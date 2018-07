Unser Außenhandel mit dem EZU Raum stand bisher im Zeichen eines fruchtbaren Austauschs dynamischer Impulse und steigender Umsätze. Er zeigte zugleich eine Überschußtendenz, die auf unseren hohen Salden gegenüber Europa selbst beruht und durch den Einbezug des Sterling raums von Übersee hur etwas gebremst werden konnte. Unsere Überschüsse innerhalb des EZU Raums; sind Reflex unserer gesamten Überschußposition, die durch unsere Aktivtendenzen im Verhältnis zu den Verrechnungsländern noch vermehrt wird, durch unsere Einführsalden, gegenüber dem Dollärräuin aber nicht zum Verschwinden gebracht Wird. Man könnte sich mit dieser Situation abfirtden, zumal angesichts unserer Verpflichtungen im Rahmen des Londoner Schuldenäbkonimens und auf Grund einer etwaigen weiteren Liberalisierung der unsichtbaren Zahlungsbilanzposten innerhalb der OEEC. Aber damit mag auch unsere "DollarLücke" im Warenverkehr steigen. Wir erleben heute das Paradoxon eines Nebeneinander von "DollarLücke" und DM Lücke; zwar hilft uns die EZU einen Teil der "Dollar Lücke"- schließen, aber das bewirkt teilweise nur eine Verlagerung und keine Auflösung dieser "Dollar Lücke", die alle EZUPartner kennzeichnet.

Bei dieser Situation stellt sich die Frage, ob unser bisheriger Kurs gegenüber der OEEC einer Reorientierung bedarf bzw ob wir an der. Grenze der bisherigen Politik der Handelsabkommen in Europa angelangt sind. Diese Frage geht uns besonders an, weil wir das führende und vielleicht strukturell dauernde "Gläubigerland" innerhalb der EZU darstellen. Wir werden unseren Export gefährden, wenn wir unsere Salden nicht auf expansivem und auch unsere Partner erleichterndem Wege abbauen. Ein Abbau ihrer Liberalisierung müßte ja gerade unseren Export treffen. Das Beispiel unseres Verhältnisses zu Italien zeigt diese Problematik: wir müßten unsere Importe steigern oder uns verstärkt im süditalienisdien Entwicklungsgeschäft engagieren. Eine Koppelung von Importsteigerung und Kapitalexport im Sinne einer Vertragliehen Untermauerung des Zahlungssystetns der EZU durch zusätzliche Geschäfte wird gerade an den neuralgischen Punkten unserer EZU Bezie hungen verstärkt aktuellAnsätze dazu sind ja in der Struktur des deutsch italienischen Abkommens von 1953 bereits sichtbar. Unsere Besprechungen mit Belgien, die unsere verstärkte Beteiligung am Kongo Geschäft , Damit hat der Bundeskanzler im Tätigkeit- 1952 darauf hin, daß die europäische Integration lingen aber im wesentlichen davon abhängt, daß ; eis Sparte auf Kosten anderer absr Vermeidet. anstreben, deuten in die gleiche Richtung, und auch unsere Verhandlungen mit Holland erhalten durch die gleichzeitigen Besprechungen mit Indonesien, dessen Zahlungsverkehr sich noch immer über den Guldenraum abwickelt, eine besondere Dynamik. Schließlich Zeigen die britischen Bemühungen, wie sehr hier die deutsche Aktivtendenz durch den Ausbau des britischen Kontosystems und seine größere Freizügigkeit dazu dienen soll, deutsche Exportsalden mit erhöhten Importen aus dem Sterlingraum zu verrechnen, t All diesen Bemühungen gemeinsam skd Fühler, die nach einer Erweiterung des Wirkungsbereichs von EZU und Sterlingraum drängen. Man sucht multilaterale, möglichst große Teile der Welt einspannende Lösungen, aber man scheut cen Rückfall in den Bilateralismus. Die Struktur der deutschen Waren- und Zahlungsbilanz legt den Gleichverlauf der deutschen Interessen offen; die Konvertibilätät zwischen EZU Raum und Dollarraum würde unseren EZU Aktivsaldo von rund 2 Mrd. DM (1952) und unseren Dollarraum Importsaldo von rund 1 8 Mrd. DM bis auf einen kleinen Aktivrest ausgleichen. Unser Interesse an der Konvertibilität wird damit eindeutig und zwingend. Allerdings wäre die Lösung, die wir daraus erzielten, noch keine Lösung des europäischen Gesamtproblems, würde sich die Dollar Passivität der übrigen EZU partner entsprechend erhöhen. Aber das ist kein EinWand gegen die obige Deutung. In der Praxis würden sich die Dinge ja auch nicht so vollziehen. Bei Konvertibilität zum Dollar entstünde voraussichtlich ein Ziflsgefälle, das amerikanische Mittel vielfältig über Europa und den Sterlingraum streuen und auch uns in der Form voi Dollarkrediten zugute kommen könnte. Lösungen von Zahlungsbilanz Schwierigkeiten könnten durch die Konvertibilität und eine liberale Handelspolitik nur vorbereitet, aber nicht vollendet werden. Es ist das Wesen des Übergangs zur Konvertibilität, daß man Handelspolitik, Verrechnungspolidk und bilaterale Methoden nicht mehr zu überfordern braucht, sondern auch ändere als nur die Gütermärkte zueinander ins Gefalle bringt.

