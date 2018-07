Die Gute Luise wird sich künftig niditmehr über ihre Nachbarn aus dem Süden 2u beschweren haben, und auch Clapps Liebling Braucht nicht mehr so sorgenvoll um ihre Reife zu bangen . seitdem das Bundesernährungsministerium mit den Italienern ein "preisgebundenes Einfuhrverfahren" auch für Birnen vereinbart hat. Die deutschen pbstund Gemüsebauern haben, wie man weiß, jedes Jahr erneut der "Einfuhrschwemme" mit Sorgen entgegengeblickt. Das neue Verfahren, bereits für sEcdbeeren, Pflaumen, Zwetschgen und Tomaten versuchsweise vereinbart, sieht eine gewisse PreisMarktlage die deutsche Ernte erdrücken sollte, können die Einfuhren gestoppt werden. Fir Birnen beginnt dieser preisgebundene Einfuhrzeitraum am 1. September und endet am 31. Oktober. Der Zentralen Markt- und Preisberichtsstelle obliegt es, zu melden, wenn etwas "faul" ist und der Preis zu stark absinkt.

Damit ist den deutschen Erzeugern (zu ihrem Ansporn) über die Sperrfristen hinaus ein zusätzlicher Schutz gewährt worden. Gleichzeitg wird das bisherige Einfuhrsystem beweglicher gestaltet. Ernteschätzungen, die über längere Zeiträume erfolgen, besitzen zahllose Imponderabilien, denn nur zu häufig macht in letzter Minute das Wetter noch einen Strich durch die Rechnung. Handelsverträge müssen aber gewöhnlich sehr frühzeitig abgeschlossen werden. Auch, der beste Prophet — falls man nicht die Astrologie zu Rate ziehen will — wird sich über die nächstjährige Tomatenernt ausschweigen . Heuer sind beispielsweise die deutschen Tomaten erst ungewöhnlich spät errötet; die Sperrfrist für "frühreife" Ausländer sollte dagegen schon am 5. August ablaufen. Das neue Verfahren ermöglichte nunmehr weitere Einfuhren, bis der Anschluß an die eigene Ernte gewährleistet ist. Wenn sich das neue Verfahren auch bei lirnen bewährt, sollen mit den anderen deutschen Dbsturid "Gemüselieferanten ähnliche Vereinbaringen getroffen werden. Mit Holland ist dies allerdings