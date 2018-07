Inhalt Seite 1 — Aus den Unternehmungen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Umstellungsverhältnis bei Hoesch. Nachdem der Neuordnungsplan der Hoesch AG, Dortmund, die auf Grund des Gesetzes Nr. 27 der Alliierten Hohen Kommission (Neuordnung des Deutschen Kohlenbergbaues und der Deutschen Eisen- und Stahlindustrie) in Liquidation trat, inzwischen von der Stahlkontrollgruppe in Kraft gesetzt und ferner über die letzten Anordnungen zur Entflechtung der Hoesch AG i. L. Übereinstimmung erzielt worden ist, gibt die Hoesch-Liquidationsverwaltung bekannt, daß die Aktionäre der Hoesch A. G. i. L. demnächst Aktien von drei Nachfolgesellschaften erhalten werden. Das endgültige Grundkapital dieser drei Nachfolgegesellschaften wird in den bevorstehenden Hauptversammlungen wie folgt festgesetzt werden: bei der Hoesch-Werke AG, Dortmund (umfassend die Hoesch-Werke AG selbst, die Westfalenhütte AG, Dortmund, nebst drei Tochtergesellschaften sowie einige weiterverarbeitende Werke), mit 270 Mill. DM; bei der Altenessener Bergwerks AG, Essen, (Zechengruppen Altenessen und Radbol) mit 90 Mill. DM; bei der Industriewerke AG, Dortmund (eine Verwaltungsgesellschaft für das Restvermögen), mit 27 Mill. DM. Im Verhältnis dieser Grundkapitalbeträge zum alten Kapital der Hoesch AG (135 Mill. RM) werden den Aktionären der Hoesch AG i. L. demnach Aktien der neuen Gesellschaften wie folgt zugeteilt: Aktien der Hoesch-Werke AG im Verhältnis 1:2; Aktien der Altenessener Bergwerks AG im Verhältnis 3:2 und Aktien der Industriewerte AG im Verhältnis 10:2. Die Zuteilung der Aktien entspricht einem Umtauschverhältnis von 1:2,866.

30-Mill.-DM-Anleihe der KIoeckner-Holding. Die aus der Kloeckner-Werke AG hervorgegangene „Nordwestdeutsche Hütten- und Bergwerksverein AG“, Duisburg, hat als zweite Gesellschaft im Montan-Bereich zur Finanzierung von Investitionen bei ihren Tochtergesellschaften, ähnlich wie vor kurzem die Mannesmann AG in Düsseldorf, eine 30-Mill.-DM-Anleihe zum Kurse von 98 v. H. bei 8 v. H. Verzinsung aufgelegt. Die Laufzeit der Anleihe beträgt längstens 15 Jahre. Nach fünf tilgungsfreien Jahren erfolgt die Tilgung in zehn gleichen Jahresraten durch Auslosung zum Kurse von 103 v. H.

Stahl- und Röhrenwerk Reisholz in Gesellschaft mbH umgewandelt. Die Stahl- und Röhrenwerk Reisholz AG, Düsseldorf-Reisholz, die 1947 aus der Preß- und Walzwerk AG, Düsseldorf (Konzern Thyssen-Bornemisca) ausgegliedert wurde, ist in eine Gesellschaft mbH umgewandelt worden. Auf der HV wurde der Abschluß der bisherigen AG für 1951/52 (30. 9.) verabschiedet.

Die Eisenwerk Rote Erde GmbH., Dortmund, hat durch Gesellschafterbeschluß das Stammkapital von bisher 0,7 auf 4,5 Mill. DM erhöht. Das Unternehmen, eine nicht umgegründete ehemalige Tochtergesellschaft der Vereinigte Stahlwerke AG i. L., das seit dem 1. Januar 1952 zum Verband der Dortmund-Hoerder-Hütten-Union AG gehört, erzeugt Streckenausbau-Material für den Bergbau.

Maximilianshütte GmbH jetzt AG. In das Handelsregister beim Amtsgericht Amberg/Opf. wurde die Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte Aktiengesellschaft, Sulzbach-Rosenberg-Hütte, eingetragen. Die Umwandlung erfolgte auf Grund der Anordnung der Alliierten Hohen Kommission zwecks Neuordnung im Montanbetrieb. Das Grundkapital der neuen Gesellschaft beträgt 60 Mill. DM (die Maximilianshütte GmbH hatte seinerzeit das Grundkapital 3:5 auf 50 Mill. DM neu festgesetzt). Dem AR gehören u. a. an: Friedrich Zietsch, Bayerischer Finanzminister, München; Staatssekretär Dr. Richard Ringelmann (BFM), München; Staatssekretär Dr. Willi Guthsmuths (BWM), München? Otto-Ernst Flick, Düsseldorf; Generaldir. Dr. Alois Alzheimer, München (Münchner Rückversicherungsgesellschaft); Lorenz Hagen, München (Vors. des DGB, München).

Allianz-Bilanzen im nächsten Frühjahr. Auf einer Pressebesprechung der Allianz-Versicherungen AG in München teilte Generaldir. Dr. Goudefroy mit, daß die diesjährige Prämieneinnahme der Gesellschaft voraussichtlich mehr als 360 Mill. DM betragen werde. Darin manifestiere sich ein Vertrauen zu der Gesellschaft, wie es nicht größer sein könne. Die Gesellschaft hofft, daß sie der Generalversammlung im nächsten Frühjahr die Bilanzen vorlegen kann. Das aber hängt nicht von der Gesellschaft ab, sondern davon, wann das Bundesaufsichtsamt mit der Prüfung zu Ende kommt.

Das Spitzeninstitut des genossenschaftlichen Kreditwesens in Westdeutschland, die Deutsche Genossenschaftskasse in Frankfurt/M., hat im Geschäftsjahr 1952, dem dritten seit ihrer Gründung, bei einer im Zeichen der allgemeinen wirtschaftlichen Normalisierung stehenden, langsameren Wirtschaftsentwicklung, ihre Geschäftstätigkeit weiter festigen und ausdehnen können. Die Bilanzsumme ist um rd. 90 Mill. DM gegenüber dem Vorjahr auf rd. 262 Mill. DM gestiegen.