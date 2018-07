Inhalt Seite 1 — Die Narben der schönen Isa Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Thomas Münster

Das ist nun vor fünfzehn Jahren gewesen: Eben zur Hochzeit des jungen Minnei kam Pietro Fanni ins Dorf – strafversetzt natürlich, wer geht schon freiwillig nach Oladdù?

Sie nahmen ihn freundlich auf, die Oladdesi, und schon am ersten Tag des Festes glaubte der Lehrer, daß man ihn falsch unterrichtet habe. Dies also sollten die gefürchteten Bergsarden sein, die Bluträcher und Briganten, von denen es hieß, nur jeder fünfte könne seinen Namen schreiben. – Mit allen Gästen des Minnei hatte er nun schon getrunken, und jeder hatte ihn mit unwiderstehlicher Herzlichkeit umarmt.

Am zweiten Tag des Festes sah er die junge Frau zum erstenmal ohne Schleier, und dieser Anblick versöhnte ihn beinahe mit seinem Geschick. Die Beklemmung, mit der er sich auf die Reise nach Sardinien gemacht hatte, wich langsam dem Bewußtsein, daß er hier in Freundschaft aufgenommen sei, und daß sich die als Wildlinge verschrienen Bewohner des Berglandes um Nuoro kaum von anderen Italienern unterschieden. Wenn es mehr solcher Frauen im Gebirge gab wie die jungvermählte, dann wollte er seine Verbannung mannhaft ertragen. Er lächelte, als er „mannhaft“ dachte, denn Pietro Fanni war nicht ohne Witz.

Am dritten oder vierten Tag des Festes muß es schon gewesen sein, daß einige Gäste die wichtige Regel außer Acht ließen, vor jedem Glas ein Stückchen Brot zu essen oder einen Bissen des saftigen Hammelbratens vom Knochen zu nagen. Gegen Abend war die ganze Hochzeitsgesellschaft, vom Geschwätz dieser Berauschten angestachelt, in ein rechtes Prahlen geraten: „Seht uns nur an, uns Nuoresi, wie wir da stehen in unseren Bergen – von den schmutzigen Enkel“ der Sarazenen, die in den Tälern hausen, wollen wir heute schweigen, obwohl auch sie sich Nuoresi nennen – seht uns nur an: Unsere geraden Knochen und den sicheren Blick. Ein jeder trifft das wilde Schwein mit dem ersten Schuß, und dann trägt er es auf seiner Schulter ohne Hilfe ins Dorf.“

So also prahlten sie. Keiner, das sei gesagt, keiner verletzte bei diesen großsprecherischen Reden die Gesetze des Anstands, doch wurde das Gespräch von den Berauschten bis hart an die Grenze des Verbotenen gezerrt: „Solche Frauen“, sagten sie, „findest du in der ganzen Welt nicht ein zweites? mal. Die Nuoresa – von den Sarazenenferkelchen in den Tälern schweigen wir heute, obwohl auch sie sich Nuonese nennen – die Nuonese ist die Schönste von allen, und die Frauen von Oladdù erst ... stoßt an, Brüder, auf die Frauen von Oladdù!“

Diese Klänge waren nun recht nach dem Herzen des strafversetzten Schullehrers Pietro Fanni. Er warf einen feurigen Blick auf die schöne Isa, die, wiederum ohne Schleier, in einem Winkel beim Spinnrad saß. Vom frühen Morgen bis zur Nacht hatte sie dort zu schaffen wie eine Dienerin, solange sich noch ein Gast im Hause befand, denn sie mußte den Nachbarn zeigen, welch tüchtige Frau Minnei da ins Haus bekam.