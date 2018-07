Selbst wenn es der Regierung Laniel gelingen sollte, der Streikbewegung Herr zu werden, wird der vorrevolutionäre Zustand Frankreichs, den der Streik offenbart hat, nicht überwunden sein. „Bald wird sich die Frage stellen, ob unser Land noch in der Lage ist, in der Demokratie zu leben.“ Die Prophezeiung, die Mendès-France während der letzten Regierungskrise aussprach, hat sich durch den Streik von vier Millionen Arbeitern, Angestellten und Beamten bewahrheitet. Und die Frage, die Mendès-France aufgeworfen hat, bleibt bestehen, auch wenn der Streik noch einmal abflaut. Sie kann sich jederzeit wieder stellen, solange die sozialen und wirtschaftlichen Voraussetzungen, die zu diesem Streik geführt haben, nicht beseitigt sind.

Wenn es fraglich geworden ist, ob Frankreich weiter in der Demokratie leben kann, so soll das nicht heißen, daß es bereit wäre, sich einem Diktator anzuvertrauen. In keinem Augenblick dieser Krise ist der Ruf nach de Gaulle laut geworden, noch hat er sich selbst, wie sooft in früheren Zeiten, als Retter angeboten. Der Gaullismus ist tot. Er ist an seiner Forderung, alles oder nidits, gestorben. General de Gaulle hat zu lange auf die Katastrophe gewartet, die ihm das Land zur Alleinherrschaft ausliefern sollte. Als im vorigen Jahr statt der Katastrophe eine gewisse Stabilisierung eintrat, liefen die meisten seiner Wähler und Abgeordneten zu dem Manne über, dem diese Stabilisierung zu verdanken war, zu Pinay. In den Gemeinderatswahlen vom April dieses Jahres haben einige Millionen Gaullisten für die Partei Pinays, die rechtsstehenden „Unabhängigen“ gestimmt, und de Gaulle mußte seinen Abgeordneten die Freiheit geben, in die Regierung einzutreten, während er ihnen bis dahin jede Zusammenarbeit, mit dem Parteienregime untersagt hatte. Damit war der Gaullismus erledigt.

In denselben Gemeinderatswahlen zu Beginn dieses Jahres hat sich aber auch eine andere Bewegung angekündigt, und sie ist es, von der die IV. Republik heute bedroht ist. Die seit geraumer Zeit ständig rückläufige Entwicklung der äußersten Linken ist zum Stillstand gekommen, ja die Parteien der linken Opposition, die Kommunisten und die Sozialisten, haben in den Gemeinderatswahlen ihre Stellungen festigen können. Pinay war gestürzt, und sein Experiment, das in der Senkung der Preise bestehen sollte, war an dem Widerstand seiner eigenen Gefolgsleute im Parlament und in der Wirtschaft gescheitert. Seitdem hat sich das Defizit des Staatshaushalts vermehrt, die Vorschüsse der Bank von Frankreich an das Schatzamt sind gestiegen, die Inflation ist weitergegangen. Und wenn auch der Franc und die Lebenshaltungskosten stabil geblieben sind, so bedeutet das doch für die Arbeiter, Angestellten und Beamten nichts anderes als die Stabilisierung ihrer wirtschaftlichen Not. Als die Regierung Laniel ihr Sanierungsprogramm mit einigen, wenn auch sehr geringen Opfern dieser Schichten begann, brach die seit langem aufgestaute Unzufriedenheit aus und machte sich in schnell umsichgreifenden Streiks Luft, die an die Grenze des Generalstreiks führten.

