort, wenn der im nachstehenden beschriebene neue Weg beschritten wird: Die Investition von Einkommensteilen in der deutschen Schiffahrt bleibt grundsätzlich, jedoch nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen, steuerbegünstigt. Die Begünstigung erfolgt in der Weise, daß der für eine solche Investition bereitgestellte Betrag gleichzeitig mit seiner Hingabe versteuert wird. Die Versteuerung erfolgt jedoch nicht zu dem normalen Tarif, vielmehr zu einem Sondertarif, der für den Geldgeber einen wirklich fühlbaren steuerlichen Vorteil mit sich bringt. Das wäre z. B der Fall, wenn die Versteuerung nach dem Sondertarif etwa zur Hälfte desjenigen Satzes erfolgen würde, der anzuwenden gewesen wäre, wenn der fragliche Einkommensteil nicht steuerbegünstigt in der Schiffahrt investiert worden wäre.

Bei einer solchen Vorwegversteuerung weiß der Geldgeber genau, was er an Steuern zu zahlen hat; er ist auch sicher, daß spätere Rückflüsse — z B. Tilgungsraten auf ein hergegebenes Darlehn — sein zukünftiges Einkommen steuerlich nicht mehr berühren. Der ihm verbleibende Einkommensteil ist echtes, versteuertes Kapital, d h. Vermögen geworden. Nur dessen Erträgnisse sind noch ertragssteuerpflichtig — Der Fiskus hat seinerseits den Vorteil, sofort eine Ertragsteuerzahlung zu erhalten; er erhält zwar weniger, als wenn der Steuerpflichtige nach dem normalen Tarif zu besteuern gewesen wäre, aber immerhin einen namhaften Anteil hiervon und vor allem einen Betrag, der von der zukünftigen Einkommenscntwicklung des Steuerpflichtigen unabhängig ist. Und schließlich: gekünstelte G m b. H Gründungen und ähnliche Umweg Konstruktionen sind überflüssig, denn der Geldgeber kann, da er nun über versteuertes Vermögen verfügt, diejenige Anlageform wählen, die er bevorzugt. Er kann eine langfristige, selbstverständlich verzinsliche Schiffshypothek geben, er kann Schiffspfandbriefe kaufen, Schiffahrtsaktien oder sonstige Gesellschaftsanteile von Reedereien erwerben, soweit nur hierdurch das Eigenkapital der betreffenden Reederei verbreitert wird; oder. er kann eine Partenbeteiligung übernehmen, wenn er sich auf die Beteiligung an einem bestimmten Schiff zu beschränken wünscht.

Um sicherzustellen, daß in Zukunft auf diesem Wege eine echte Kaphaibildung stattfindet, und um zu verhindern, daß die investierten Mittel vorxeitig in konsumtives. Geld zurück verwandelt werden können, muß der Geldgeber sich in einer Beziehung einer klaren Bindung unterwerfen: die Langfristigkeit seiner Anlage muß gewährleistet sein Das kann etwa in der Weise geschehen, daß seine Anlagewerte für eine bestimmte Zeit bei einem hierzu autorisierten Institut hinterlegt werden. Von allen sonstigen Einengungen aber sollte er frei sein. Je großzügiger man in dieser Beziehung verfährt, um so mehr Geldgeber werden bereit sein, ihr Kapital der Schiffahrt anzuvertrauen — Zur Durchführung einer solchen Aufgabe sind die deutschen Schiffspfandbriefbanken, nicht zuletzt wegen ihrer in Jahrzehnten gesammelten Erfahrungen in dem Schiffahrtsfinanzierungsgeschäft, prädestiniert. Die Sperrmark hat sich bisher als eine für die Schiffahrt nahezu unergiebige Finanzierungsquelle erwiesen. Dies erscheint um so verwunderlicher, als für einen Sperrmarkbesitzer, der ja stets nur Ausländer, sein kann, das seegehende Schiff als bewegliches, einen internationalen Handelswert besitzendes Anlageobjekt besonders reizvoll sein sollte. Die Gründe für diese relative Unergiebigkeit liegen aber nicht auf spezifisch schiffahrtlichem Gebiet, Sie sind allgemeiner Natur.

Gewiß haben in den letzten Jahren erhebliche Millionenbeträge an Sperrmark in der Bundesrepublik Anlage gefunden; sei es durch Erwerb von börsengängigen "Wertpapieren, durch Hergabe von Darlehn oder durch Übernahme von gewerblichen Beteiligungen. Ganz überwiegend handelt es sich hierbei aber — von dem Ankauf und Wiederverkauf von Wertpapieren vorwiegend zur Erzielung von Kursgewinnen einmal abgesehen — ganz überwiegend um Investitionen, die ausländische Unternehmungen zugunsten van deutsdien Tochtergesellschaften vorgenommen haben oder bei denen die Sperrmarktransaktion nur die Begleiterscheinung eines nicht in der finanziellen Ebene liegenden Geschäfts, wie z. B der Einräumung einer Produktionslizenz an einen Ausländer, war. Investitionen im Sinne einer echten, also letztlich im Interesse der Erzielung eines günstigen Kapitalertrages getätigten Kapitalanlage, haben so gut wie überhaupt noch nicht stattgefunden. Die Erklärung hierfür ist einfach.

So, wie die meisten Ausländer die Weltlage sehen, gilt eine Investition in Deutschland auch heute noch als mit einem starken politischen Risiko behaftet. Mit Recht oder zu Unrecht — dies war bisher ein Hinderungsgrund erster Ordnung £in weiterer Grund ist, daß geradein einigen kapitalstarken Ländern, wie z. B den USA, Anlagen im eigenen Land eine so hohe Rendite erbringen, daß Investitionen in Deutschland im Vergleich hierzu auch renditemäßig keinen sonderlichen Anreiz zu bieten schienen. Diese Hindernisse vermochte auch nicht der Vorteil zu überwinden, daß ein Erwerber von Sperrmark in seiner eigenen Valuta nur einen Kurs von etwa 60 v. H zu zahlen hat. Denn er rechnet sich aus, daß er das Kapital wie auch die Erträge aus seiner Anlage in Deutschland nur dadurch wieder in Valuta zwückverwandeln kann, daß er seine Sperrmark an einen anderen Ausländer erneut verkauft. Dann aber erzielt er nach dem jetzigen Kursstand nur 60 v. H seines deutschen Guthabens, und hinzu kommt für ihn die Unsicherheit, wie sich inzwischen der Sperrmarkkurs entwickelt haben wird. Dies alles macht verständlich, warum — von dem sogenannten politischen Risiko einmal ganz abgesehen — mit Sperrrnark Investitionen in Deutschland erst gerechnet werden kann, wenn der ausländische Anleger sicher ist, zumindest den Zinsertrag und eine gewisse Tilgungsquote in ausländischer Valuta transferiert zu erhalten.