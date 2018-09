Wer heute hinter dem Effektenschalter einer Bank steht, ist in erster Linie Steuerberater. Die Kundschaft setzt sich in der Mehrzahl aus mittleren und auch kleineren Einkommenbeziehern zusammen, die über den Kapitalansammlungsvertrag Steuern sparen möchten. Offensichtlich kommt es ihnen in diesem Augenblick weniger auf die Verzinsung für den zu zeichnenden Betrag als auf die effektive Steuererspar-

nis an, die beim Abschluß eines Kapitalansammlungsvertrages zu erzielen ist. Die Nebenfreude der Rendite stellt sich erst dann ein, wenn man einen Bleistift zur Hand nimmt und eine genaue Rechnung aufstellt ...

Der einfachste Weg des steuerfreien Sparens geht über das Sparkassenbuch, wo der eingezahlte Betrag auf drei Jahre gesperrt bleibt. Der Zinssatz liegt in diesem Falle bei 4 1/2 v. H. Die tatsächliche Verzinsung liegt jedoch wesentlich höher. Rechnen wir einmal an einem Beispiel nach: Jemand, der der Steuerklasse III (mit 1 Kind) angehört und 12 000 DM jährlich verdient, spart davon 600 DM steuerfrei. Nach den alten Sitzen (denn sie gelten noch für das 1. Halbjahr 1953) ermäßigt sich dadurch die Einkommensteuer um 270 DM Er bringt also statt 600 DM in Wirklichkeit nur 330 DM auf. Für diese 330 DM bekommt er 27 DM Zinsen oder 8,2 v. H.

Geht der gleiche Mann nun einen Schritt weiter und zeichnet für wiederum 600 DM eine der fünfprozentigen öffentlichen Anleihen, dann sieht die Rechnung folgendermaßen aus; Die 600 DM Anleihestücke erhält er bei einem Zeichnungskurs von 98 v. H. zu 588 DM. Diesen Betrag kann er von seiner Einkommensteuer absetzen. Statt 3052 DM braucht er nur noch 2805 DM zu zahlen, er. spart also 247 DM. Die Anleihe kostet ihn demnach 341 DM. Dafür bekommt er 30 DM Zinsen oder 8,8 v. H. Zudem ist das Zineinkommen steuerfrei. Das bezieht sich nicht nur auf die Einkommenbzw. Körperschaftssteuer, sondern auch noch auf die Gewerbeertragssteuer, Kirchensteuer und das Notopfer Berlin. Die öffentlichen Anleihen haben daneben noch den großen Vorzug ihrer relativ kurzen Laufzeit (5 Jahre). Die Zeichner kommen danach in den Rückzahlungskurs von 100 v. H.

Der Zinssatz von 8,8 v. H. läßt sich jedoch noch steigern. Das geschieht dann, wenn fünfprozentige Hypotheken-Pfandbriefe zum neuen Emissionskurs von 92 v. H. gezeichnet werden. Bei Zugrundelegung des gleichen Einkommens von 12 000 DM jährlich kommt man mit dieser Papieren auf eine Rendite von 9,65 v. H. Personen mit einen größeren Einkommen erreichen noch höhere Zinssätze, die sich bis zu 26,8 v. H. steigern können. Wenn man berücksichtigt, daß diese Einkünfte steuerfrei sind, wird begreiflich,, warum in immer steigendem Maße von dem steuerfreien Sparen Gebrauch gemacht wird. Das gilt übrigens nicht nur von den Kapitalsammelinstituten, sondern darüber hinaus auch für mittlere Einkommenbeziehern, denen hier eine rede Chance gegeben ist.

Wenn dennoch der Absatz der fünfprozentigen Hypotheken-Pfandbriefe weit hinter den Erwartungen der Institute zurückbleibt, dann muß man den Grund in ihrer langer Laufzeit (50–60 Jahre) suchen und in dem unglücklichen Start, den diese Papiere nach der Währungsreform gehabt haben. Der .graue Markt“, der bei diesen Papieren jahrelang herrschte, hat die Hypothekenpfandbriefe nicht populärer gemacht. Auch die Senkung des Aufnahmekurses von 98 auf 93 v. H. für die bislang. ausgegebenen Emissionen hat das Vertrauen der Kundschaft in diese Papiereleider nicht gestärkt. K. W.