Von Berthold Lammert

Kann ein Forscher durch dogmatische Vorschriften gebunden werden, darf ein Atomwissenschaftler zum Beispiel, dem es um Klarheit und Erkennen kleinster Einheiten geht, an ein Geheimnis glauben, an Gott vielleicht, der ihm in gewissen Situationen auch verbieten könnte, weiterzuforschen? Zu diesen wichtigen Fragen liegt jetzt ein Buch vor: Gottbekenntnisse moderner Naturforscher von Hubert Muschalek (Morus-Verlag, Berlin), in dem sich die Zeugnisse von nicht weniger als 65 führenden Forschern der Gegenwart zu einem Strom des Bekenntnisses zum Christentum vereinigen. Der besondere Wert des Buches liegt darin, daß der Verfasser es nicht bei einer mit hingebender Mühe undeindringlicher Sorgfalt vollbrachten Sammlung bewenden läßt, sondern von jedem Forscher einen kurzen Lebenslauf entwirft, so daß die stets charakteristischen Bezeugungen nicht im leeren Räume dastehen, sondern den Leser aus Aussagen lebender Persönlichkeiten packen. Diese Forscher (um nur einige Namen zu nennen: die Physiker Planck, Jordan, Dessauer, C. F. von Weizsäcker, Biologen und Anthropologen wie Werner Fischel, Martin Gusinde, Max Hartmann, Oskar Kuhn), alle diese Forscher sind sich einig im Bekenntnis zum Christentum. Welchen Beitrag liefern diese Zeugnisse nun zur Frage des Verhältnisses von Wissenschaft und Religion, wie ist die Stellung dieser Männer zu ihrer Wissenschaft?

Da lesen wir bei Bernhard Bavink: „Jedes Individuum und jedes Volk wird genau so viel ‚Leben‘ haben und behalten, als es dem ‚Geist‘, das heißt hier dem Erkennen um seiner selbst willen, aufrichtig dient.“ Oder bei Edgar Dacqué: „Wenn ich Kunsthistoriker geworden wäre, hätte ich eben statt der Biologie die Kunstgeschichte zur ‚ancilla theologiae‘ gemacht.“ In den Thesen dieser beiden Forscher kommen vielleicht am prägnantesten zwei Wissenschaftsauffassungen von diametralem Gegensatz zum Ausdruck, die hier als theologische und als rationale bezeichnet seien. Die Dacquesche Auffassung scheint den mittelalterlichen Status der Wissenschaft als „Magd“ der Theologie beizubehalten. Das heißt: sie fühlt sich bereits vor aller Forschung im Besitze jener Grundwahrheit, die als Offenbarung in der Heiligen Schrift niedergelegt ist. Und ihre Aufgabe besteht darin, die Tatsachen der Fachgebiete so zu deuten, daß sie mit der Offenbarung übereinstimmen. Der rational eingestellte Forscher dagegen befindet sich nicht im Besitz irgendeiner Wahrheit, vielmehr tritt er, ohne daß ihm „dogmatische Vorschriften irgendwelcher Art vorgegeben sind“, an das Gegebene heran, um erst durch Forschung zur Wahrheit zu gelanger. Nun weiß niemand besser als der rationale Forscher selbst, daß es keine voraussetzungslose Vissenschaft gibt. Aber durch die stetige Kritik der Erkenntnis werden die unbewußt gemachten Voraussetzungen an den Tag gebracht und die Axiome demgemäß geändert. Daraus folgt, daß er niemals zu einer absoluten Wahrheit gelangt, sonde-n sich immer auf dem Wege zur Wahrheit befindet „Die Wahrheit ist die Asymptote der Forschung’, sagt Lichtenberg. Aber diese stillschweigenden, zunächst unbewußten und erst durch erkenntnistheoretische Besinnung aufgewiesenen Voraussetzungen sind gewiß etwas ganz anderes als das, was gemeint ist, wenn die Frage nach der „voraussetzungslosen Wissenschaft“ gestellt wird. In dem Sinne nämlich, wie diese Frage gestellt ist, lautet die Antwort in bezug auf die Wissenschaftsauffassung, wie sie Dacqué-vertritt, ganz klar: Eine Voraussetzung der wissenschaftlichen Erkenntnis ist die Übereinstimmung mit der biblischen Offenbarung. Und in eben diesem selben Sinn gegenüber der rationalen Wissenschaftsauffassung gestellt, lautet die Antwort: Es gibt keine Voraussetzungen über den Weg und das Ziel der Wissenschaft.

Bekannt ist die These Bavinks von der „Naturwissenschaft auf dem Wege zur Religion“. In der Tat hat die Entwicklung der modernen Forschung alle jene Argumente zerstört, auf denen noch vor einem halben Jahrhundert jener mit dem Namen Haeckel verbundene Bau des Monismus errichtet wurde. Heute sind die Grundlagen für einen Materialismus, dem das gesamte Weltgeschehen lückenlos nach den Gesetzen der Mechanik wie ein Uhrwerk abrollt, und der weder Raum für ein göttliches Walten noch für die Willensfreiheit und damit für die Verantwortung des Menschen läßt, durch die Ergebnisse der Forschung selbst restlos liquidiert. Wir haben die paradox erscheinende Entdeckung gemacht, daß der Naturgesetzlichkeit ein merkwürdiger Spielraum für Freiheit im atomaren Geschehen zugrunde liegt, innerhalb dessen das Verhalten eines Atoms der anorganischen Welt dem „Zufall“ überlassen ist. Und auch die Biologie von heute glaubt nicht mehr an jene als Darwinismus bekannte These von der „natürlichen Schöpfungsgeschichte“.

