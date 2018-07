Es scheint in Westdeutschland so zu sein, daß die Außenhandelsbilanz endlich günstig genug ist, um nun ernsthaft über die Möglichkeit, eine Bresche in die erstarrte Devisenwirtschaft durch die Liberalisierung gewisser Vermögenserträgnisse zu schlagen, sprechen zu können. Wenn dies gelingt, bedeutet es einen kleinen Schritt in Richtung Konvertibilität. Wie klein er im Grunde ist, geht daraus hervor, daß sich am System, der Devisenzwangswirtschaft auch dann nichts ändern würde. Zur Zeit wird diese Liberalisierung von den zuständigen Stellen der Bundesregierung geprüft; eine Einigung kam leider noch nicht zustande, da es bisher nicht gelungen ist, einen wirklichen Überblick über die Größenordnung des in Deutschland arbeitenden ausländischen Kapitals zu erhalten. Die Schätzungen liegen zwischen 10 und 15 Mrd. DM. Um auf alle Fälle sicher zu gehen, sollen zunächst nur diejenigen Vermögenserträgnisse für einen Transfer in den Verrechnungs- und den Dollarraum in Frage kommen, die vor Einführung der Devisenzwangswirtschaft am 15. Juli 1931 vorhanden waren. Als weitere Einschränkung soll außerdem noch ein bestimmter Stichtag für die Erträgnisse festgelegt werden, der keinesfalls vor dem 1. Januar 1953 liegen dürfte. Als Obergrenze des Transfers wird 4 v. H. des arbeitenden Auslandskapitals genannt. Dieser betonte Verzicht zeigt auch, wie wenig echt im Grunde die heutige Zahlungsbilanzaktivität ist...

Es erscheint daher kaum verständlich, daß in diesem Zusammenhang neuerdings das Thema Zollpolitik mit einer Leidenschaft diskutiert wird, als könne man sich hiervon das rechte Mittel gegen die Zahlungsbilanzüberschüsse versprechen. Zwar sind Zölle in ihrer Gesamtheit zweifellos nicht dazu bestimmt, einmal festgelegt, auf urewige Zeiten Gültigkeit zu besitzen; es wäre jedoch ebenso verkehrt, wollte man – wie dies die Angestelltengewerkschaft kürzlich getan hat – daraus den Schluß ziehen, man könne die Zölle je nach Bedarfslage willkürlich verändern. Ein solches Verfahren wäre unsinnig und würde die Wirtschaft nur schwer schädigen. Aus diesem Grunde hat sich auch vor kurzem die „Arbeitsgemeinschaft Außenhandel“ der deutschen Wirtschaft eindeutig dagegen gewandt, „vorübergehend“ eine allgemeine Zollsenkung als Mittel der Einfuhrsteigerung anzusehen. Gerade im Hinblick auf die Pläne des Europäischen Wirtschaftsrats über die Liberalisierung und die Möglichkeit, Negativlisten aufzustellen, um das eingetrocknete Feld Freihandel weiter aufzulockern, gewinnen ja Zollsätze eine noch stärkere Bedeutung. Das Frohlocken, mit dem diese Stellungnahme der „Arbeitsgemeinschaft Außenhandel“ in landwirtschaftlichen Kreisen aufgenommen wurde, wird allerdings der Sache selbst nicht ganz gerecht. Es handelt sich keineswegs – wie dies etwas voreilig betont wurde – um die Übernahme eines Ideenguts und Rüstzeugs landwirtschaftlicher Handels- und Zollpolitik; denn von Restriktionen, Marktreglementierungen, Manipulationen und ähnlich schönen Dingen ist in der Stellungnahme der „Arbeitsgemeinschaft Außenhandel“ mit keinem Wort die Rede. Im Gegenteil, es wird darin ebenso klar Folgendes betont: die generelle Ablehnung einer vorübergehenden allgemeinen Zollsenkung als Mittel der Einfuhrsteigerung schließe es keinesfalls aus, daß man im Einzelfall sorgfältig prüfe, inwieweit Zollsätze, die ein Wahrnehmen bestehender Einfuhrmöglichkeiten erschweren oder unmöglich machen, im Zuge künftiger Zollverhandlungen oder aber auf autonomem Wege auf ein vertretbares Maß zurückgeführt werden können. Das heißt mit anderen Worten: eine organische Zollpolitik treiben.

Allerdings hat man sich mit bilateralen Zollverhandlungen weitgehend festgefahren. Die Wege von Genf, Annecy und Torquay haben trotz ihrer Fortschritte, die sie gebracht haben, in eine Sackgasse geführt. Hier wird man auf internationaler Ebene nach neuen Möglichkeiten suchen müssen, um der heutigen Zollkrämerei ein Ende zu bereiten. Sich dies von der achten GATT-Tagung, die im September stattfindet, zu erhoffen, wäre irreal, da erst einmal die Voraussetzungen geklärt werden müssen, um zu dauerhaften Lösungen zu gelangen. Das darf die Bundesregierung allerdings nicht hindern, eine klare zollpolitische Konzeption zu erarbeiten, die ihr – nicht zuletzt wegen der Rücksichtnahme auf die Landwirtschaft, oder, genauer gesagt, auf die agrarischen Verbände – bisher fehlte. Da der Gesetzgeber gegenwärtig pausiert und eine Übergangslösung, die der Bundesregierung eine beweglichere Zoll- und Außenhandelspolitik erlaubt hätte, ebenfalls durch die Landwirtschaft zu Fall kam, läßt sich auch von der Einfuhrseite her gegen die Außenhandelsüberschüsse vorerst nichts unternehmen. Somit wäre wahrscheinlich allen Teilen am ehesten dienlich, die derzeitige handelspolitische Betriebsamkeit ein wenig zu dämpfen. Die deutschen Außenhandelsüberschüsse „zwingen“ weder dazu, „in“ Konjunktur zu machen, noch geben sie dringliche Veranlassung, um jeden Preis und künstlich mehr einzuführen. Am ehesten „zwingen“ sie, in Richtung Freihandel ein Stück vorwärts zu kommen. Günther Grüneberg