der Teilintegration zur Verfügung stehen können. Bei allen Integrationsversuchen besteht überdies die Gefahr einer regionalen Autarkie, und zwar Von Ländern, die durch einen starken Schuß Zufällig , keit in die historischeKonstellation einer besonders betonten wirtschaftlichen Zusammenarbeit gedrängt wurden. Die Marshallplan Länder in Europa sind recht bunt zusammengesetzt. Länder wie die Türkei, Griechenland oder Triest gehören dazu. Länder wie Finnland oder Spanien stehen außerhalb, und auch die Inanspruchnahme der Hilfsfonds durch die einzelnen Nationen war recht unterschiedlich. Die Verschmelzung dieser zufällig zusammengewürfelten Gebiete zu einem gemeinsamen Markt enthält die Gefahr einer Blockbildung, wobei die Interessen der Partner oft weltweit sind. Die Länder der Montan Union mögen sich in Kohle und Stahl weitgehend ergänzen können. Aber diese regionale Beschränkung der Grundindustrie besagt nichts über die handelspolitischen und weltwirtschaftlichen Interessen der sonstigen Industrien der Montan Unions Partner.

Die gleiche Problematik gilt damit auch für die Satzung der Europäischen Gemeinschaft von 1953, die laut Artikel 82 einen gemeinsamen Markt der Montan Unions Länder schaffen will, der "auf dem freien Umlauf der Güter und des Kapitals und der Freizügigkeit der Menschen beruht". Zur Erfüllung dieser Aufgaben hat die Gemeinschaft für Kohle und Stahl die Währungs, Kredit ; und Finanzpolitik der Mitgliedstaaten in Einklang zu bringen. Hier liegt der Versuch vor, aus einer Teilunion eine umfassende politische und Wirtschaft liehe Union zu machen, deren wirtschaftliches GeWir setzen heute den Vorabdruck aus der ersten authentischen Darstellung über die Entwicklung des deutschen Außenhandels in der Nachkriegszeit fort. Das Buch, das in der Außenhandelsabteilung des Bundesmrtschaftsministeriums in Zusammenarbeit mit der Handelspolitischen Abteilung des Auswärtigen Amtes unter Vollrath von Maltzan entstanden ist (Bearbeitung Dr. Herbert Groß) und als dessen Herausgeber Professor Ludwig Erhard zeichnet, erscheint Ende August unter dem Titel "Deutschlands Rückkehr zürn Weltmarkt" in der Econ Verlag Gmbti, Düsseldorf. Nachdem in der Ausgabe der vergangenen Woche aus den ersten Abschnitten dieses Buches die allgemeinen Perspektiven und Leistungen des deutschen Außenhandels in der Nachkriegszeit skizziert wurden, bringen wir heute im Weiterblättern zwei Kapitel auszugsweise zum Abdruck, die sich mit zwei sehr aktuellen Fragen der deutschen Außenhandelsentwicklung beschäftigen: dem Problem der europäischen Integration und der so viel diskutierten Exportförderung.