Um 23.40 Uhr in der Nacht zum Sonntag erschienen einige Offiziere und Soldaten beim iranischen Außenminister, beim Verkehrsminister und bei einem Abgeordneten und verhafteten sie. Ein Versuch, den Generalstabschef, General Riahy, festzunehmen, scheiterte, weil dieser noch in seinem Büro saß. Dagegen gelang es, seinen Stellvertreter, den General Kiany, in einer Baracke festzusetzen, die er gerade inspizierte. Das alles machte der Oberst Nasiri, Chef der königlichen Leibgarde. Am nächsten Morgen fuhr der Oberst mit vier Lastwagen, zwei Autos und einem Panzer zum Sitz des Ministerpräsidenten Mossadek, um, wie er hernach sagte, ihm mitzuteilen, daß er vom Schah abberufen worden sei. Mossadek in seinem Kommuniqué verbreitet die glaubwürdigere Version, daß der Oberst Nasiri auch ihn habe verhaften wollen. Wie dem auch sei, Nasiri stieß bei dieser Aktion auf einen Oberst namens Mompaz, der den Spieß umkehrte und jetzt den Oberst Nasiri verhaftete. Einen solchen Krisenpunkt gibt es bei jedem Staatsstreich. Es mag lächerlich klingen, ist aber eine Tatsache, daß in einem solchen Augenblick der gewinnt, der zuerst die bedeutungsvollen Worte spricht: „Sie sind verhaftet.“ Besonders dann, wenn der andere nicht schießt. Es ist der Augenblick, in dem beide im Besitz der Legalität sind. Illegal ist, wer unterliegt, wer zu spät kommt. Das gilt für Berija genauso, wie für den Schah, der hinter Nasiri stand. Er stand allerdings im entscheidenden Augenblick etwas weit weg, nämlich am Flugplatz seiner Sommerresidenz, von wo er sich denn auch alsbald ins Ausland begab. Staatsstreiche können aber vom Flugzeug aus nicht zum Erfolg geführt werden.

Wie Mossadek mit der Situation.fertig wird, die jetzt entstanden ist, muß sich erst zeigen. Er hat einen vielleicht nicht breiten, aber fanatisierten Anhang und sucht, genauso wie die kommunistisch durchsetzte Tudeh-Partei, die Tendenzen und Parolen des iranischen Nationalismus auf seine Gebetsmühle zu lenken. Dieser Nationalismus – und nicht die Tugenden und Laster jugendlicher Könige und Regenten, die sich hinterher gemeinsam mit Ali Khan in den Hotelbars an der Riviera treffen – ist das Grundfaktum aller Politik im Vorderen Orient. Ihn nur als edle Freiheitsliebe zu betrachten oder gar, wie es der propagandistisch geniale, aber politisch einfältige Roosevelt tat, zum Gegenstand der Schadenfreude über den Zusammenbruch britischer Macht- und Wirtschaftspositionen zu machen, könnte zu sehr verfehlten Folgerungen führen. In Wirklichkeit ist dieser Nationalismus der Ausdruck eines fanatischen Fremdenhasses, der über kurz oder lang, wenn man ihm nur genügend Entwicklungsspielraum läßt, jede Zusammenarbeit mit dem Westen unmöglich machen wird. Das mag man im Augenblick im Kreml, wo man eifrig Verhandlungen mit jedem anknüpft, der dem Westen feindlich gegenübertritt, mit Genugtuung begrüßen. Aber in einigen Jahren werden die Sowjets merken, daß dieser Haß gegen den Westen nicht eine Sache marxistischer Weltanschauung ist. Er wurzelt viel tiefer, und deshalb steht uns bevor, daß auch die sowjetischen Machthaber demnächst im Vorderen Orient als Europäer und im Fernen Osten als Weiße entlarvt werden, so asiatisch, sie sich auch in den letzten Jahren benommen haben. W. F.