Man wird sich gewiß noch des solennen Skandals erinnern, den es im April dieses Jahres beim 38. Berliner Sechstage-Rennen gab, das nach 36 Stunden Dauer und sehr mäßigen Leistungen der Akteure abgebrochen werden mußte, zumal es auch ohne Genehmigung des „Bundes deutscher Radfahrer“ gestartet worden war und zu vielen Beanstandungen geführt hatte. Die unbotmäßigen Ritter des Pedals wurden zu beträchtlichen Strafen verurteilt, insbesondere mit Startverboten belegt, die ihnen einen gehörigen Verdienstausfall bescherten: das einzige Mittel, das derartige „Auch-Sportsleute“ zur Vernunft zu bringen vermag. Jeder vernünftige Mensch versprach sich für die Zukunft nur das Beste davon. Doch den Funktionären des „BdR“ graute recht bald schon vor der eigenen Courage, und so ließen sie sich herbei, die drakonischen Strafen wieder aufzuheben. So konnten wir es denn unlängst erleben, daß die amnestierten Sechstagefahrer sich zu Berlin-Neukölln in einem „Wiedersehenspreis“ trafen.

Der Verband westdeutscher Faustkämpfer und der Bund deutscher Berufsboxer hatten den Kölner Peter Müller, einen Raufbold besonderer Art, wegen Disziplinlosigkeiten endgültig disqualifiziert. Da aber der Boxer Peter Müller wegen seines Rowdytums ein hervorragender Kassenmagnet war, und der Verband westdeutscher Faustkämpfer an chronischem Geldmangel leidet, rehabilitierte man „de kölsche Aap“, nachdem er ein Gastspiel als Taxifahrer und Catcher gegeben hatte. Nun kann er sich wieder frisch und frei in den Boxringen herumschlagen, und die deutsche Sportpresse, die beschlossen hatte, über Peter Müller keine Zeile mehr zu berichten, registriert nach wie vor in kindlicher Unschuld alle Nachrichten über ihn. Der einzige, der daraus ein Profitlein schöpft, ist naturgemäß der Mann, den man angeblich totschweigen wollte...

Auf der anderen Seite aber regt sich alles über den armen Hein ten Hoff auf, der sich in Nordamerika schlecht und recht durch sein hartes Boxerdasein schlägt und jeden Gegner annimmt, der sich ihm zu einem Kampfe stellt. Daß es nicht erstklassige Kräfte sind, mit denen er sich zu messen hat, ist natürlich ein Schönheitsfehler und bedauerlich. Doch es liegt Tragik in dem Falle des ehemaligen Europameisters im Schwergewicht, daß er sich mit unbekannten Boxern herumschlagen muß, nachdem alle seine Bemühungen um erstklassige Kämpfe vergeblich waren. Er kam gewiß zu spät nach drüben. Vielleicht ist es überhaupt endgültig zu spät für ihn, noch einmal gegen einen Weltklasseboxer antreten zu können. Aber ihn deswegen verächtlich zu machen, scheint uns ungerecht zu sein. Er muß sich, will er überhaupt noch einmal beachtet werden, mit diesen hominibus minoris generis abplagen, und wir sollten zufrieden sein, daß er das mit Erfolg tut. Wer weiß, ob nicht doch mehr in ihm steckt, als man hier allgemein annimmt, und er eines Tages endlich den Gegner erhält, den er so sehnsüchtig erwartet und erhofft! Walther Kleffel