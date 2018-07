Die Deutsche Kohlenbergbau-Leitung ist nunmehr in Liquidation getreten. Die Anordnung der Alliierten ist damit durchgeführt worden. So ist also die wohl einzige alliierte Wirtschaftsorganisation, die sich segensreich auswirken konnte, wieder beseitigt. Ein besseres Lob kann über die Tätigkeit der Persönlichkeiten, die an dieser Stelle saßen, nicht gesagt werden.

Mitte September wird Generaldirektor Dr. Heinrich Kost einen Abschlußbericht veröffentlichen. Er wird im einzelnen zeigen, daß es diesem seinerzeit von den Alliierten geschaffenen Organ gelang, verhältnismäßig schnell den gewaltigen Förderrückstand des deutschen Steinkohlenbergbaues wieder aufzuholen, die Mechanisierung untertage beträchtlich vorwärtszutreiben, die deutsche Zechenkoksproduktion arbeitstäglich auf fast 100 000 t zu steigern und im Zuge einer guten und fairen Zusammenarbeit mit der IG Bergbau alle wesentlichen Arbeitskonflikte zu beiderseitigem Nutzen zu lösen. lt.