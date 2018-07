Inhalt Seite 1 — Ein Mann gegen das Ornament Seite 2 Auf einer Seite lesen

Am 23. August sind seit dem Todestag Adolf Loos’ zwanzig Jahre verstrichen. Als der Wiener Architekt dreiundsechzigjährig die Augen schloß, begannen sich die Reihen des avantgardistischen Wien zu lichten: Alban Berg und Karl Kraus folgten ihm in den Tod nach, fünf Jahre später setzte die Emigrationswelle ein, und Wien hatte aufgehört, das Donau-Athen zu sein.

„Ein Architekt ist ein Maurer, der Latein gelernt hat“, pflegte Loos zu sagen. Im Kampf gegen die Sezession, gegen Schnörkel und Materialverschwendung ritt er seine ersten zornigen Attacken. Das Denken im Raum, das Bauen von innen nach außen sind seither Selbstverständlichkeiten geworden – zumindest von einem gewissen architektonischen Niveau an – die Gedanken des unbequemen Querkopfes aus Wien haben Schule gemacht. Es ist heute recht schwer, zu erklären, wogegen Loos so erbittert kämpfen mußte. Aber als die ersten Zeitungsartikel des „verrückten Architekten“ die Wiener erbosten, da steckte man noch tief in der Makartnachfolge. Die Jüngeren sahen im Jugendstil den dernier cri, lila-und grüne Stühle bevölkerten die Salons, Lilien und Orchideen krochen über die Rücklehnen, ätherische Karyathiden trugen bauchige Pfeilerkasten. Ein Mann, der wie Loos sagte: „Je größer die Kredenz, desto dümmer die Hausfrau“, mußte Anstoß erregen.

Dann passierte die Geschichte mit dem „augenbrauenlosen Haus“. Auf dem Michaelerplatz, gegenüber der Hofburg, errichtete die Wiener Modenfirma Goldman de Salatsch ihr neues Gebäude nach den Plänen Loos’. Es gab fast Revolution, als man vernahm, daß kein Ornament die Fenster krönen, nur glatte Marmorsäulen die Fassade tragen sollten. Dem Kaiser gefiel es nicht, daß man ihm ein Haus ohne Augenbrauen vor die Burg hinsetzen wollte, und Sachverständige meinten, auf dem Michaelerplatz könne man überhaupt nur mit einer Kuppel bauen. Das Stadtbauamt verfügte die Einstellung der Arbeit. Der Auftraggeber mußte sich durch Hinterlegung einer Kaution verpflichten, die Fassade doch noch ornamentieren zu lassen. Loos zog sich ein Magenleiden zu, reiste nach Rom ab, kehrte zurück und kämpfte weiter. Vor zweitausend Menschen sprach er in den Sophiensälen. Am Ende wurde der glatte Bau dennoch durchgetrotzt. Nur ein paar Blumenkästen wurden, dem Stadtbauamt zuliebe, an den Fenstern angebracht. Eine Schlacht um den neuen Baustil war gewonnen.

In den Jahren vor dem ersten Weltkrieg entstanden von Loos richtungweisende Inneneinrichtungen. Wohnräume wuchsen aus dem Bedürfnis des sie Bewohnenden hervor, die „Zimmerflucht“ mit ihrer gedankenlosen Aneinanderreihung funktionsloser Räume wurde einem organischen Zusammenfügen, einem kristallartigen Wachstum des Hauses geopfert. Die Gipsornamente wichen dem klaren Raumdenken, das edle Material wurde wieder entdeckt. Loos war Grandseigneur und Handwerker in einem. Der Sohn eines Brünner Steinmetzen hatte von Kind auf gelernt, wie nobel Handarbeit und wie billig das Industrieornament ist. In den Jahrzehnten, in denen die sezessionistische Bauweise das Material zur Unkenntlichkeit vergewaltigte, suchte er sich seine Mitarbeiter und Helfer unter Tischlern und Steinschneidern, die ihr Handwerk verstanden. Während noch Gips, falsche Intarsien und angemalte Holzfaserungen den Ton angaben, begann er, in Marmor und edlen Hölzern zu schwelgen. Die Reinheit einer klaren Kontur gab jenen ersten Loos-Häusern das Revolutionäre, Aufwühlende.

Im Café Museum sah man zuerst die von ihm entworfenen Thonetstühle aus Bugholz von elliptischem Querschnitt. Die Kärntner-Bar war 1907 die Sensation von Wien: ein Miniaturraum, der durch seine Spiegel und seine Mahagonipfeiler Luftigkeit gewann. Die marmorne Kassettendecke, die Onyxplatten in den Fensterrahmen, alles wirkte vornehm durch die klare Verwendung des Materials. Als er auf einer Afrikareise sah, wie in den Onyxbrüchen von Ain Snara herrliche Blöcke zu Filigranschmuck zerkleinert wurden, ließ er drei von ihnen nach Wien bringen und schuf aus ihnen die Verkleidung des Café Capua.

Mit seinem Kult des Zweckmäßigen machte er es den Wienern nicht leicht. „Ornament und Verbrechen“ hieß eine seiner Streitschriften. Seine These lautete: „Der Weg der Kultur ist ein Weg vom Ornament zur Ornamentlosigkeit. Evolution der Kultur ist gleichbedeutend mit dem Entfernen des Ornaments aus dem Gebrauchsgegenstand. „Die Ornamentierer würden im Industriezeitalter schlecht bezahlt – so argumentierte er – weil ihre Aufgabe sinnlos geworden sei. „Das edle Material ist Gottes Wunder“, lautete sein Ausspruch, und er zitierte Goethe: „Die Kunst, die dem Alten seine Fußböden bereitete und dem Christen seine Kirchenhimmel wölbte, wird jetzt auf Dosen und Armbänder verkrümelt. Die Zeiten sind schlechter als man denkt.“

Dieser Kampf, der einmal so aufregend war, ist seither Geschichte geworden. Eine ganze Generation, die von Loos das Raumdenken erlernt hat, ist indessen schon wieder dahingesunken, und die Paradoxa von vorgestern sind zu Selbstverständlichkeiten von heute geworden. Die Häuser, die Loos zwischen den beiden Kriegen geschaffen hat – in Wien, in Paris, in der Tschechoslowakei – sind bemerkenswerte Wegstationen geblieben, aber sie haben alles Provokante von einst eingebüßt. Dennnoch steckt immer noch eine geistige Botschaft in ihnen: die Besinnung auf den Menschen.