Vielmehr kommt sie zur Erklärung des organischen Lebens nicht aus ohne die Setzung teleologisch-finaler Potenzen. Nun liegt zwar die Frage nach Gott sicherlich außerhalb der Kompetenz der Naturwissenschaften, sie ist vielmehr eine Frage der Metaphysik. Wenn aber, wie jeder Mensch, nun der moderne Naturforscher auf die Gottesfrage antworten soll, so fügen sich alle diese als „Zufall“ oder „Entellechien“ oder „Organisatoren“ oder wie auch immer bezeichneten „Lücken“ der rationalen Forschung mit den naturwissenschaftlichen Tatsachen zu einem festgeschlossenen Bilde vom gesamten Wirken der Natur zusammen.

Was Wissenschaft und Theologie miteinander verbindet, ist der Begriff der Wahrheit, und diese kann nur eine Einheit sein. Wenn also Naturwissenschaft somit durchaus eine theologische Instanz ist, so beschränkt sich ihre Kompetenz doch nur auf die Seinsfrage. Und wenn das Gottbekenntnis des modernen Naturforschers als solches auch positiv ist, so bedeutet das noch kein Bekenntnis zum Christentum. Diese Entscheidung wird in einer tieferen Schicht als der rationalen, im Existentiellen, in jedem einzelnen Menschen selbst gefällt. Von besonderem Interesse sind daher neben den Bekenntnissen der reinen Forscher die Zeugnisse der Männer, die als Praktiker der Wissenschaft dem Leben gegenüberstehen, insbesondere also die der Ärzte. Für den Arzt liegt das Bekenntnis zum Christentum einigermaßen nahe. Von den 24 Ärzten, die das Buch anführt, seien nur die Namen Bier, Bovet, v. Gebsattel, Leibbrand, Liek, Sauerbruch genannt. Während es vor fünfzig Jahren vielleicht noch möglich erscheinen konnte, das organische Leben lediglich als Summe von physikalisch-chemischen Prozessen zu deuten, so weiß die moderne Biologie, daß schon in einer einzigen Zelle Potenzen wirksam sind, die sich der physikalisch-chemischen Vorgänge lediglich als Mittel bedienen, um gewisse Zwecke zu erreichen. Und die ungeheuer sinnvolle Einheit des lebendigen Leibes kann nur durch eine Stufenfolge von einander übergeordneten Entelechien erklärt werden, deren oberste schon Aristoteles als „Seele“ bezeichnet hat. Diese Erkenntnis bedeutet einen Umbruch für die Medizin. Solche Zeiten des Umbruchs sind äußerst gefahrvoll. Schon die methodischen Fragen, die diese neue Medizin stellt, sind nämlich von einer so ungeheuren Schwierigkeit, daß wir zur Zeit gerade die ersten tastenden Schritte machen können. So wird der „neue Arzt“ vielleicht erst in Jahrzehnten erscheinen. Zur Zeit aber ersetzt das noch so glühende Bekenntnis zu der heraufkommenden Ganzheitsmedizin auf keinen Fall das Können des „nur naturwissenschaftlich ausgebildeten Mediziners“. Die neue Medizin kann nur aufbauen auf dem sicheren Fundament der naturwissenschaftlichen Medizin, so wie die Quantenphysik nur im Anschluß an die klassische Physik entwickelt werden konnte.

Die unmittelbare Wahrheit hat Gott allein. Der Weg des Menschen zur Wahrheit führt über die rationale Wissenschaft, das heißt über jene „Vernunft“, die ihr Gott als „Schein des Himmelslichts“ verliehen hat. „Jeder Mensch, der an Gott glaubt, muß einsehen, daß keine wissenschaftliche Tatsache, sofern sie wahr ist, in Widerspruch zu Gott stehen kann; sonst wäre sie eben nicht wahr“, schreibt Lecomte du Noüy. Damit ist der aufopferungsreiche Weg der strengen Forschung, ihr stetes Ringen um letzte Exaktheit, das heißt um die Reinheit der Wahrheit, nichts anderes als – Gottesdienst. „Ich bin die Wahrheit und das Leben.“ Und so ist schließlich doch die Wissenschaft „ancilla theologiae“, freilich nicht als „Magd“, die die Gebote ihrer Herrin entgegenzunehmen hat, wohl aber als „Dienerin“, die, in Erkenntnis des Allerhöchsten, Ihn verkündet. Wir müssen heute der Tatsache ins Gesicht sehen, daß vielleicht die Mehrzahl abendländischer Menschen von der unmittelbaren Offenbarung nicht erreicht werden. Sie finden aber über die Wissenschaft zu Gott. Daher ist es eine unerläßliche Forderung der Gegenwart, daß der Verkünder des Evangeliums den realen Lebensmächten Naturwissenschaft und Technik nicht hilflos gegenübersteht, sondern, wie zum Beispiel Karl Heim und Arthur Neuberg, mit ihnen vertraut ist. Diese Mächte müssen nicht bekämpft werden, indem man gegen sie wettert, sondern sie müssen überwunden werden, indem man sie begreift und in den Dienst Gottes nimmt! Jede Schmähung und Herabsetzung der Gabe aber, durch deren Verleihung der Mensch die Fähigkeit erlangt hat, Mitarbeiter Gottes an seiner. Schöpfung zu sein, ist Gotteslästerung. Und unter welchem Namen auch immer sich Stimmen – gegen die rationalen Kräfte des Menschen erheben, immer ist es. Mephisto, der sagt: „Verachte nur Vernunft und Wissenschaft, so hab’ ich dich schon unbedingt.“