Die Gefahr für die IV. Republik, die dieser Streik angekündigt hat, liegt darin, daß der Kommunismus, der auch in Frankreich als politische Bewegung weitgehend kompromittiert ist, als Ausdruck der wirtschaftlichen Unzufriedenheit eine neue Chance erhält. Unmittelbar besteht diese Gefahr weniger in einem Anwachsen der kommunistischen Wählerstimmen, obwohl die Gemeinderatswahlen dafür ein erstes Anzeichen geboten haben, als vielmehr darin, daß die christlichen und sozialistischen Gewerkschaften radikalisiert und an die Seite der kommunistischen Gewerkschaften gedrängt werden. Der Streik ist spontan ausgebrochen, und die aus den Ferien zurückgeeilten christlichen und sozialistischen Gewerkschaftsführer sind der Bewegung von unten nur zögernd gefolgt, weil sie dem Streik in der Zeit des bezahlten Arbeiterurlaubs wenig Aussicht auf Erfolg gaben. Um ihre Gefolgschaft nicht aus der Hand zu verlieren, haben sie dann gemeinsame Sache mit der kommunistischen Gewerkschaft machen müssen, als diese es unternahm, den Streik der Beamten, der staatlichen Angestellten und der Arbeiter in den nationalisierten Betrieben, die als erste von den Sparverordnungen betroffen waren, auf die Privatwirtschaft auszudehnen.

Zum erstenmal seit der Aufspaltung der Einheitsgewerkschaft im Jahre 1947 haben sich in diesem Streik die um den Anhäng der Massen rivalisierenden Gewerkschaften wieder zu einer Einheitsaktion zusammengefunden. Wenn es der Regierung Laniel nicht gelingt, diese Einheit der Gewerkschaften zu brechen, wird diese sich früher oder später im Parlament in der Einheit der christlichen, sozialistischen und kommunistischen Linksparteien fortsetzen, das heißt in einer neuen Volksfront des linken Flügels der christlichen Demokraten, der Sozialisten und Kommunisten. Die französischen Kommunisten werden nicht den Fehler begehen, an dem de Gaulle gescheitert ist. Sie werden nicht alles oder nichts verlangen. Die neue Politik Moskaus, die in Frankreich mehr als in irgendeinem anderen Land Illusionen hervorgerufen hat, wird ihnen erlauben, Konzessionen an die sozialistische und bürgerliche Linke zu machen, um in Frankreich auf dem Wege über die Volksfront die Voraussetzungen für eine „Volksdemokratie“ zu schaffen.

Diese Gefahr einer Volksdemokratie meinte Mendès-France, als er sagte, bald werde sich die Frage stellen, ob Frankreich noch fähig sei, in einer echten Demokratie zu leben. Um dieser Gefahr zu begegnen, legte er dem Parlament ein Programm vor, das die finanzielle und wirtschaftliche Sanierung nicht mit Opfern der Lohnempfänger aller Kategorien bis hinauf zum höchsten Beamten, noch auf Kosten der Produzenten, die ihre Industrie durch Investitionen modernisieren müßten, erkaufen wollte, sondern auf Kosten der durch Zölle und staatliche Subventionen vor einer gesunden Konkurrenz geschützten Bauern und der Geschäftemacher aller Art, insbesondere der Zwischenhändler, die sich durch Preiskartelle, Steuerhinterziehung und Kapitalflucht ihrer nationalen Verpflichtung entziehen. Dieses Programm ist von einem Parlament abgelehnt worden, in dem diese Schichten machtvoll vertreten sind. Aber nur in dem Maße, in dem die Regierung Laniel das Programm Mendès-France mit Hilfe der ihr gewährten Vollmachten verwirklicht, wird es gelingen, die Gefahr zu bannen, die nicht nur den Staatsfinanzen und der Wirtschaft, sondern auch dem demokratischen Regime droht.

Frankreich geht schweren Erschütterungen entgegen. Sie können nicht ohne Folgen für die anderen westlichen Länder bleiben, die auf die Zusammenarbeit mit ihm angewiesen sind, besonders zu einem Zeitpunkt, da das Verhältnis zwischen Westen und Osten durch den Tod Stalins in ein neues Stadium getreten ist. Ob man nun auf Verhandlungen mit seinen Nachfolgern hofft oder Manöver zur Verhinderung des europäischen und des atlantischen Zusammenschlusses befürchtet, in beiden Fällen bedeutet ein Schwächeanfall Frankreichs auch eine Schwächung der westlichen Position, gelte es nun, die Verhandlungsposition zu verbessern oder die Abwehrposition zu verstärken. Darin ist die Sorge begründet, mit der man die inneren Vorgänge in Frankreich verfolgen muß.

Paul Bourdin